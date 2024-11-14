Yıldızlar sofrası

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Ruh da var, yorum da…

90’lara damgasını vuran isimlerden Aşkın Nur Yengi, yeni teklisiyle o yılların ruhunu günümüze taşıyor. Söz ve müziği Sezen Aksu imzalı şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış. Aşkın Nur Yengi bir ayrılık hikâyesini anlatan ‘Acının Seyir Defteri’ni dokunaklı sesi ve her zamanki usta yorumuyla seslendiriyor.

‘Acının Seyir Defteri’ (Tekli)

Aşkın Nur Yengi

Karmamusicrecording

Babası gitarıyla eşlik etmişti

Türk müzik tarihinin efsane yorumcularından Tanju Okan için hazırlanan saygı albümünün ikinci teklisi ‘Hasret’i Kenan Doğulu seslendiriyor. Doğulu yıllar önce babası Yurdaer Doğulu’nun gitarıyla eşlik ettiği şarkıyı orijinaline sadık kalarak seslendirmiş. Yeni düzenlemede imzası olan isim İskender Paydaş. Doğulu’ya şarkıda Buzuki Orhan eşlik ediyor.

‘Hasret’ (Tekli)

Kenan Doğulu

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Doğan Müzik

Cesur dokunuş

Bu kez bir Sezen Aksu klasiği var karşımızda. ‘Bu Gece’yi Selin’in sesinden dinliyoruz. Çok da güzel yorumluyor. Ama asıl cesur dokunuş prodüktör BKE’den gelmiş. Şarkının remiksinde Afro-house ritimlerini ve ney eşliğinde Türk geleneksel müziğiyle bir arada kullanmış.

‘Bu Gece’ (Tekli)

Selin, BKE

Warner Music Türkiye

Şimdi tek başına

Türkiye’de çok sevilen Kadebostany’nin canlı performanslarındaki vokaliyle zihnimize kazınan Saint Stacy ilk solo çalışmasını yayımladı. 7 şarkıdan oluşan ‘Feel Like Myself’ konserlerde hep bir ağızdan söylenecek, güçlü indie pop şarkılar ve baladlardan oluşuyor. Saint Stacy sesinin gücünü bu kez kendi kanatlarıyla özgürce uçabilmek için kullanıyor.

‘Feel Like Myself’ (EP)

Saint Stacy

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NSK Music-Yeni Dünya Müzik

Galip kim?

Dokunaklı ve romantik şarkıların yeni nesil yorumcusu Çağan Şengül ikinci albümünün ilk teklisini yayımladı. ‘Mağlup’un söz ve müziği müzisyene ait. Şarkının düzenlemesini Burak Bedirli yapmış. Şarkı sadece bir tarafın sırtlandığı ilişkilerdeki çıkmazları dile getiriyor.

‘Mağlup’ (Tekli)

Çağan Şengül

Sony Music Türkiye