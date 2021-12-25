Yılbaşında nerede olacaksınız?

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İSTERSENİZ KONAKLAYIN

Madam Niça, İstanbul







Gümüşsuyu’nda The Artisan İstanbul Hotel’in terasındaki Madam Niça yemekli bir yeni yıl programı düzenliyor. Piatango ve Almost Forty’nin canlı müzik performanslarıyla yeni yılı karşılayacak mekân, konaklamalı ve konaklamasız paket seçenekleri sunuyor. Konaklamasız paket kişi başı 1.750 lira. Brunch servisinin kişi başı fiyatı 350 lira. (0212) 924 27 27

BÜYÜLEYİCİ MANZARA

Ena, İstanbul





Kuruçeşme’deki mekânda 80’ler ve 90’lar Türkçe pop müziği çalacak. Kişi başı fiyatı limitli yerli içki 500, limitsiz içki 750 lira. (0532) 369 62 50



PARTİ TERASTA

Alaf, İstanbul





Menüde viski veya şarap eşleşmeli tabaklar var; fiyatı 950 lira. 22.00’de başlayan terastaki partiye giriş ücretiyse 450 lira. (0532) 015 94 19



FUNK MÜZİK EŞLİĞİNDE

Hodan, İstanbul

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Şef Çiğdem Seferoğlu menüyü hazırlıyor. Paprika’nın funk şarkılarıyla eğlenilecek partiye katılım 950 lira. İçecekler ekstra. (0533) 304 76 34

BİSTRO OPSİYONU VAR

Jolly Joker Private, İstanbul







CVK Park Bosphorus Hotel’in terasındaki mekânda Candan Erçetin konseri olacak. Yemekli konserin kişi başı fiyatı 2.000 liradan başlıyor. Geceye yemeksiz katılmak isteyenler için giriş kişi başı 1.000 lira. (0850) 549 01 19

CANLI CANLI EĞLENCE

Marina Yacht Club, Bodrum





Sahneye Burcu Güney çıkacak. Yerli içkinin limitsiz olduğu yılbaşı yemeğinin kişi başı fiyatı 1.100 lira. (0252) 316 12 28



DÜNYACA ÜNLÜ GRUP

The Ritz-Carlton, İstanbul







Yemekli etkinliklerin fiyatı 2.100 liradan başlıyor. Ünlü grup Faithless’ın DJ kabininin başında olacağı partinin giriş ücretiyse 1.000 lira. (0212) 334 41 88

HEM HİNDİ HEM BALIK

Alliance De La Mer, Çeşme





Ilıca’daki mekânda DJ performansı olacak. Ana yemekte portakallı hindi, ızgara levrek gibi seçenekler var. Kişi başı 850 lira. (0530) 639 40 10



BAŞKENTTE HAKAN ALTUN KONSERİ

Sheraton, Ankara







19.00’da başlayan galada sahneye Hakan Altun çıkacak. 1.00’e kadar sürecek geceye katılım, kişi başı 500 liradan başlıyor, masanın sahneye yakınlığına göre değişiyor. (0312) 457 60 00

ERTESİ GÜN SPA...

Akrones Hotel, Afyon

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Sahnede Derya Uluğ olacak. İki kişilik odalarda iki gece konaklama fiyatı 1.750 liradan başlıyor. Otelde SPA hizmeti sunuluyor. (0272) 255 55 55

