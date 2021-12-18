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Yılbaşı hediyeleriniz hazır mı?

#Yılbaşı#Hediye#2022
Yılbaşı hediyeleriniz hazır mı

2022’ye sayılı günler kaldı. Sevdiklerimize yılbaşı için hediye arayışına girdik. Jürimize 250 liranın altındaki en güzel alternatifleri sorduk. 10 tanesini sıraladık.

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1) SAYFALARINDA ANILARINIZ OLSUN
Anı kitabı

Onun fotoğraflarından, paylaşımlarından veya ortak yazışmalarınızdan bir albüm. Savaş Özbey “İnternet üzerinden hazırlayan yerler var. Mesela Mome Print’te 36 sayfalık bir kitabın fiyatı 119 lira” diyor.

Yılbaşı hediyeleriniz hazır mı

2) TİRYAKİLER BAYILACAK
Bitki çayı seti

Dünyanın çeşitli bölgelerinden seçilen çay yaprakları ve taze aromalarla harmanlanan Pink, Yellow, Soft Green, Brown, Blue ve Green şık kutusunda satılıyor. Beta Tea’deki çay seti Ebru Erke’nin tavsiyesi. 187 lira. 

Yılbaşı hediyeleriniz hazır mı

3) NOSTALJİK BİR SEÇENEK
Plak

Artist Müzik tarafından yayımlanan ‘Tarantino-The Collection’ albümünde, sıra ışı yönetmenin film müzikleri longplay’de bir araya getirildi. Tolga Akyıldız’ın önerisi. D&R’da 115 lira. 

Yılbaşı hediyeleriniz hazır mı

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4) GÜNÜN RUHUNA UYGUN
Yeni yıl temalı hırka

Soğuk kış günlerinde yeni yıl temalı bir kazak hem eğlenceli hem de günün ruhuna uygun bir seçenek olabilir. Rachel Araz Kiresepi öneriyor. Trendyol’da 91 lira. 

Yılbaşı hediyeleriniz hazır mı

5) HER YUDUMDA SİZİ HATIRLASIN
Kahve fincanı seti

Günü kahvesiz geçiremeyenlere verilecek en güzel hediyelerden biri olabilir... Karaca’dan 6’lı porselen takımın fiyatı 250 lira. Ebru Erke’nin tavsiyesi. 

Yılbaşı hediyeleriniz hazır mı

6) PAMUK GİBİ ELLER
Bakım seti

Krem, peeling ve tırnak yağının olduğu bir el bakım seti Valerie Dayan’ın önerisi. Homemade Aromaterapi’nin el bakım setinin fiyatı 245 lira. 

Yılbaşı hediyeleriniz hazır mı

7) ŞANS GETİRSİN DİYE...
Piyango bileti

Savaş Özbey “Klasik ama öyle olmasının bir sebebi var... Karşı tarafa en iyi dileklerinizi sunup bir ‘ihtimal’ hediye ediyorsunuz” diyor. Çeyrek 30, yarım 60, tam 120 lira. 

Yılbaşı hediyeleriniz hazır mı

8) LAPA LAPA HAYALLER
Kar küresi

Çocuklar kar küresiyle oynayıp düşlere dalmayı çok severler. En güzel yeni yıl armağanlarından biri. Ömür Kurt’un önerisi. Işıklı ve müzikli kürenin fiyatı 226 lira, hepsiburada.com

Yılbaşı hediyeleriniz hazır mı

9) SAÇLAR PIRIL PIRIL PARLASIN
Toka

Yeni yıl gecesi kullanabileceği ışıltılı bir toka hediye edebilirsiniz. Tamamen el işçiliği olan kristal taşlı Gaios’un ‘Baget Şerit’ tokası Rachel Araz Kiresepi’nin seçimi. 85 lira.

Yılbaşı hediyeleriniz hazır mı

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10) RENGÂRENK BİR ARMAĞAN
Boyama seti

Çocuklara resim yapmayı sevdirirken sayıları öğreten boyama setleri de harika bir yeni yıl armağanı olacak. Ömür Kurt’un önerisi. Peak Hobby ‘Yeni Yıl Çerçevesiz Sayılarla Boyama Seti’ 70 lira.

Yılbaşı hediyeleriniz hazır mı

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#Yılbaşı#Hediye#2022

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