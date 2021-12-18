Yılbaşı hediyeleriniz hazır mı?

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1) SAYFALARINDA ANILARINIZ OLSUN

Anı kitabı



Onun fotoğraflarından, paylaşımlarından veya ortak yazışmalarınızdan bir albüm. Savaş Özbey “İnternet üzerinden hazırlayan yerler var. Mesela Mome Print’te 36 sayfalık bir kitabın fiyatı 119 lira” diyor.

2) TİRYAKİLER BAYILACAK

Bitki çayı seti



Dünyanın çeşitli bölgelerinden seçilen çay yaprakları ve taze aromalarla harmanlanan Pink, Yellow, Soft Green, Brown, Blue ve Green şık kutusunda satılıyor. Beta Tea’deki çay seti Ebru Erke’nin tavsiyesi. 187 lira.

3) NOSTALJİK BİR SEÇENEK

Plak



Artist Müzik tarafından yayımlanan ‘Tarantino-The Collection’ albümünde, sıra ışı yönetmenin film müzikleri longplay’de bir araya getirildi. Tolga Akyıldız’ın önerisi. D&R’da 115 lira.

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4) GÜNÜN RUHUNA UYGUN

Yeni yıl temalı hırka



Soğuk kış günlerinde yeni yıl temalı bir kazak hem eğlenceli hem de günün ruhuna uygun bir seçenek olabilir. Rachel Araz Kiresepi öneriyor. Trendyol’da 91 lira.

5) HER YUDUMDA SİZİ HATIRLASIN

Kahve fincanı seti



Günü kahvesiz geçiremeyenlere verilecek en güzel hediyelerden biri olabilir... Karaca’dan 6’lı porselen takımın fiyatı 250 lira. Ebru Erke’nin tavsiyesi.

6) PAMUK GİBİ ELLER

Bakım seti



Krem, peeling ve tırnak yağının olduğu bir el bakım seti Valerie Dayan’ın önerisi. Homemade Aromaterapi’nin el bakım setinin fiyatı 245 lira.

7) ŞANS GETİRSİN DİYE...

Piyango bileti



Savaş Özbey “Klasik ama öyle olmasının bir sebebi var... Karşı tarafa en iyi dileklerinizi sunup bir ‘ihtimal’ hediye ediyorsunuz” diyor. Çeyrek 30, yarım 60, tam 120 lira.

8) LAPA LAPA HAYALLER

Kar küresi



Çocuklar kar küresiyle oynayıp düşlere dalmayı çok severler. En güzel yeni yıl armağanlarından biri. Ömür Kurt’un önerisi. Işıklı ve müzikli kürenin fiyatı 226 lira, hepsiburada.com

9) SAÇLAR PIRIL PIRIL PARLASIN

Toka



Yeni yıl gecesi kullanabileceği ışıltılı bir toka hediye edebilirsiniz. Tamamen el işçiliği olan kristal taşlı Gaios’un ‘Baget Şerit’ tokası Rachel Araz Kiresepi’nin seçimi. 85 lira.

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10) RENGÂRENK BİR ARMAĞAN

Boyama seti



Çocuklara resim yapmayı sevdirirken sayıları öğreten boyama setleri de harika bir yeni yıl armağanı olacak. Ömür Kurt’un önerisi. Peak Hobby ‘Yeni Yıl Çerçevesiz Sayılarla Boyama Seti’ 70 lira.