Yıl biter, etkinlik bitmez

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KONSER

Madrigal bugün saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 90-175 lira.

Kalben, 14 Aralık Salı, Ankaralı sevenleri için söyleyecek. Saat 20.30’da MEB Şûra Salonu’nda başlayacak konserin bilet fiyatı 100-150 lira.





Fransız müzisyen Yoann Lemoine’in elektronik müzik projesi Woodkid, 17 Aralık Cuma, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullu sevenleriyle buluşacak. 21.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 121-385 lira.

Melike Şahin, 17 Aralık Cuma, 21.00’de SoldOut Performance Hall İzmir’de sahneye çıkacak. Konserin bilet fiyatı 100-123 lira.

Grammy ödüllü Michel Camilo Ankara’da! Latin caz piyanisti, 17-18 Aralık günlerinde CSO Ada Ankara’da iki özel konser verecek. Konserin bilet fiyatı 35-250 lira.

SAHNE

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Ahsen Eroğlu’nun Tunahan Çilingir’le sahneyi paylaştığı DasDas’ın yeni oyunu ‘Ağaçtaki Kız’ bugün saat 20.30’da perdesini açıyor. İki ana karakterin aşkı, dostluğu ve sırlarını paylaşmalarını anlatan oyunun bileti 100-140 lira.

Monica Bellucci, soprano Maria Callas’ın hayatına dair hikâyeleri içeren tek kişilik tiyatro performansıyla 14-15 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Saat 21.00’de başlayacak ‘Mektuplar&Anılar’ın bilet fiyatı 145-950 lira.

SERGİ

Emin Mete Erdoğan, ‘Milattan Sonra 4 Milyar II’ (2021)

Anna Laudel, eserlerinde sonsuzluk ve bütünlük hissi yaratan sanatçı Emin Mete Erdoğan’ın ‘Milattan Sonra 4 Milyar’ isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. 2 Şubat 2022’ye kadar görülebilecek sergi, sanatseverleri zaman yolculuğuna davet ediyor.

Genco Gülan, ‘Alice’, (2017)

Genco Gülan, ‘Biyolojik Kübizm’ isimli kişisel sergisinde tümü Picasso referanslı resim, heykel, çizim, özgün baskı, seramik ve fotoğrafları seyirciyle buluşturuyor. Serginin Ekavart Gallery’deki kurulum mantığıyla da İngiliz sanatçı Banksy’ye referans veriyor. Sergi, 25 Aralık tarihine kadar görülebilir.

ATÖLYE

Mutfağınızdan fırından yeni çıkmış mis gibi ekmek kokusu gelmesini ister misiniz? USLA’nın profesyonel şefleri, kırmızı soğan ve şeker domatesli focaccia, mini epi ve bagel gibi farklı tip ekmek yapımı atölyesi için sizi bekliyor. 13 Aralık Pazartesi, saat 19.00’daki atölyeye katılım ücreti 300 lira.

Müze Gazhane, her pazar saat 14.00’te ‘Çocuklar İçin Masal’ atölyesi düzenliyor. T Binası’ndaki atölyeye katılım ücretsiz.