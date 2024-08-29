‘Yıkılmadım, hayattayım’

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KALP DE İYİLEŞİR

Küllerinden doğup Kafdağı’nın üzerinden süzülerek gelen Zümrüdüanka, Merve Özbey’in yeni şarkısına ilham kaynağı oldu. Söz ve müziği Onur Özdemir’e ait şarkıyı Merve Özbey “Bu şarkı kalbi kırılan bir kadının yeniden ayağa kalkışını anlatıyor. Küllerinden doğmak bazen bir dua, bazen bir karar ya da hayatınıza kattığınız bir yenilikle gerçekleşir” diyerek özetliyor.

‘Zümrüdüankam’ (Tekli)

Merve Özbey

DMC

DİLLERE DOLANACAK

Genç müzisyen Berkay Altunyay çok sevilen şarkısında “Olmazlara inat, elimi tut” diyordu, gerçeklerle yüzleşmiş olmalı ki bu kez ‘Bizden Olmaz’ noktasına gelmiş. Dillere dolanacak şarkının söz ve müziği sanatçıya ait.

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‘Bizden Olmaz’ (Tekli)

Berkay Altunyay

Sony Music Türkiye

BKE’YE DİKKAT!

Müzik dünyasında şu sıralar herkesin gözü onun üzerinde. KÖFN’le geniş kitlelere ulaşan prodüktör BKE yani Bilge Kağan Etil’den bahsediyoruz. BKE bir kez daha Rakin ile bir araya geldi ve modern dokunuşlu rock ve pop harmanı ‘Ben Gezegenim Sen Uzaysın’ şarkısı ortaya çıktı.

‘Ben Gezegenim Sen Uzaysın’

BKE, Rakin

Warner Music Türkiye

KARİYERİNDE BİR İLK

Tuna Kiremitçi bir cover parçayla karşımızda. Bir Grup Gündoğarken klasiği olan, bestesi İlhan Şeşen imzalı ‘Ellerimde Çiçekler’i bu kez Kiremitçi’nin yorumuyla dinliyoruz. Düzenlemeyi Berkant Ali üstlenmiş.

‘Ellerimde Çiçekler’ (Tekli)

Tuna Kiremitçi

Pasaj Müzik

ÖZGÜRLEŞME MÜCADELESİ

Müzisyen ve bilgisayar mühendisi Çiğdem Çelik’in yeni teklisi ‘Mavi’ bir kadının gelgitlerle dolu ilişkisinden vazgeçip özgürleşme mücadelesini anlatıyor. Çelik “Yeşilçam filmleriyle hafızamıza kazınan ‘giden erkeğin peşinden sürüklenen kadın’ yerine ne istediğini bilen, farkındalığı yüksek bir kadın var artık. Ben de ‘Mavi’ ile bu kadını müziğimle buluşturdum” diyor.

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‘Mavi’ (Tekli)

Çiğdem Çelik

ASİ BASÇININ SOLO PROJESİ

Son yılların gündemden düşmeyen İtalyan rock grubu Maneskin’in basçısı Victoria de Angelis konser sonrası partilerde başlayan DJ’lik kariyerine hız verdi ve ilk teklisi ‘GET UP BITCH! Shake ya ass’i yayımladı. Parçada kendisine Brezilyalı Anitta eşlik ediyor. Techno türündeki parça Latin dokunuşlarıyla dikkat çekiyor.

‘GET UP BITCH! Shake ya ass’ (Tekli)

Victoria

Sony Music Türkiye