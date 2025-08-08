‘Yetişkin bir kadın da olsam bir çocuğun heyecanıyla yaşamaya gayret ediyorum’

Haberin Devamı

Kendine has sesi ve özgün yorumuyla bilinen Jehan Barbur çok yakında yeni albümünü yayımlayacak. Bu albümün habercisi niteliğindeki ilk teklisi dün çıktı. ‘Bağışla Beni’ halk ozanı Nesimi Çimen’in imzasını taşıyor. 16 yıldır sözlerini yazdığı şarkılarıyla, bestelerini yaptığı unutulmaz jeneriklerle, yorumladığı birbirinden farklı türdeki eserlerle hayatımızın bir parçası olan Jehan Barbur’la yeni albümünü ve ‘bugünlerdeki Jehan’ı konuştuk.

‘Bağışla Beni’ çıkacak yeni albümünün ilk teklisi.

◊ ‘Bağışla Beni’yi yeniden yorumlamaya nasıl karar verdiniz?

Bu eser uzun süredir aklımdaydı. Çağdaşım müzisyen dostlarım tarafından çokça da seslendirilmemişti. Madımak katliamında hayatını yitiren kıymetli ozanımızın bu sözleri ve müziği beni daima etkilemiştir. Seneler sonra Petra Nachtmanova’nın yorumuna denk geldiğimde, tekrardan aklıma düştü. Yüreğime çokça dokunan bu eseri ben de seslendirmeye, yeniden düzenleyerek yorumlamaya karar verdim.

‘45 yaşında bir kadın’

◊ Şarkıyı çıkış parçası olarak seçme sebebiniz de buydu sanıyorum...

Düzenlemesini çok kıymetli müzisyen Emre Ay’la yaptık. Yeniden yorumlama sürecimiz bittiğinde bu halinden çok etkilendik ve çok güçlü bulduk. Bizi her dinlediğimizde etkilemeye, sarsmaya devam etti parça. O sebeple duyulsun, dokunabileceği herkese dokunsun ve ulaşsın istedik.

◊ Sözleriyle, müziğiyle, yorumuyla, kısacası bütünüyle çok duygusal bir türkü. Siz seslendirirken hangi duyguyu merkeze koydunuz?

Hakkaniyetsizliği, ulaşamamayı, uzaklığı, çaresizliği ve sonucunda da öfke ve özlemi.

◊ Türkü yorumlamanın size farklı gelen bir tarafı var mı?

Elbette. Bambaşka bir üslup ve söyleyen kişi için de farklı bir teknik. Ben bu türkülerin özlerine çok aykırı hareket etmeden ama bugüne dair de bir tını ekleyerek söylemeye çalışıyorum. Çokça çalışıyorum üzerlerinde. Elimden geldiğince hakkını teslim etmek için...

◊ Yeni albümünüzde beş türkü var. Türküleri nasıl seçtiniz?

Sevdiğim ve zaman içinde hep yüreğime dokunmuş türküleri söylemek istemişimdir. Söylerken de

hakkını bir şekilde verebileceğimi düşündüğüm eserleri seçiyorum.

◊ ‘Bağışla Beni’nin eşzamanlı yayımlanan bir de klibi var. Klipte ne anlatıyorsunuz?

Kendi imkânlarımız dahilinde Gümüşlük’te, yönetmenliğini Güneş Kazdal’ın yaptığı, dostlarımızın da destek olduğu bir klip çektik. Masumiyet, çaresizlik gibi duyguların tam zıddı olan öfke ve ayrıca kırgın bir özlemi anlatan, aynı kadındaki iki ayrı personayı ve duyguyu ortaya çıkarmaya çalıştığımız bir klip oldu.

◊ Nasıl bir ‘Jehan Barbur dönemi’ yaşıyorsunuz şu anda?

45 yaşında bir kadın... 9 yaşında daimi bir çocuk. Hayatın hakkını vermeye çalışıyorum. Yaşamaya, kırılmamaya ve vazgeçmemeye çalıştığım zor coğrafyalarda hayat reçetesi yeniliyorum. Sanat zaten hayatımın kendisi. Yaratarak, üreterek yaşamayı seçmiştim; elinden bırakmıyorum hâlâ. Nefesim, gücüm yettiğince de ömrümü artık yetişkin bir kadın da olsam, bir çocuğun heyecanıyla yaşamaya gayret ediyorum.

◊ Müziğinizi nasıl tanımlarsınız?

İnsanların müziğimi dinlediklerinde neyi, nasıl hissediyorlarsa o şekilde aslında... Ben şahane müzisyenlerin dokunuşlarıyla müziğimde hikâyelerimi duyurmak istedim hep.

◊ Sizin için ‘yeri ayrı’ o parça hangisi?

‘Yok’ adlı şarkım.

◊ Aynı zamanda bir yazarsınız. Yazmak mı yoksa şarkı söylemek mi daha büyük bir keyif veriyor?

Ben yazdığım şeyleri söylemeyi daha çok seviyorum. Daha doğrusu asıl heyecan, yarattığımı sandığım şeylere can vermek. Ama temelde, beni doğuran da doyuran da her zaman için yazmak olmuştur. Üretmek, benim için büyük heyecan.

◊ Ufukta yeni bir kitap projesi var mı?

Yakında Doğan Kitap’tan otobiyografik romanım çıkacak. Bu da son günlerde beni çok heyecanlandıran bir konu. Henüz kesin tarihi belli değil ama sonbahar ayları sanıyorum. Hem tedirgin hem coşkuluyum. İçime gerçekten çokça sinen bir kitap oldu.

◊ 16 yıldır aktif olarak söz yazıyorsunuz, şarkı söylüyorsunuz, kitap yazıyorsunuz, sürekli bir üretim hali... Hiç yorulmadınız mı?

Ben bunu yaşam şeklim olarak belledim. Asla yorulmadım, ama sektörden, iş bilmez ve kıymet bilmezlerden çok sıkıldım, yoruldum. İşimize verdiğimiz kıymet ve özenin çalıştığımız mecra ve şirketler tarafından yok sayılmasından yoruldum.

◊ Nasıl hep aynı heyecanla devam edebiliyorsunuz?

Anlatmak benim için kıymetlidir. Yaşamaya anlam ve ehemmiyet katıyor. Üretmeye teşvik eden şey herkesle birlikte bu şekilde çoğalmak... Yaşamak bir kez çünkü.

‘İnsan olduğumu yeniden anımsadım’

◊ Gümüşlük’te hayat nasıl gidiyor?

Ben yaklaşık 10 senedir buradayım, hayatımda aldığım en doğru karar. Her gün şükrediyorum burada dostlarımla kurduğum hayatıma... Hayat zeval vermez umarım. Elimde olan en kıymetli şey buradaki evim ve hayatım. Akıl sağlığımı ve dirayetimi dostlarıma, buradaki insanlara, sokak hayvanlarıma, ağaçlara, kuşlara, denize, yeşile ve maviye borçluyum. Burada yaşayabilmek ve hep burada olabilmek en büyük dileğim. Bir canlı olduğumu, insan olduğumu yeniden anımsadım.