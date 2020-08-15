Yeşil alanlara koştuk, parklara açıldık

SPORCULARIN BULUŞMA NOKTASI

Caddebostan Sahili Parkı

Park; koşucular, bisikletçiler, patenciler ve yüzücülerin ilgi odağı. Sadece sporseverler de değil, gündüzleri çocuklu ailelerin ziyaret ettiği parkta akşam 22.00’den sonra gençler sosyalleşiyor.

BOĞAZ MANZARALI PİKNİK İÇİN İDEAL

Emirgân Korusu Parkı

Sultan IV. Murat’ın İranlı Emir Güne Han’a hediye ettiği koru 1943’te İstanbul Belediyesi tarafından alınıp şehir sakinlerinin hizmetine sunuldu. Sarıyer’deki park konumu, manzarası, bitki çeşitliliği, cıvıl cıvıl kuş sesleriyle şehirden uzaklaşıp yürüyüş yapmak isteyenler için doğru adres. 07.00 ile 23.00 arasında açık.

ASIRLIK AĞAÇLARIN GÖLGESİNDE

Fenerbahçe Parkı

Hem şehrin tam göbeğinde hem de uzaktaymış hissi yaşatıyor. Kadıköy’deki Fenerbahçe Parkı asırlık ağaçların gölgesinde yürüyüş yapmak isteyenler için ideal. Sarayburnu ve Adalar manzarası da cabası...

KENTİN İÇİNDE DOĞAYLA İÇ İÇE

Yıldız Parkı

Yıldız Çini Fabrikası, Şale Köşkü, Malta Köşkü ve Çadır Köşkü gibi yapıları barındıran Yıldız Parkı Korusu doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için ideal. 46 hektarlık alanıyla İstanbul’un en çok ziyaretçi çeken parklarından biri. 120’den fazla egzotik ağaç türü mevcut. Kuşları ve sincapları gözlemek mümkün.

FESTİVAL HAVASI HÂKİM

Maçka Demokrasi Parkı

İstanbul’un en kalabalık parklarından biri. 5.00 ile 11.00 saatleri arasında sporcular akın ediyor; yoga, pilates ve koşu gruplarıyla karşılaşmak mümkün. Köpek eğitim alanı da var. Bu nedenle köpek sahiplerinin de favorisi. Diğer saatlerdeyse bir festival havası hâkim. İki ağaç arasına gerilen halatın üzerinde dengede durmaya çalışan ‘slackline’cılar Maçka Parkı’nın olmazsa olmazı. Hafta sonları iyice kalabalıklaşan park üçü motorlu, 25 özel güvenlik tarafından korunuyor.

Teleferikle parkın bir ucundan diğerine ulaşmak da mümkün. Parkın Abdi İpekçi Caddesi ile birleştiği köşedeki, Sultan II. Abdülhamit için yapılan çeşme 1957’de Tophane’deki Nusretiye Camisi’nden taşınmış.

PEYZAJ HARİKASI

Göztepe Parkı

Kadıköy, Göztepe’deki park Bağdat Caddesi civarında yaşayanlara ‘nefes alma’ imkânı sunuyor. Yeşil alanları kadar gül ve lale bahçeleri ve peyzajıyla da görülmeye değer. Üstelik karekodlar sayesinde bitkiler hakkında bilgi almak da mümkün.

Parkta iki tane çocuk oyun alanı mevcut. Böylece koşucular kadar çocuklu ailelerin de ilgi odağı oluyor. Gitmeye karar verirseniz yakaşık beş dakikalık yürüyüşün ardından Caddebostan Sahili Parkı’na da ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe Parkı da çok uzakta değil. Bisiklet ya da elektrikli scooter kiralayarak kolaylıkla gidebilirsiniz.

TARİHİ YARIMADA’DA BİR VAHA

Gülhane Parkı

Tarihi Yarımada’daki park Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı’nın dış bahçesi olarak kullanılıyordu. Şimdiyse kent sakinlerine nefes alma, âşıklara romantik bir piknik imkânı sunuyor. 6.30’dan 22.30’a kadar açık. Kuş gözlemcilerinin de favorisi olan parkta İskenderiye papağanlarını, gri balıkçıl kuşları ve leylek yuvalarını görmek mümkün. Gülhane Parkı İstanbul’un Lale Festivali’ne de ev sahipliği yapıyor.

ÖRDEKLER YÜZÜYOR

Ihlamur Kasrı

Pazartesi hariç haftanın her günü ziyaret edilebiliyor. Ihlamur Kasrı’na giriş 65 yaş üzerindekiler için ücretsiz. Gelenler torunlarıyla vakit geçiriyor. Birçok farklı bitki türüne ev sahipliği yapan Ihlamur Kasrı, bahçesi ve ördeklerin yüzdüğü havuzuyla gökdelenlerin arasında bir vaha gibi... 9.00 ile 22.00 saatleri arasında açık. Giriş ücreti 5 lira.

BUNLAR DA VAR

- Seğmenler Parkı (Ankara, Çankaya)

- Kuğulu Park (Ankara, Çankaya)

- Kültürpark (İzmir, Konak)

- Reşat Oyal Kültür Parkı (Bursa, Osmangazi)

- Yalım Park (Antalya, Muratpaşa)

- Kanlıkavak Parkı (Eskişehir, Odunpazarı)

- Kent Park (Eskişehir, Tepebaşı)

- Sazova Bilim, Sanat ve Kültür Parkı (Eskişehir, Tepebaşı)

- Merkez Park (Adana, Seyhan)

BENİM İÇİN GÜVENLİ ALAN

Pınar Mumcu (40), organizatör ve koşucu



Maçka Parkı’nı koşu parkuru ve yoga alanları için tercih ediyorum. Park sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında bana güvenli bir alan oldu. Belirsizlik ağır bir psikolojik baskı yaratıyordu ama doğanın içinde olma hissi bana iyi geldi. İstanbul gibi büyük bir şehirde böyle alanlara sahip olmak nimet.

ÇOCUKLAR HAVA ALSIN DİYE...

Dilek Borazan, 34, hemşire



Çocuklar hava alsın diye geliyoruz Caddebostan Parkı’na.. Sosyal mesafeyi koruyunca parklar çok faydalı. Psikolojik olarak bizi rahatlatıyor. Çocukları pandemi sürecinde evden çıkarırken çok zorlandık. Evde de psikolojileri bozulmuştu. Şimdi onlara doğayı tekrar tanıtıyoruz.

KÖPEĞİMLE GEZMEK KAYGILARIMI AZALTIYOR

Ömer Şenkaya, 26, yoğun bakım hemşiresi



Pandemi dönemi benim için yorucu ve zorlayıcıydı. İnsanlar sokağa çıkmaya bile çekinirken ben tanısı konmuş hastaların tedavi ve bakımı için uğraşıyordum. Bu, bende kaygıya sebep oldu. Böyle zamanlarda köpeğimle Maçka Parkı ziyaretlerimi sıklaştırdım. Bana yenilenme hissi veriyor.

ÇOCUK, PARKSIZ BÜYÜYEMEZ

Gülden Altan, 67



Göztepeliyiz, yaklaşık 15 yıldır bu parka geliyoruz. Torunum da babası da bu parkta büyüdü. Genelde sabahları geliyoruz. Tedbirimizi aldık, açıkçası pandemiden korkmuyorum. Nereye kadar çocuğu evin içinde tutabiliriz! Açık havaya çıkması lazım. Parksız olmaz, çocuk parksız büyüyemez.

PARKIN FAYDALARI ARAŞTIRMALARLA SABİT

Pandemi döneminde açık alanların, parkların önemi bir kez daha anlaşıldı. Bebeklerden çocuklara, gençlerden yaşlılara birçok farklı grup parklardan kendilerine uygun şekilde faydalanıyor. Özellikle küçük parklar mahallelerde toplumsal bağları güçlendirici rol üstleniyor.

İlk kent parkları Endüstri Devrimi’nin ardından ortaya çıkmıştı. Kötü yaşam şartlarına, hava ve su kirliliğine, sağlıksız koşullara cevap olarak düşünüldü. Parkların fiziksel ve ruhsal sağlığımıza olumlu katkısı araştırmalarla kanıtlanmış durumda.

20 dakika bile olumlu etki yaratıyor. Spor veya fiziksel egzersiz yapmasanız bile...

Bir kentin yaşam kalitesini ölçmenin bir yolu da parklar... Dünyada büyük ve küçük ölçekli kent parkları, kent ormanları, kentsel tarım alanları artık kent yaşamının ve yönetiminin gündeminde üst sıralarda. Kentin akciğerleri... Farklı türlere ev sahipliği yapıyorlar. Kirliliğin etkisini azaltıyorlar.