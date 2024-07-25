Yerli yabancı karışık

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Kalpler bir

Yeni kuşağın iki yetenekli ismi, Selin ve Can Ozan duygusal bir düete imza attılar. İkilinin işbirliği ilginç bir şekilde gelişmiş. Selin şarkının sözlerini yazdıktan sonra Can Ozan’a göndermiş, o da doğaçlama bir şekilde şarkının kendisine ait bölümünü yazmış. ‘Seni Gördüğüm An’ aşk, hüzün ve özlemi barındıran sözlere sahip güçlü bir şarkı. İkilinin yorumu da çok başarılı.

‘Seni Gördüğüm An’ (Tekli)

Selin ve Can Ozan

Warner Music Türkiye

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BKE kanatlarını açtı

Müzik dünyasından bir rüzgâr gibi geçti KÖFN ikilisi. 2018’de kuruldu, geriye hit şarkılar bırakarak 2024’te dağıldı. Dağılmanın gerekçesi olarak ikiliden Bilge Kağan Etil’in (BKE) yurtdışı çalışmalarına ağırlık vermek istemesi gösterildi. Ve hemen arkasından da Victoria’nın ‘sad girl summer (not again)’ parçasına yaptığı remiks yayımlandı. KÖFN tarzından farklı, ters köşe bir çalışma olmuş.

‘sad girl summer (not again)’ (Tekli)

Victoria, BKE

Warner Music Türkiye

Damardan devam

“Öyle de ölüyor insan, böyle de…” diyor arabesk müziğin güçlü ismi Derya Bedavacı son şarkısında. ‘Körkütük’ün söz ve müziği kendisine ait. Düzenlemeyse Berkay Şenol’un. Bedavacı şarkının sosyal medya duyurusunu da şöyle yapmıştı: “Yalanı aslına tercih edenler, unutmak için körkütük olanlar ve bir arpa boyu bile yol alamayanlar, aşktan yaralanan, sevdadan kaçamayanlar burada mı?”

‘Körkütük’ (Tekli)

Derya Bedavacı

Sony Music Türkiye

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Garrix’le gülümseyin

İşte haftanın iyi hissettiren şarkısı. EDM (Elektronik Dans Müziği) sahnesinin dahi isimlerinden Martin Garrix tam bir yaz parçası yapmış. Vokalde de Caroline Liar var. ‘Smile’ (Gülümse) hayatta sizi gülümsetecek her şeyi yapmaya teşvik ediyor.

‘Smile’ (Tekli)

Martin Garrix

Sony Music Türkiye

Sade yorum

İngiliz orkestra şefi Howard Griffiths “Genç yaşına karşın, enstrümanında ustalık düzeyine erişmiş ve şaşırtıcı yorum gücüne sahip bir müzisyen” diyor Cem Babacan için. Genç konser piyanisti ilk solo albümünde repertuvarına damga vurmuş önemli bestecilerin eserlerine yer vermiş. ‘Touching Universe of Piano’nun müzik danışmanlığını keman sanatçısı Cihat Aşkın üstlenmiş.

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‘Touching Universe of Piano’ (Albüm)

Cem Babacan

Z Müzik