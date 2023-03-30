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Yerli-yabancı karışık

Güncelleme Tarihi:

#Lil Zey#Elif Çağlar#Efe Demiral
Yerli-yabancı karışık
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 11:51

Lil Zey yurtdışında da iddiasını sürdürürken Altın Gün Türk ezgilerini dünyaya dinletmeye devam ediyor. Elif Çağlar etkileyici yorumuyla ‘bugünü’ anlatıyor, Simge Pınar’sa şarkılarını bu kez akustik seslendiriyor.

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Gemiyi terk eden fare!

Türkçe rap sanatçısı Lil Zey ve ABD’li türdaşı Strick’in düeti ‘ÇEK’ adeta bir matematik formülü. Oturup üzerine kafa yoracak kadar komplike ve bir o kadar da katmanlı. Parçanın Lil Zey tarafından yazılan sözleriyse bir aşkın bitişini anlatıyor. Erkek batan gemiyi terk eden fare gibiyken gemide kalan kadın bu ayrılıktan güçlenerek çıkıyor. Geminin yeni kaptanına ‘merhaba’ deme zamanı…

Yerli-yabancı karışık

‘ÇEK’ (Tekli)

Lil Zey ft. Strick

Warner Music Turkey

Bize aşktan bahset

Altın Gün’ü artık uzun uzun anlatmaya gerek var mı bilemiyoruz. Hollandalı ve Türk müzisyenlerden oluşan grup ilk günden itibaren Anadolu folk ve rock şarkılarını yeniden düzenleyerek dünyanın dört bir yanında dinlenmelerini sağladı. 5’inci albümleri ‘AŞK’ta da formül aynı. Yine bizden ezgiler ve bu ezgilerin otantikliğini bozmayan heyecan verici düzenlemeler. ‘Çıt Çıt Çedene’, ‘Güzelliğin On Para Etmez’ ve dahası… Grup, Anadolu müziğine adeta ilan-ı aşk ediyor.  

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Yerli-yabancı karışık

AŞK (Albüm)

Altın Gün

Gülbaba Records

Sirenler çalıyor

Modern çağın kontrolümüz dışında şekillendirdiği bir hayat yaşıyoruz. Bir yanda yüzleşmenin cesaret istediği sert gerçeklikler, diğer yanda mutluluk soslu yapay ilişkiler. Elif Çağlar’ın yeni teklisi ‘Patience’ tam da bugünü anlatıyor. Sirenlerin çaldığı karanlık atmosferi Çağlar’ın duygulu vokali dağıtıyor. Bu 4,58 dakikalık şarkının altyapıları da Çağlar imzalı.

Yerli-yabancı karışık

Patience (Tekli)

Elif Çağlar

nuDC

Alternatif sular…

Yerli sahnenin sevilen isimlerini tek tek dinlemek kadar işbirliklerine tanık olmak da keyifli. Neyse ki bu alanda üretimlerin sayısı az değil. Simge Pınar geçen yıl ‘Sevgideğer’ adlı albümünü yayımlamıştı. Şimdi de bu albümden altı parçayı akustik olarak yorumlayarak piyasaya sürdü. Kendisine Deniz Tekin, Nova Norda ve Efe Demiral eşlik ediyor.

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Yerli-yabancı karışık

‘Sevgideğer’-Akustik (EP)

Simge Pınar

Universal Music Türkiye

 

 

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#Lil Zey#Elif Çağlar#Efe Demiral

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