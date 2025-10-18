Yerli-yabancı iddialı eserler...

Haberin Devamı

Sen Diye Biri Selim İleri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Roman

Bu yılın ilk günlerinde aramızdan ayrılan, edebiyatımızın usta kalemlerinden Selim İleri’nin okurlarına veda ettiği eseri... Bizi geçmişte bir yolculuğa çıkaran roman, 1971 yılına, Cüneyt Arkın ve Selim İleri’yi buluşturan ‘Günahsızlar’ filminin çekimlerine uzanıyor. İki ismin dostluk ve küslük günlerinden izler, İleri’nin ifadesiyle ‘sayıklamalar’...

Eşitliğin Kısa Tarihi Thomas Piketty Çeviren: Hande Koçak Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Araştırma-İnceleme

Öne sürdüğü görüşlerle hatırı sayılır bir kitleye ulaşan yazarın yeni çalışması... ‘Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital’ adlı kitabıyla büyük yankı uyandırarak ‘eşitsizlikler’ tartışmasına yeni bir boyut getiren, ‘Kapital ve İdeoloji’de konuyu daha geniş tarihsel perspektif içinde ele alan Piketty’nin bu kitabı, ilk iki çalışmasının bir sentezi niteliğinde.

Hepsi Senin Kuruntun Misty Pratt Çeviren: Nur Yener Aganta Kitap Psikoloji

Bilim yazarı ve kadın sağlığı savunucusu Misty Pratt imzalı kitap ‘Toplumsal Cinsiyet Yanlılığı Kadınların Ruh Sağlığına Nasıl Zarar Veriyor?’ altbaşlığını taşıyor ve sağlık sistemindeki toplumsal cinsiyet temelli önyargıları ifşa ediyor. Kitap “Neden bu kadar çok kadın kaygı, stres ve depresyonla boğuşuyor” sorusuna da yanıt veriyor.

Onu Sevdiğim Zamanlar Kemal Varol Doğan Kitap Roman

Romanları pek çok dile çevrilen, sinemaya uyarlanan, ödüller alan Kemal Varol son romanında büyülü bir aşkı konu ediyor; okura, insanın insana merhem olduğu bir hikâye sunuyor. Barış, yersiz yurtsuzluk, hatırlamak; yazarın hikâyesini aktarırken uğradığı diğer temalar...

Kan Bağı Jo Nesbo Çeviren: Solina Silahlı Doğan Kitap Roman

Polisiye-gerilim türünün usta kalemi Jo Nesbo’nun ‘Krallık’ isimli kitabının devam romanı. Aile ve sadakat konularının işlendiği kitap, okuru gizemli cinayetlerin işlendiği bir kasabaya götürüyor...