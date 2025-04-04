Yeri değişti, baştan aşağıya yenilendi

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Bağdat Caddesi’ndeki Plaj Yolu Sokak son birkaç yıldır çok popüler. Ardı ardına açılan mekânlar sadece çevre sakinlerini değil, Avrupa Yakası’ndan gelen müdavimlerini de ağırlıyor. Bundan birkaç ay önce yolum Cadde’ye düştüğünde görmüştüm yeni Pigalle’in tadilatta olduğunu. İşletme sahibi Serhan Akıncı’ya sorduğumda “Pigalle’i taşıyoruz, yeniliyoruz” demişti. Nihayet beklenen gün geldi, ben de açıldığı gibi gittim, gördüm, yemeklerinin ve kokteyllerinin tadına baktım.

Eski Pigalle’in sırasında yenisi; çok uzağa gitmemiş ama başka bir havada, bambaşka bir mekân olmuş. Kokteylleri ve yemekleri de öncekine kıyasla çok daha başarılı. Bu arada bilenler vardır ama tekrar hatırlatayım Pigalle, Kuruçeşme’nin en ‘cool’ ikilisi olan Minibar ve Goose No.25’in kardeş mekânı. İçeri girer girmez karşınızda bir bar karşılıyor sizi. Ortam loş, müzik sesi yüksek. Çarşamba günü uğradığım için plak gecesine denk geldim, o nedenle içerisi kalabalık ve hareketliydi. Her çarşamba farklı DJ’ler setin başına geçip plaktan çalıyormuş.

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Çalışanlar kibar ve ilgili

Pigalle’de yaş ortalaması yüksek, masalarda kadın kadına gelenler de vardı, kalabalık arkadaş grupları da. Gece boyunca etrafı göz ucuyla süzdüm; herkes çok rahat, kendi evinde gibi görünüyordu. Çalışanlar da çok kibar ve ilgiliydi.

Gelelim yemeklere... Menü geniş, seçenek bol. Ortaya paylaşımlıklar

430-1.050, salatalar 690-975, makarna ve risotto’lar 730-1.025, pizzalar 680-940 ve ana yemekler 920-1.330 lira. Porsiyonları oldukça büyük, mesela ana yemek ortaya söylenip paylaşılabilir. Pancar&tütsülenmiş keçi peyniri kreması (690 lira), midye taco (690 lira), teriyaki soslu ızgara istiridye mantarı (780 lira), baklava yufkasında konfi ördek (885 lira) benim de, masamızın da favorilerindendi...

Kokteyllere gelirsek; klasikler de imza olanlar da 690 lira. İmza kokteyllerinden Red Velvet ve Peach&Bubble’ı denedim ve beğendim. Kahvaltı servisleri de var; hafta içi 13.00, hafta sonu 14.00’e kadar sipariş verebiliyorsunuz. Göz ucuyla menüyü inceledim, omletler 340-355 lira, kahvaltı salatası 255, avokado tost 425, artizan peynir tabağıysa 495 lira.

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Yeni Pigalle’in sürprizleri de olacakmış... Mesela gelecek ay ‘Lunch Brunch’ etkinlik serisine başlayacaklar. Yani öğlenleri 12.00-16.00 arasında farklı konseptlerde açık büfe öğle yemeği servis edecekler. Yine ara ara atölyeler gerçekleşecek. Etkinlikleri sosyal medya üzerinden duyuracaklar.

Pigalle hafta sonları çok hareketli, cuma ve cumartesi DJ Serhan Atalayman, Deniz Öner yemek sırasında çalmaya başlayıp bar saatinde içeriyi hareketlendiriyor. Mekânda haftanın yedi günü açık kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisi var. İsterseniz kahvaltıya gidin, isterseniz öğlen alın bilgisayarınızı, kurulun bir masaya, hem çalışın hem yemek yiyin. Akşam gidecekseniz iyi müzik dinleyip, lezzetli yemeklerin tadına bakıp güzel bir gece geçirebilirsiniz... Bu arada 13 Nisan Pazar günü ressam Güneş Çağlarcan’ın özel etkinliği var, piyano da çalacak. 19.00-22.00 arasında yemekler sanatçının eserleriyle eşleşmeli olacak.

Ah geceler

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◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

◊ Anıl Durmuş bu gece 00.30’da Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

◊ Begüm Obiz yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Güven Yüreyi yarın gece 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

◊ Sakiler 8 Nisan Salı 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Ümit Besen 11 Nisan Cuma 21.45’te La Boucherie Depo’da. (0532) 135 35 55

◊ Deha Bilimlier 11 Nisan 22.00’de Nossa Costa’da. (0212) 560 17 17

◊ Dicle Olcay 11 Nisan 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

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◊ Derya Bedavacı 10 Nisan Perşembe 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

7/24 yetmez

◊ Hilton İstanbul Maslak’ta caz geceleri başlıyor. Duygu Tarhan her cuma Zaxi’de sahneye çıkacak. Rezervasyon:

(0538) 051 45 00

◊ Ataşehir’deki Pasajdayız’ın nisan canlı müzik programı açıklandı. 12 Nisan’da Melis Köksal, 18 Nisan’da Ari Barutoğlu ve 19 Nisan’da Erdinç Erişmiş sahnede olacak. Rezervasyon: (0530) 689 98 00

◊ Ayda bir kez Minoa Pera’da ‘Kitap Kulübü’ etkinlikleri düzenleniyor. İngiliz edebiyatı konusunda uzmanlaşmış Dr. Zeynep Bilge’nin moderatörlüğünde 19.00-20.30 arasında gerçekleşecek etkinliklerin tarihleriyse şöyle; 14 Nisan, 12 Mayıs ve 2 Haziran. minoa.com