Yepyeni bir görünüm için değiştir-dönüştür

Batik desen çok basit

Bu yaz hem erkek hem de kadın koleksiyonlarının öne çıkan trendleri arasında... Üstelik evde de rahatlıkla yapabilirsiniz. İhtiyacınız olanlar ip, kumaş boyası ve deterjan. Püf noktası düz renk ve pamuklu kumaştan parçaları tercih etmek. Gerisiyse sevdiğiniz bir influencer’ı izlemeye ve sizin yaratıcılığınıza kalmış...

Çamaşır suyuyla renklendir

Jean pantolonlarda başarılı sonuçlar veriyor. İster jean’inizin tek bir bacağına, isterseniz yalnızca paçalarına uygulayarak benzersiz bir model yaratabilirsiniz. Influencer Rachel Araz bu trendin çok başarılı örneklerini sergiledi.

Pantolonlar kısalsın!

Eski jean pantolonlarınızı dizinizin biraz üstünde kalacak şekilde dikkatlice kesin. Cımbız yardımıyla çıkan ipleri rastgele çekiştirin ve son moda bir bermuda şort elde edin! Erkeklere özel bir tavsiye daha verelim: Seveni de çok sevmeyeni de ama erkek pantolonlarında kısa paçalar hâlâ popüler. Bu trendi kendi stilinize uyarlamak da bir makas ve cımbıza bakar.

Eski ayakkabılara hayat ver

Eski spor ayakkabılarınıza size özel dokunuşlar katmak; ufak çizimler ve yazılarla süslemek inanın yeni bir sneaker hissi uyandıracak. Nasıl süsleyeceğiniz konusunda kararsızsanız YouTube’da onlarca eğlenceli fikir ve tavsiye var.

Yaz, çiz, boya

Denim ceket ve pantolonlarınıza resimler çizmek, hayat mottolarınızı işlemek ve gelişigüzel yazılar yazmak hem parçayı özel kılacak hem de daha eğlenceli hale getirecek. Tek ihtiyacınız renkli kumaş kalemleri... Yıkanınca çıkmaması için uygulamanın ardından ters çevirip ütülemeyi de unutmayın!

Sağlam bir makas yeter!

Tişört, hırka ya da kazağınızı crop bir parçaya dönüştürmek çok kolay! İlk deneme için gözden çıkardığınız bir tanesini seçin.Kestiğiniz bölümü straplez bir bluz olarak değerlendirebilirsiniz. Brittany Xavier’in videolarına göz atmanızı öneririz.

Maske modanı yarat

Eski bir kıyafet ya da şalı keserek lastiklerle kolayca maske yapabilirsiniz. Ancak bunları medikal maskelerin üzerine takabileceğiniz bir aksesuar olarak değerlendirin!