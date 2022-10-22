Yeniler eskiler bir arada

Meltem Fıratlı meltem.firatli@hurriyet.com.tr
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:00
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Atiye bu yıl çıkardığı sevilen şarkısı ‘Kendime Not’un sadeleşmiş bir yorumunu yayımladı. Flört grubu yeni teklisi ‘Ne Yaparım Ben’i çıkardı. Maya Perest’in ilk çalışması ‘Yok Bana Bu Cihanda’ki duru yorumu, Teneke Trampet’in ‘Döner Dünya’daki güçlü sound’u dikkat çekiyor.
Sadeleşmiş versiyon
Atiye’nin bu yıl çıkardığı ‘Deli İşi’ albümünün en çok beğenilen şarkılarından biri ‘Kendime Not’ olmuştu. Sanatçı sevilen bu şarkının girişi sadeleşmiş yeni versiyonunu klibiyle birlikte bu hafta yayımladı.
Sibel Algan’ın sözlerini yazdığı şarkının rap bölümleri 9Canlı imzalı. Düzenlemesini şarkıda tabla (vurmalı çalgı) çalan eşi Erol Sebebci üstlenmiş.