Yeniler eskiler bir arada

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Sadeleşmiş versiyon

Atiye’nin bu yıl çıkardığı ‘Deli İşi’ albümünün en çok beğenilen şarkılarından biri ‘Kendime Not’ olmuştu. Sanatçı sevilen bu şarkının girişi sadeleşmiş yeni versiyonunu klibiyle birlikte bu hafta yayımladı.

Sibel Algan’ın sözlerini yazdığı şarkının rap bölümleri 9Canlı imzalı. Düzenlemesini şarkıda tabla (vurmalı çalgı) çalan eşi Erol Sebebci üstlenmiş.