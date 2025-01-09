Yeniler, beklenenler, vazgeçilemeyenler sahnede

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KONSER



-Pera Müzesi 11 Ocak Cumartesi 19.30’da ‘Pera Klasikleri’ serisine Seikilos Quartet konseriyle devam ediyor. Bilet fiyatı 450 lira.

-Melek Mosso 11 Ocak 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema’da. Bilet fiyatı 570 ila 15.500 (4 kişilik VIP) lira.

-Ceza 11 Ocak 21.00’de JJ Arena’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 648 ve 1.140 lira.

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-Selen Beytekin 11 Ocak 21.00’de Zorlu PSM, Touche’de konser verecek. Bilet fiyatı 1.000 ve 2.475 lira.

-Soft Analog 11 Ocak 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Bilet fiyatı 400 lira.

-Hayko Cepkin 11 Ocak 22.00’de İzmir, Hangout Performance Hall’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 800 ve 1.400 lira.

-Birsen Tezer 12 Ocak Pazar 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi, Büyük Salon’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 840 ila 1.288 lira.

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-İtalyan tenor Alessandro Safina 12 Ocak 21.00’de İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 1.870 ila 4.070 lira.

-Cem Adrian 15 Ocak Çarşamba 21.30’da Holly Stone Beyoğlu-Fitaş Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 490 ila 8.000 (4 kişilik VIP) lira.

-Brek 16 Ocak Perşembe 21.30’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 350 lira.

-Derya Bedavacı 17 Ocak Cuma 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 2.850 ila 25.500 (4 kişilik loca) lira.

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-Duman 17 Ocak 21.00’de Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 900 lira.

-Yıldız Tilbe 17 Ocak 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 1.995 ila 35.500 (4 kişilik loca) lira.

-Sinem İslamoğlu Band 17 Ocak 21.30’da Asa-Khai Jazz Club’da R&B, blues ve caz şarkılar seslendirecek. Bilet fiyatı 750 ve 1.000 lira.

GECE



-Ebru Yaşar 11 Ocak Cumartesi 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

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-Sibel Can 11 Ocak 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

-Cafer Palamut 11 Ocak 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında olacak. (0530) 251 92 50

-Seda Mete 11 Ocak 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

-Baran Bayraktar 11 Ocak 00.30’da Korto İstanbul sahnesinde olacak. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Begüm Obiz, 12 Ocak Pazar 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

-Sakiler 14 Ocak Salı 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

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-Kaan Yorulmaz 16 Ocak Perşembe 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

-Aybüke Albere 17 Ocak 23.00’te Oda By Venge sahnesinde. (0554) 198 05 12

SERGİ



-Beyoğlu’ndaki KAIROS, İbrahim Özsözgün’ün ‘Monodram’ isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. Monodram tek bir karakterin etrafında gelişen dramatik bir anlatım tarzı. Sanatçının ilk kişisel sergisinde izleyici, karakterin içsel ve dışsal dünyasını keşfe çıkıyor. Sergi 25 Ocak’a kadar görülebilir.

-Tepebaşı, Beyoğlu’ndaki Galerist, Nazım Ünal Yılmaz’ın ikinci kişisel sergisi ‘Atsız Süvari’yi sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatçı sergide özne-nesne, insan-hayvan ilişkisini ele alan eserleri ve güç dengelerini sorgulayan işleriyle seyircinin karşısına çıkıyor. 22 Şubat’a kadar açık.

-Şişhane, Beyoğlu’ndaki Bilsart’ta Basim Magdy’nin ‘Fil, Sirkin Sahibi ve Palyaçolar’ isimli sergisi var. Sergide sanatçının artSümer’deki ‘Every Subtle Gesture Casts a Shadow on the Future’ sergisiyle eşzamanlı olarak ‘Crystal Ball’ ve ‘The Dent’ filmlerinin gösterimi yapılıyor. 8 Şubat tarihine kadar izlenebilir.

DJ



-Murat Uncuoğlu ve Ferhat Albayrak 11 Ocak Cumartesi 22.00’de Karaköy’deki Suma Han’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 600 ve 1.200 (backstage) lira.

-Hey! Douglas 17 Ocak Cuma 22.00’de IF Performance Hall Beşiktaş’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 599 lira.

-Parisli techno DJ’i Cassie Raptor 17 Ocak 22.00’de Pixel Ankara’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 400 lira.

TİYATRO



-Geçmişin yüklerinden kurtulmak

Duncan McMillan’ın ödüllü oyunu ‘People Places and Things’den uyarlanan ‘İnsanlar Mekanlar Nesneler’ IdPro, Zorlu PSM ve Omnia ortak yapımı. Yönetmenliğini İbrahim Çiçek’in üstlendiği oyunda sahneyi Merve Dizdar, Nihal Koldaş, Selçuk Borak, Kerem Arslanoğlu, İsmet Bora Akın ve Ferhat Güneş paylaşıyor. Oyun Emma isimli bir aktrisin bağımlılıkları nedeniyle yaşadığı çöküşün ardından rehabilitasyon sürecine girip geçmişinin yüklerinden kurtulmaya çalışmasını anlatıyor. 13 Ocak Pazartesi 20.30’da Zorlu PSM, Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 888 ila 1.766 lira.

-Sömürülen insan olmak üzerine

Koffi Kwahule’nin yazdığı, Kemal Aydoğan’ın yönettiği, Moda Sahnesi’nin hayata geçirdiği oyunda başrolleri Onur Ünsal ve Mehmet Tekatlı paylaşıyor. ‘Dıkşın: Büyük Şans’ sömürgecilik döneminde sömürülen insan olmanın ne anlama geldiğine ve efendi-köle kavramlarına odaklanıyor. 15 Ocak Çarşamba 20.30’da Moda Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 370 ve 500 lira.

-Beden ve hareket odaklı performans

Aslı Ekici’nin yazdığı, Güray Dinçol’un yönettiği ‘Haberci’, Omnia&Fiziksel Tiyatro Araştırmaları yapımı. Akıcı metni, başarılı oyuncu performansıyla beğeni toplayan oyunun kadrosunda Çağdaş Ekin Şişman, Adem Mülazim ve İbrahim Can Sayan var. Oyun verdikleri haberlerle halk ve krallar, tanrılar ve insanlar arasında aracılık yapan habercileri anlatıyor. ‘Haberci’ izleyiciye fiziksel tiyatro türünde beden, hareket ve oyuna odaklı bir performans sunuyor. 16 Ocak Perşembe 20.30’da Zorlu PSM, %100 Studio’da izlenebilir. Bilet fiyatı 499,50 ve 666 lira.

ATÖLYE



-Finanskent Mahallesi’ndeki Harmony Gastronomi 15 Ocak Çarşamba 18.00’de ‘İtalyan Klasiği Ravioli’ atölyesi düzenliyor. İtalyan mantısı olarak bilinen ravioli yapımının inceliklerinin anlatılacağı atölyede makarna hamuru açma, kesme teknikleri, ravioli sosu yapımı, pişirme ve sunum teknikleri öğretilecek. Katılım ücreti 2.600 lira.

-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi’nde 17 Ocak Cuma 19.00’da kendi kahvesini demlemek isteyenler için ‘Evde Barista’ atölyesi var. Kahve demleme teknikleri, evde makinesiz latte yapımı gibi detayların anlatılacağı atölyenin katılım ücreti 2.000 lira.