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Yeni yılın ışıltısı sokakları sardı

#Yılbaşı#Sokak#Süsleme
Yeni yılın ışıltısı sokakları sardı

Işıl ışıl caddeler, gösterişli dükkânlar, rengârenk vitrinler... 2022’ye sayılı günler kala yılbaşı filmlerindeki o büyülü atmosferi doyasıya yaşayabileceğimiz, bol bol ‘sosyal medyalık’ fotoğraf çekebileceğimiz mekânları sıraladık.

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ŞEKERCİ CAFER EROL, İSTANBUL

Yolunuz Kadıköy Çarşı’ya düştüğünde uğramadan geçemeyeceğiniz yerlerden biri. Baston şekerleri yılbaşının olmazsa olmazlarından... Yeni yıla tatlı bir başlangıç yapmak için şekerlerinizi aldıktan sonra ışıklarla ve oyuncaklarla süslenmiş dükkânın önünde fotoğraf çektirmeyi unutmayın.

NİŞANTAŞI, İSTANBUL

İstanbul’un en sevilen alışveriş adreslerinden biri olan Nişantaşı her yılbaşı öncesi kalabalığı artan semtlerin başında geliyor. Yılbaşı alışverişinizi yaptıktan sonra, bir kahve molası verip sokaklardaki ışıklandırmaları izleyebilirsiniz.

Yeni yılın ışıltısı sokakları sardı

ZORLU CENTER, İSTANBUL

Alışveriş merkezinin açık alanında kurulan ‘Yeni Yıl Köyü’nde 31 Aralık’a kadar takıdan şapkaya, biblodan özel üretim çantalara kadar pek çok seçenek sizi bekliyor. Tam bir karnaval havasında tasarlanan pazar, açık havada alışveriş ve eğlence imkânı sunuyor.

Yeni yılın ışıltısı sokakları sardı

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NARMANLI HAN, İSTANBUL

Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi’nin en görkemli yapılarından biridir Narmanlı Han… İçindeki İllüzyon Müzesi, renkli dükkânları ve kafeleriyle ilgi çeken han, her sene olduğu gibi bu yıl da ışıklandırıldı. Hem fotoğraf çekmek, hem alışveriş yapmak hem de
bir kahve içmek için uğrayabilirsiniz.

Yeni yılın ışıltısı sokakları sardı

7. CADDE, ANKARA

Ankara’nın kalbinin attığı Bahçelievler’deki 7. Cadde her gün gezmek ve alışveriş yapmak isteyen binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Akşamlarıysa canlı müzik yapan mekânlarda ziyaretçiler eğlenceye doyuyor. Bugünlerde de yeni yıl coşkusunu yaşamak isteyenleri bekliyor.

KIBRIS ŞEHİTLERİ, İZMİR

Sadece İzmirlilerin değil, İzmir’i ziyaret edenlerin de buluşmak, bir şeyler atıştırmak, alışveriş yapmak, eğlenmek için tercih ettikleri adreslerin başında geliyor. Bugünlerde süslenen Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yılbaşı alışverişinizi yeni yıl ruhunu içinizde hissederek yapabilirsiniz.

TUNALI HİLMİ, ANKARA

Başkentte yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu caddelerden biri Tunalı Hilmi... Buradaki mağazalar, kafeler yeni yıl öncesi daha da hareketleniyor. Her gün binlerce insanın ziyaret ettiği Tunalı Hilmi Caddesi’nde dolaşıp yeni yıl alışverişinizi yaptıktan sonra Kuğulu Park’ta mola verebilirsiniz.

Yeni yılın ışıltısı sokakları sardı

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KEMERBURGAZ KENT ORMANI, İSTANBUL

Toplamda 5.500 dönümlük Kemerburgaz Kent Ormanı’nda spor alanları, oyun parkları, yürüyüş parkurları, kafe ve restoranlar var. Yılbaşı üzeri hizmete açılan Winterland’deyse dev buz pisti, atlıkarınca, rodeo, hava hokeyi ve kış konseptli fotoğraf çektirme alanları
tam bir görsel şölen sunuyor.

BAĞDAT CADDESİ, İSTANBUL

Hareketliliğiyle ünlenmiş semtlerden biri olan Bağdat Caddesi, her sene başında ışıklarla donatılıyor. Özellikle Şaşkınbakkal-Erenköy hattında, kardan adamlar, yılbaşı topları, dev heykeller yolları ve vitrinleri süslüyor.

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SUADİYE VAKKO, İSTANBUL

Bağdat Caddesi’nin en meşhur köşklerinden birine kurulu Suadiye Vakko her yılbaşında olduğu gibi ışıl ışıl binası ve bahçesiyle fotoğraflarınıza renk katacak.

GALATAPORT, İSTANBUL

Kapılarını kısa süre önce açan Galataport yılbaşı ruhuyla ışıldayan mekânlardan... Dünya mutfaklarından lezzetleri, hediye tezgâhlarını ve ünlü sanatçıların konserlerini bir araya getiren ‘Christmas Market’a giriş ücreti, konser veren kişiye göre değişiyor. Biletler passo.com.tr’de satılıyor.

Yeni yılın ışıltısı sokakları sardı

 

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#Yılbaşı#Sokak#Süsleme

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