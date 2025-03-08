Yeni trend: Gözleri öne çıkaran Türk lokumu makyajı

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Türkan Şoray’ın makyaj estetiğini global sahneye taşıyan ‘Turkish delight makeup’ akımı, büyük ilgi görüyor. Öyle ki 19 milyondan fazla takipçiye sahip makyaj sanatçısı Nikkie de Jager (NikkieTutorials) da bu konuda bir video paylaştı.

Yeşilçam’ın güzellik anlayışından yola çıkan bu makyaj stili, Türk sinemasının ikonik estetiğini modern dokunuşlarla yeniden canlandırıyor.

Badem göz efekti, vurgulu eyeliner ve kusursuz ten makyajı bu trendin en güçlü detayları arasında. Kısa vadeli bir akım mı olacak, yoksa klasikler arasında yerini mi alacak bilinmese de Türk güzellik anlayışının dünya çapında ilham kaynağı haline gelmesi şimdiden unutulmaz bir iz bıraktı. Peki, bu etkileyici makyajın sırları neler? Uygulama tekniklerini ve püf noktalarını makyaj uzmanlarından dinledik.

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‘KAT KAT MASKARA SÜRÜLMÜŞ KİRPİKLER’

Sebile Ölmez, dijital içerik üreticisi (makyaj)





◊ 1960 ve 70’ler Yeşilçam aktrislerinin makyajı günümüze uyarlanıyor. Türkan Şoray ilhamıyla göz ve kirpiklere vurgu yapan bu stil, Osmanlı estetiğiyle örtüşen pürüzsüz ten ve belirgin bakışlarla öne çıkıyor. Yeşilçam, Sophia Loren, Twiggy ve Brigitte Bardot gibi ikonların makyajından etkilenmişti. Şoray’ın filmleri dünyada gösterilseydi, makyajı da onlar kadar ikonik olurdu.

◊ Uzun kirpik diplerine yoğun kuyruklu eyeliner uygulanabilir. Kıvırıcıyla belirginleştirilmiş, kat kat maskara sürülmüş üst kirpikler, alt kirpik hattına eyeliner ve bol maskara bu makyajın olmazsa olmazları. Cilt dokusu mat veya yarı mat olmalı; gözlere dikkat çekileceği için cildin parlaklığı öne geçmemeli. Orijinal dönemde göz çukuruna siyah bir hat çekilirdi. Günümüzde bu fazla kaçabilir. Allık ve rujda şeftali, kayısı tonları tercih edilmeli.

◊ Alt kirpik diplerine eyeliner yerine ince fırçayla küçük kalem veya far dokunuşları uygulanabilir. Göz içine beyaz yerine tenrengi kalem kullanılırsa hem günümüze uygun hem gözleri büyük gösteren bir görünüm kazanılır. Alt kirpik dibine hat çekilirken dışa uzatılmamasına özen gösterilmeli.

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◊ Takma kirpik kullanılacaksa tekli ve dış kısımlara uygulanmalı. Alt kirpik hattına küçük kalem dokunuşları tercih edilmeli.

‘PARLAK ÜRÜNDEN UZAK DURULMALI’

Melis Kılıç, makyaj sanatçısı

◊ Göz altına siyah çizgi görünümündeki gölge, kesik uçlu fırçayla uygulanmalı.

◊ Mümkün olduğunca mat ve toz ürünler kullanılmalı.Cilt tonunuz ne kadar açıksa o kadar açık renkli ürünlerle bu makyajı yapabilirsiniz.

◊ Bolca maskara kullanabilir, takma kirpikle daha dramatik bir görünüm elde edebilirsiniz.

◊ Parlak ürünlerden uzak durulmalı, doğal hatlar korunmalı.

‘FÜTÜRİSTİK VE GELENEKSEL’

Diğdem Şentürk, dijital içerik üreticisi (makyaj)





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◊ Keskin ya da buğulu çekilen siyah eyeliner, göz içine uygulanan beyaz kalem ve göz altı çizgisini takip eden, ucu aşağıya doğru gölgelenmiş siyah kalem makyaja farklı hava katıyor.

◊ Bu stil, geçmişte kullanılan göz içine çekilen sürmelerin retro makyajla modern yorumlanmış hali. O döneme göre fütüristik ama aynı zamanda geleneksel bir görünüm sunuyor.

◊ Günlük ve modern bir görünüm için göz altı çizgisine çekilen siyah kalem alt kirpik çizgisinde tutulmalı, fazla uzatılmamalı. Göz içine çekilen beyaz kalemin bulaşmaması için talk içermeyen bir pudrayla sabitlenebilir.