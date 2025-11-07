Yeni ‘tomboy’ ruhu: Biraz asi, çok samimi

Haberin Devamı

Tomboy ruhu geri döndü ama bu kez daha şehirli, daha modern... Geleneksel erkeksi parçaları, feminen havayı destekleyecek şekilde kadın gardırobuna taşımak olarak tarif edebiliriz bu tarzı. Bugün mesele; artık kişinin kendi alanında, rahat ama cool bir tavırda görünmesi. Sezonun öne çıkan parçalarına bakınca bu tavır hemen kendini belli ediyor; deri bomber ceketler, balon ya da geniş kesimli (oversize) pantolonlar, loafer’lar, şapkalar ve çizgili üstler...

Bu stilin en iyi temsilcileri arasında Kristen Stewart, Cara Delevingne, Gigi Hadid ve Hailey Bieber gibi isimler var. Onlar feminenliği tamamen reddetmeden maskülen çizgilere dozunda bir özgüven katıyorlar. Giyinme biçimleri fazla uğraşmadan şık, biraz asi ama çok samimi, modanın ‘snop’ (züppe) tavrından uzak... Yeni tomboy stili tam olarak bu hissi taşıyor.

Şehirli bir detay: Şapka

Deri bomber ceketler artık daha sade; geniş kesimli ama orantılı. İçine bir çizgili ragbi tişört, altına balon pantolon ve loafer giydiğinde fazla çaba harcamadan ‘cool’ görünmek mümkün. Balon pantolonlar veya wide leg’ler (geniş paçalı) zaten son birkaç sezondur yükselişteydi ama bu yıl başrol onların. Rahat, biçimli ve güçlü duruşlarıyla klasik jean’lerin yerini çoktan aldı. Loafer’larsa bu stilin olmazsa olmazı. Topuklu ayakkabıya gerek kalmadan şık ve kendinden emin görünmenin en basit yolu. Rugan ya da zincir detaylı modeller, maskülen çizgiye zarif bir dokunuş katıyor. Şapkalar da aynı şekilde artık sadece ‘kötü saç günü’ kurtarıcısı değil, doğru seçilmiş bir beyzbol şapkası tüm görünümü tamamlayan şehirli bir detay haline geldi. Çizgili üstlerse her zaman olduğu gibi erkek arkadaştan ödünç alınmış gibi duran havasıyla bu tarzın sade ama karakterli tarafını destekliyor.

Tomboy stilinin asıl güzelliği kadınsılığı reddetmeden onu başka bir yerden tanımlamasında. Hafif dağınık saç, sade bir makyaj, deri bomber ve loafer’la kurulan denge... Yani tomboy sana ‘erkeksi ol’ demiyor; sadece ‘rahat ol, özgür hisset’ diyor. Ve bazen en feminen hissettiren detay da bu oluveriyor.

Dolaptaki birkaç iyi parçayla tomboy ruhunu yakalayın

◊ Kesimi iyi bir deri bomber

◊ Geniş ama formunu koruyan bir pantolon

◊ Kaliteli bir çift loafer

◊ Çizgili bir tişört ya da gömlek

◊ Ve sizi anlatan bir şapka

HER TARZA UYGUN





Sizi yansıtan bir beyzbol şapkanız olsun. Ace Nayman, 2.000 lira

Bol kesimli balon pantolonlar tomboy ruhunu yansıtıyor. Damson Madder, 9.995 lira





Çizgili ragbi tişörtleri sezonun trendlerinden. Forever 21, 1.099 lira





Topukluları rafa kaldırın, bu stilde loafer’lar var. Marks&Spencer, 2.499 lira





Bomber deri ceketler bol pantolonlarla çok yakışıyor. Pull&Bear, 2.490 lira

KISA KISA

Fularlar sezonun yıldızı





Bu sezonun en sade ama en dikkat çeken aksesuarı fular. Uzun süre sadece boyna takılan klasik bir parça olarak kaldı. Şimdi çok daha özgür bir hali var. Bele bağlanıyor, saça bandana gibi dolanıyor, çanta sapına iliştiriliyor. Kullanım alanı genişledi, etkisi büyüdü. Yaz boyunca plajlarda bandana olarak karşımıza çıkmıştı. Sonbahardaysa şehirde başka bir kimlik kazandı. Sokak stillerinde kimi zaman gömlek yakalarına zarifçe bağlanmış, kimi zamansa jean’lerin belinde kemer yerine kullanılan halleriyle görüyoruz. Deri ceketlerle ya da geniş kesim blazer’larla birleştiğinde hem retro hem modern hem de cool bir hava yaratıyor.

Benim için en işlevsel hali sade bir kombini tamamladığı zaman. Geçen hafta seyahate çıkarken yanıma sadece tek bir bordo fular aldım. Bir gün omuzlarıma attım, ertesi gün belime bağladım, bir gün de boynuma doladım. Her defasında görünümüm değişti. Ve evet, bu sezon özellikle bordo, kırmızı, pudra ve bej tonları öne çıkıyor.

Fular artık sadece bir aksesuar değil; kıyafeti dönüştüren, stilin son dokunuşu haline geldi. Evden çıkmadan önce aynaya bakarken o küçük hareketle ‘Tamam, şimdi oldum’ dedirten parça işte bu.