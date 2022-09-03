Yeni sezon başlıyor

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FESTİVAL

* 2. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali başlıyor. Keman sanatçısı Tedi Papavrami, piyanist François-Frederic Guy ve viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil, 6 Eylül 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda konser verecek. Brahms ve Beethoven’ın eserlerinin seslendirileceği konserin bilet fiyatı 33-110 lira.

SERGİ

* Galeri Nev, yeni sezona Murat Akagündüz, Sevinç Altan, Eda Aslan, Levent Aygül, Ege Berensel, Hera Büyüktaşçıyan ve Ali Kazma’nın yer aldığı bir karma sergiyle giriyor. Küratörlüğünü Nilüfer Şaşmazer’in üstlendiği ‘Taşlaşmış Rüyalar’ sergisi

9 Eylül-29 Ekim tarihlerinde gezilebilir.

* C.A.M Galeri, ‘Nude/Covered’ sergisiyle Dieter Mammel, Eyhan Çelik, Gülfem Kessler, Nihal Martlı, Pelda Aytaş ve Öykü Önal’ın işlerini bir araya getiriyor. Sergi kimlik, kültür, tarih ve kişisel mitolojiler üzerinden çıplak/örtülü kavramlarıyla ilgileniyor. 16 Ekim tarihine kadar görülebilir.

ATÖLYE

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* Müze Gazhane içindeki yeteneği keşfetmek isteyen yetişkinler için suluboya atölyesi düzenliyor. Yarın 12.00’de gerçekleşecek atölyeye katılım ücretsiz. Kayıt yaptırmak için muzegazhane.istanbul adresini ziyaret edebilirsiniz.

* EKS Mutfak Akademisi’nde 9 Eylül Cuma 19.00’da hamburger atölyesi

var. 3 saat sürecek atölyeye katılım ücreti 500 lira.

KONSER

* Lalalar ve Kum, yarın 19.00’da ‘KüçükÇiftlik Bahçe Olduğu Gibi Sunar’ konserleri kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkacak.

Bilet fiyatı 150 lira.

* Yüzyüzeyken Konuşuruz, yarın 21.00’de İzmir Arena’da hayranlarıyla buluşacak.

Bilet fiyatı 170 lira.

* Teksaslı alternatif rock grubu Midlake, 6 Eylül Salı saat 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 242 lira.

* Melike Şahin, 6 Eylül Salı

saat 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 350-650 lira.

* Mabel Matiz, 8 Eylül Perşembe Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 180-600 lira.

* Amsterdam çıkışlı Anadolu rock grubu Altın Gün,

9 Eylül Cuma saat 18.00’de KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek. Ön grup olarak

The Ringo Jets’in sahneye çıkacağı konserin bilet fiyatı 325-550 lira.

* Athena, 9 Eylül 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 230-500 lira.