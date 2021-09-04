Yeni sezon başladı, sanata hasret bitiyor...

SİNEMA... UĞUR VARDAN

BEYAZPERDEDE NELER VAR?

- ‘Baba / The Father’

Demans sorunları yaşayan yaşlı bir adamın zihninden geçenleri anlatan ‘Baba’ yılın en çarpıcı dramalarından. Florian Zeller’in kendi oyunundan sinemaya uyarladığı filmdeki performansıyla ‘büyük usta’ Anthony Hopkins, bu yıl En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar almıştı. Vizyon tarihi: 17 Eylül









- ‘Ölmek İçin Zaman Yok’ / ‘No Time To Die’

‘Majestelerinin ajanı’nın son macerası ‘Ölmek İçin Zaman Yok’, Cary Joji Futuraga imzasını taşıyor. James Bond rolünde elbette yine Daniel Craig var. Vizyon tarihi: 1 Ekim

- ‘Hakikat / Şeyh Bedrettin’

Mutasavvıf, filozof ve kazasker Şeyh Bedrettin’in tarihi isyanı sinema perdesinde... Hakan Alak’ın yönettiği yapımda Suavi, Bülent Emrah Parlak, Saygın Soysal, Elif Nur Kerkük, Ali Barkın, Kerem Fırtına, Orhan Alkaya, Sinan Tuzcu başrolleri paylaşıyor. Vizyon tarihi: 8 Ekim

- ‘Çöl Gezegeni’ / ‘Dune’

Bilimkurgu edebiyatının yetkin kalemi Frank Herbert’ın ünlü klasiğinin Denis Villeneuve imzalı uyarlaması muhtemelen sinemaseverlerin bu yıl en çok beklediği film. Kadroda Timothee Chalamet, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Javier Bardem, Charlotte Ramling gibi isimler yer alıyor. Vizyon tarihi: 22 Ekim

- ‘Top Gun: Maverick’

Tom Cruise, pandemi döneminde bir yandan ‘Görevimiz Tehlike 7’nin çekimlerini tamamladı, öte yandan eski göz ağrısı ‘Top Gun’ın yeni adımı ‘Maverick’in seyirci karşısına çıkacağı günleri bekledi. Öykünün ana karakteri Pete ‘Maverick’ Mitchell’i artık bir eğitimci olarak 35 yıl sonra tekrar karşımıza getiren yapımı Joseph Kosinski yönetmiş. Vizyon tarihi: 19 Kasım

- ‘Sen Ben Lenin’

Kurtuluşu turizmde arayan bir sahil kasabası ve günün birinde dalgaların getirdiği ahşap bir Lenin heykeliyle birlikte gelişen olaylar... Tufan Taştan’ın yönettiği, senaryosunu Taştan’la birlikte Barış Bıçakçı’nın kaleme aldığı yapımda Barış Falay, Saygın Soysal, Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Binnur Kaya, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin gibi isimlerden oluşan oyuncu kadrosunu izleyeceğiz... Vizyon tarihi: 10 Aralık

- ‘The Matrix Resurrections’

Modern zamanların üzerine en çok yazılıp çizilmiş bilimkurgu serisinin son halkası, yılın son günlerine damga vuracak gibi... Konusunun sır gibi saklandığı yapımı Lana Wachowski yönetmiş. Kadroda Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss yerini korurken Yahya Abdul-Mateen II, Christina Ricci, Jessica Henwick, Ellen Hollman ve Neil Patrick Harris gibi yeni yüzler de var. Vizyon tarihi: 22 Aralık



KİTAP… İHSAN YILMAZ

KÜTÜPHANENİZDE BUNLARA YER AÇIN...



- ’Zamir’, Hakan Günday, Doğan Kitap

Hakan Günday yeni romanında, doğar doğmaz mülteci kampına bırakılan Zamir’i anlatıyor. Sert ve sarsıcı bir Hakan Günday romanına hazırlıklı olun.

- ’Sus Barbatus 3’, Faruk Duman, Yapı Kredi Yayınları

Bir dönem anlatısını sürdürüyor Faruk Duman ve ilgiyle karşılanan üçlemesi tamamlanıyor.

- ’Okçu’nun Yolu’, Paulo Coelho, Can Yayınları

Paulo Coelho’nun yeni kitabında, eski Japonya’da bir köydeyiz... Geleneksel okçuluk sanatı ustası Tetsuyo’nun hayat felsefesine dönüşen engin bilgi ve tecrübeleriyle baş başa kalacağız.

- ‘İşitiyor musun Memet?’, Sibel Oral, Doğan Kitap

Gazeteci-yazar Sibel Oral bize oğlu Memet’i anlatırken Nâzım Hikmet hakkında da çok yeni şeyler söyleyecek.

- ’Bir Ağacın Altında’, Selçuk Demirel, Yapı Kredi Yayınları

Usta çizer Selçuk Demirel’in ekimin ikinci yarısında Galeri Nev İstanbul’da yeni sergisi açılıyor. Serginin albümü gibi de okunabilecek kitaptaysa insan-doğa ilişkisini görselleştiriyor Demirel.

- ’Türk Boheminde Bir Cevelan’, Timour Muhidine, Kırmızı Kedi

Yazar 20’nci yüzyıl başlarından günümüze Galata ve çevresi üzerinden, bohem kültür odağında Türk edebiyat ve sanat dünyasının izini sürüyor.

- ’Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme’, Barış Bıçakçı, İletişim Yayınları

Eylülün ikinci yarısında raflarda yerini alacak kitap, yazarın sade anlatımı ve dil işçiliğinin öne çıktığı bir öykü kitabı.



MÜZİK… TOLGA AKYILDIZ

ALBÜMLER, TEKLİLER PEŞ PEŞE...



ALBÜM

- Yüksek Sadakat-‘Rengarenk’: Beklenen sekiz şarkılık yeni albüm, grubu etkileyen rock, funk, reggae gibi birçok tarzı kapsıyor. İçinde ilk hit ‘Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer’in 15’inci yıl versiyonu da var. (24 Eylül)

- Lady Gaga&Tony Bennett-‘Love For Sale’: 95 yaşına giren Tony Bennett ve Lady Gaga bu kez ünlü besteci ve kompozitör Cole Porter standartları söylüyor. (1 Ekim)









- Coldplay-‘Music of The Spheres’: Yıldızlararası temasıyla yayımlanacak ve heyecanla beklendiği gibi ‘Higher Power’ ve ‘Colaratura’ sonrası bir teklisini daha dinleyeceğimiz albüm... (15 Ekim)

- The Rolling Stones-‘Tattoo You 40’ncı Yıl Özel Edisyonu’: Davulcusu Charlie Watts’ı henüz yitirdiğimiz Rolling Stones’un dokuz şarkılık ve daha önce yayımlanmamış CD’si ‘Lost&Found’ adıyla ve güncel düzenlemeleriyle bu pakette yer alacak.(16 Ekim)

- maNga-‘Antroposen’: İlk albümlerini yayımladıkları tarihte ve tam 17 yıl sonra son derece iddialı bir albümle geliyorlar. (14 Aralık)



KONSER

- Ajda Pekkan, KüçükÇiftlik Park, 18 Eylül

- Murathan Mungan Şarkıları Senfonik, Turkcell Vadi Açıkhava, 23 Eylül

- Nekropsi, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, 29 Eylül

- Buika, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi, 17 Eylül

- Balthazar (Gezgin Salon )-VW Arena, 20 Kasım

FESTİVAL

- Sonar Festival, Zorlu PSM, 2-3 Ekim

- Urla Caz Festivali, Sultanlar Vadisi İzmir, 17-19 Eylül



ÇAĞDAŞ SANAT... ERKAN AKTUĞ

GALERİLERİ KEŞFE ÇIKALIM



- Artweeks@Akaretler 5. Edisyon

Akaretler Sıraevler’de düzenlenen Artweeks@Akaretler’in 5. edisyonu 8 Eylül’de başlıyor. 19 Eylül’e kadar sürecek etkinlikte önemli galerilerin temsil ettiği sanatçıların eserleri görülebilecek.









- 16. Contemporary İstanbul

Contemporary İstanbul bu yıl ilk kez mekân değiştiriyor; 7-10 Ekim arasında, Tersane İstanbul’da gerçekleşecek. 16’ncısı düzenlenecek fuarın ön izlemesiyse 5-6 Ekim’de yapılacak. Bu yıl yine ilk kez Focus Russia projesiyle Moskova ve St. Petersburg’dan çağdaş sanat galerilerini, sanatçılarını ve de koleksiyonerlerini ağırlayacak fuarda ayrıca MoMA ve Garage Museum of Contemporary Art da müzeler bölümünde yer alacak.

- Yapı Kredi Kültür Sanat

Yapı Kredi Kültür Sanat, 21 Eylül-27 Şubat arasında hayli ilginç bir sergiye ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan ve adını Füsun Onur’un 1993 tarihli aynı adlı yapıtından alan ‘BURASI’ başlıklı sergide, İBB müze koleksiyonuyla Atatürk Kitaplığı koleksiyonlarından yapılan bir seçki, çağdaş sanatçıların üretecekleri yapıtlarla birlikte izleyiciye sunulacak.

- 212 Photography İstanbul

Fotoğraf sanatı üzerinden disiplinlerarası bir diyalog ortamı sunan, Türkiye’nin önde gelen uluslararası fotoğraf etkinliği 212 Photography İstanbul’un 4’üncüsü, bu yıl 1-11 Ekim arasında... Etkinlik Yapı Kredi bomontiada, Sıraevler No: 37-39, Zülfaris Karaköy, Tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı, Yeldeğirmeni Sanat Merkezi, Müze Gazhane gibi şehrin farklı noktalarında izleyiciyle buluşacak. Etkinliğe katılacak fotoğrafçılar arasında Christian Tagliavini, Dirk Dallas, Esra Özdoğan, Hasan Deniz, Helena Blomqvist, JeeYoung Lee gibi pek çok uluslararası isim var.

- Yapı Kredi Bomontiada

Türk resminin büyük ustası Neş’e Erdok’un pandemi süresince ürettiği eserlerden oluşan 35’inci kişisel sergisi, 6-19 Eylül arasında izleyiciyle buluşacak. Sergi, sanatçının tanıklığını merkeze alan bir günlük olarak karşımıza çıkıyor. Katıksız bir gözlemle yorumladığı gündelik hayattan portrelerle iç dünyasını yansıtan otoportrelerin yanı sıra son dönemde yaşanan Filistin, Moria Kampı yangını, göç, koronavirüs, İzmir depremi gibi önemli toplumsal meseleler de Erdok’un konuları arasında yerini alıyor.



TİYATRO... BAHAR ÇUHADAR

VE SAHNEEE...



- Istırap Korosu (Bam İstanbul)

Bir kadın ve bir erkek oyuncunun toplamda 14 karakteri aktardığı, iki kişilik, çoksesli bir oyun... Murat Mahmutyazıcıoğlu, bu kez bir ‘apartman hikâyesi’ anlatıyor. Prömiyerini ekimde yapacak.

- Vur Yağmala Yeniden (Nilüfer Kent Tiyatrosu)

Mark Ravenhill’in 17 kısa oyundan oluşan deneysel projesini, 10 sene önce DOT Bilsarda’da izlemiş, etkisini uzun süre hissetmiştik. Oyunlar şimdi beş konuk yönetmenin katılımıyla Nilüfer Kent Tiyatrosu’nda, üstelik Balat Kent Ormanı’nda... Sonbahar boyunca...









- Demiryolu Hikayecileri (Kumbaracı50)

Oğuz Atay’ın ‘Korkuyu Beklerken’ adlı eserindeki ‘Demiryolu Hikayecileri’, ‘Unutulan’, ‘Beyaz Mantolu Adam’ öykülerinden uyarlanan tek kişilik oyunda, sahnede Yiğit Sertdemir’i izleyeceğiz. Sonbahar boyunca...

- Evlilikten Sahneler (Versus Tiyatro)

Ingmar Bergman’ın kült filmi ‘Bir Evlilikten Manzaralar’ın sahne uyarlaması olan oyunda Pınar Göktaş, Ece Dizdar, Öner Erkan

ve Kayhan Berkin rol alıyor. Sonbaharda...

- Toz (İD İletişim Prodüksiyonu)

Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleme aldığı, Hira Tekindor’un yönettiği tek kişilik oyunda sahnede Zerrin Tekindor’u izleyeceğiz. Handan’ın zihninden geçenler eşliğinde onunla çocukluğundan bugüne, İstanbul’un farklı zamanları arasında gidip gelen bir yolculuğa çıkacağız. Ekimde...

- Veba (İstanbul Şehir Tiyatroları)

Mehmet Ergen yönetiminde Albert Camus’nün ‘Veba’sı, pandemide kaybettiklerimiz anısına sahnelenecek. Bu ay başlıyor...

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