Yeni sesler yükseliyor

Haberin Devamı

ANADOLU’YA SELAM

Türkiye ve Avrupa’dan müzisyenlerin oluşturduğu Seyyah ikinci stüdyo albümü ‘Uçan da Kuşlara’da Anadolu’yu merkezine almış. Geleneksel formlarla bugünü birleştiren akustik albümü dinlerken Karadeniz’den Teke yöresine yolculuk ediyor, ‘bir aradalık’ duygusunu hissediyorsunuz. Albümde halk şarkıları ağırlıkta.

‘Uçan da Kuşlara’ (Albüm)

Seyyah

Lodos Müzik

SEVMENİN BEDELİ

Terk edilmiş bir kadının kırgınlığını ve öfkesini anlatan ‘Harca’ İstanbul Arabesque Project’in yeni teklisi. Sözü ve müziği Barbaros Akbulut’a ait. Şarkı aynı zamanda grubun arabeski bugünün diliyle yorumladığı, 10 şarkıdan oluşan ‘Yüzdeyüz Arabesk’ projesinin de ilk teklisi.

Haberin Devamı

‘Harca’ (Tekli)

İstanbul Arabesque Project

İstanbul Arabesque Project

ABARTIDAN UZAK

Londra merkezli müzisyen Oya Oğuz sözü ve müziği kendine ait üç şarkıdan oluşan ‘Eşik’ adlı çalışmasında müzikal diliyle tanıştırıyor dinleyiciyi. Caz vokal eğitimi alan Oğuz’un müziği de yorumu da abartıdan uzak.

‘Eşik’ (Albüm)

Oya Oğuz

Panda Production London

MEVLANA ETKİLİ

Türkçe sözlü rock müziğin genç grubu ÇIPLAK üçüncü teklisini yayımladı. ‘Günah Değil ki’nin sözleri grubun vokali ve gitaristi Okan Özgürbüz’e ait. Mevlana’nın aşkı hem yakıcı hem de arındırıcı bir deneyim olarak ele alışı müzisyeni derinden etkilemiş.

‘Günah Değil ki’ (Tekli)

ÇIPLAK

Bizciplak

Haberin Devamı

FİLTRESİZ ARABESK

Arabesk müziğin yeni isimlerinden Doruk Aslan ‘Aşka Bahanem’in ardından bu kez söz ve müziği Sinan Akçıl imzası taşıyan ‘Ders Olsun’u seslendiriyor. Aslan sade bir şekilde söylediği ‘Ders Olsun’ için “Yaşanmışlıkların içinden gelen, filtresiz bir şarkı” diyor.

‘Ders Olsun’ (Tekli)

Doruk Aslan

Avrupa Müzik