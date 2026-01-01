Yeni sergiler, ödüllü oyunlar

Haberin Devamı

KONSER





-Simge 3 Ocak Cumartesi 21.00’de Jolly Joker Ankara’da. Biletleri 3.135 ila 23.500 (4 kişilik VIP) lira.

-Selin Sümbültepe 3 Ocak 21.00’de Paribu Art’ta sahneye çıkacak. Biletleri 550 ve 750 lira.

-Bengü Beker 3 Ocak 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Biletleri 570 ile 14.500 (4 kişilik loca) lira arasında.

-mor ve ötesi 3 Ocak 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Biletleri 1.290 ila 4.950 lira.

-Ogün Sanlısoy 3 Ocak 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de çıkacak. Bilet fiyatı 500 lira.

-Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçıları Onur Şenler (viyolonsel) ve Cem Esen (piyano) 5 Ocak Pazartesi 20.00’de CSO ADA Ankara’da konser verecek. Biletleri 260 ve 325 lira.

-Kaan Tangöze 7 Ocak Çarşamba 21.30’da Paribu Art’ta izlenebilir. Biletleri 550 ve 750 lira.

-İmer Demirer Quartet 8 Ocak Perşembe 21.30’da Paribu Art’ta. Biletleri 550 ve 750 lira.

-Niyazi Koyuncu 9 Ocak Cuma 21.30’da Kadıköy Sahne’de konser verecek. Bilet fiyatı 600 lira.

GECE

-Kaan Demiral 3 Ocak Cumartesi 21.00’de Frankie’de setin başına geçecek. (0212) 401 05 57

-Coşkun Sabah 3 Ocak 22.00’de Nossa Costa’da. (0212) 560 17 17

-Berk Sunal 3 Ocak 23.00’te Boop Kuruçeşme’de çalacak. Rezervasyon: @boopkurucesme

-Özcan Deniz 3 Ocak 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Berkan Yeniçeri x Tezgah 3 Ocak 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul)

-Yusuf Aslan 3 Ocak 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Güven Yüreyi 4 Ocak 00.30’da The Room Live’da. Rezervasyon: @the.roomlive

-Özgür Cankardeş 6 Ocak Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

-Gökçe Kırgız Taner 7 Ocak Çarşamba 00.00’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

-Begüm Obiz 9 Ocak Cuma 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Alya 8 Ocak Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

*DJ





-İtalyan elektronik müzik ikilisi Glowal 3 Ocak Cumartesi 21.00’de Klein Phönix’te. Biletleri 600 ila 3.000 (Sahne arkası) lira.

-Stasi Sanlin 9 Ocak Cuma 21.00’de Klein Phönix’te sahneye çıkacak. Biletleri 600 ila 3.000 lira (Sahne arkası).

-Tuğçe Şenoğul ve Seda Erciyes 9 Ocak 23.45’te Blind İstanbul’da DJ kabininin başına geçecek. Biletleri 300 ve 500 lira.

*ETKİNLİK





-Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde devam eden ‘Yan Yana’ sergisine paralel olarak serginin küratörü Ömer Faruk Şerifoğlu, ressam Eren Eyüboğlu ve eserlerini ele alan ‘Aramızda Bir Şey Var’ başlıklı bir konferans verecek. 9 Ocak Cuma 14.30’da müzenin Black Box salonunda gerçekleşecek etkinliğin biletleri 116 ve 216 lira.

*SERGİ

-Dirimart, Çiğdem Aky’nin ‘Santocha’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. 8 Ocak’ta kapılarını açacak sergi, başlığını Sanskritçede ‘yetinme’ ve ‘memnuniyet’ anlamına gelen santosha kavramından alıyor. Eserler, sanatçının resim pratiğinde ulaştığı dinginlik ve içsel özgürleşme halini izleyiciyle buluşturuyor. 22 Şubat’a kadar Dirimart Pera’da görülebilir.

-Balat Fener Evleri’ndeki Haliç Sanat 2, Özge Kahraman’ın ‘Karanlığın Hafızası’ başlıklı sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Sanatçının bu sergideki pratiği 12 yıllık mağaracılık deneyiminden doğan beden temelli bir araştırma alanına dayanıyor. Sergi, yeraltını zaman, hafıza ve bilinçaltı arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor. 15 Şubat’a kadar açık.

-Artİstanbul Feshane ‘Kolektifin Belleği: İBB Koleksiyonları’ sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Farklı dönemlerden ve teknikten geniş bir üretim yelpazesi sunan sergi Atatürk Kitaplığı, Aşiyan Müzesi ve Şehir Müzesi gibi ana koleksiyonlardan 316 eseri, İBB Sanat Koleksiyonları’ndan 311 yapıtla bir araya getiriyor. Osmanlı’dan Cumhuriyete uzanan sergide 187 sanatçının eseri var. 13 Aralık’a kadar görülebilir.

*TİYATRO





-Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümsüz eseri ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ Serdar Biliş rejisi ve Serkan Keskin’in tek kişilik performansıyla üçüncü sezonunda da seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. 4 Ocak Pazar 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde izlenebilir. Biletler 550-2.100 lira arasında.

-Pınar Güntürkün’ün bir pavyonda tuvaletçilik yapan Ayten karakterine hayat verdiği ‘Herkes Kocama Benziyor’ Temsili Sahne yapımı. Yönetmen koltuğunda Hakan Emre Ünal’ın olduğu oyun, 4 Ocak Pazar 19.00’da Alan Kadıköy’de seyircisiyle buluşuyor. Biletleri 600 ve 800 lira.

-Bu yıl Direklerarası Tiyatro Ödülleri ve Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri’nde ödüle layık görülen ‘Tebdil’de birbirine hiçbir anlamda benzemeyen ikiz kardeşler Talat ve Süleyman’ın yüzleşmesine tanık oluyoruz. Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği oyunda başrolde Fehmi Karaaslan ve Erkan Akbulut’u izliyoruz. 9 Ocak Cuma 20.30’da Fatih’teki Perispri Art Gallery’de izlenebilecek oyunun biletleri 750-1.400 lira.

*ATÖLYE





-Ankaworkshop 3 Ocak Cumartesi 17.30 ve 19.30 saatlerinde vitray boyama atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında seçmiş olduğunuz görseli özel eğitmenler eşliğinde vitray boyalarıyla renklendirip kendi eserinizi yaratabileceksiniz. Bilet fiyatı 1.250 lira.

-Eataly Mutfak Atölyesi 6 Ocak Salı 19.00’da ev yapımı lazanya bolonez atölyesi düzenliyor. Hazırlık aşamasından, şekillendirilmesine ve sosla eşleştirilmesine kadar lazanya bolonez yapımının püf noktalarını öğreneceksiniz. Bilet fiyatı 3.000 lira.