Yeni normalin temassız oyunları

Geçen pazartesi ‘mini mini birler’ ilk kez okulla tanıştı ama maalesef sınıfları ‘yeni normal’ düzeninde doldurdular. Okula maskeyle gidiyorlar, sosyal mesafe kurallarına uymaları bekleniyor, üstelik abi ve ablaları olmadan tek başlarına eğitim görüyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı da çocukların okula başladığı ve en önemli dönem olarak kabul edilen ilk yılı sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirmeleri için ‘Temassız Oyunlar Kitabı’nı hazırladı. Prof. Dr. Tolga Erdoğan’ın katkılarıyla hazırlanan içerik tüm Türkiye’de ilkokul öğretmenlerine ulaştırıldı.

Çocuklarla birlikte karar verildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Bu kitabı tasarlarken okulların açılacağı ilk günü hayal ettik. O günün çocuklar için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Oyunun gücünden yararlandık” diyor. Bakan Ziya Selçuk (soldan ikinci) kitap basılmadan önce oyunları öğretmenlerle birlikte deneyimledi.

Kitapta yer alan ve hiçbir fiziksel temas içermeyen toplam 60 oyun, çocukların her türlü kaygı ve endişeden sıyrılarak maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarını içselletirmelerine yardımcı olmayı ve okul hayatına uyum sağlamalarını hedefliyor. Öte yandan bu oyunlar çocuklarda tanışma, iletişim, dikkat, hareket ve işbirliği gibi çeşitli yeteneklerin gelişmesine yardımcı oluyor.

Hem sınıfta hem de açık alanlarda oynanabilecek oyunların son şekline çocuklarla birlikte denenerek karar verildi. 60 oyun arasında köşe kapmaca, fış fış kayıkçı ve sek sek gibi geleneksel oyunların yanı sıra yeni oyunlar da mevcut. Veliler de okul dışı zamanlarda ister açık alanlarda ister evlerde bu oyunlardan faydalanarak çocuklarla birlikte vakit geçirebilir.

Kitabın içeriğine meb.gov.tr adresinden ulaşmak mümkün.

KİTAPTAN 5 ÖRNEK

HIZLI SÖYLE

◊ Öğrencilerinizle birlikte ayakta çember oluşturun. Çemberin ortasına geçin ve sosyal mesafeye uygun olarak bir öğrencinizin karşısında durarak ilgili öğrenciyi işaret eden bir hareket yapın.

◊ İşaret ettiğiniz öğrencinin hemen yere çömelmesini isteyin. Yere çömelen öğrencinin sağında ve solunda olan öğrencilerin hemen birbirlerine dönerek isimlerini söylemelerini isteyin.

◊ Arkadaşının ismini geç söyleyen veya söyleyemeyen öğrencinin ortaya geçerek ebe olmasını isteyin. Böylece öğrencilerin aynı şekilde oyunu devam ettirmelerini ve yönlendirmelerini sağlayın.

TAHMİN ET

◊ Gönüllü bir öğrenciyi ebe olarak belirleyin. Öğrencinin gözünü kapatmasını sağlayın.

◊ Daha sonra başka bir öğrencinin ebe öğrencinin yanına giderek konuşmasını ve kendisini tanıtan bazı özellikler söylemesini isteyin.

◊ Ebeden, kendini tanıtan öğrenciyi sesinden ya da kendini anlatan özelliklerinden yararlanarak tahmin etmesini isteyin.

◊ Tahmin ederse ebenin değişecek, edemezse yeniden ebe olacak.

YAVAŞ-HIZLI!

◊ Belirlediğiniz bir açık alanda öğrencilerinizin istedikleri bir yerde durmalarını sağlayın.

◊ Öğrencilerinize 1’den 10’a kadar tüm sayıları sırayla söyleyeceğinizi, 1 dediğinizde yavaş yavaş yürümeye başlayacaklarını ve sayıyı her arttırdığınızda onların da yürüme hızlarını arttırmaları gerektiğini söyleyin.

◊ “Dur” dediğinizde hareketsiz bir şekilde kalmaları gerektiğini belirtin.

◊ Öğrencileriniz yürürken ve hareketsiz kaldıklarında sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatın.

HEMEN UZAKLAŞ

◊ Öğrencilerinizi iki gruba ayırın ve onlardan sosyal mesafeye uygun bir şekilde durmalarını söyleyin.

◊ Müziği başlatın ve öğrencilerinizden belirlediğiniz alanda grup arkadaşlarından ayrı bir şekilde müziğin ritmine uygun olarak hareket etsinler.

◊ Müziği belirli aralıklarla durdurun ve müzik durduğunda eşlerin oyun alanında mümkün olduğu kadar birbirinden uzağa gitmelerini isteyin.

◊ Birbirlerinden en uzakta olan ve birbirlerine en yakın olan grupları belirleyin. Aynı etkinliği birkaç kez tekrarlayın.

ÇAĞRIŞIM

◊ Öğrencilerinizden ‘beyaz’ denildiğinde akıllara ne geldiğini sırasıyla söylesinler. Öğrencilerinizin söylediği kelimeleri tekrarlayın ve tahtaya yazın.

◊ Oyunun ikinci aşamasında bu kez ‘mavi’ dediğinizde bir öğrenciden aklına gelen kelimeyi söylemesini isteyin.

◊ İkinci öğrencinizdense mavi kelimesine cevap veren öğrencinizin söylediği kelimenin ona ne çağrıştırdığını sorun.

◊ Her öğrencinin kendinden önce söylenen kelimenin çağrıştırdığını söylemesini sağlayın.



Bu tür oyunlar sosyal mesafe kavramını içselleştirmelerine yardımcı oluyor.