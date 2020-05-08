Yeni normalimiz: Evden moda çekimi

Büyük organizasyonlar ve kalabalık ekiplerle setlerde gerçekleştirilen moda çekimleri modellerin evlerinde, kendi tasarladıkları saç ve makyajlarla FaceTime üzerinden yapılıyor.

Lüks giyim markası Jacquemus, ‘Jacquemus At Home’ isimli yeni kampanyasını ünlü model Bella Hadid’in FaceTime üzerinden çekilen fotoğraflarıyla duyurdu. Evinde en iyi ışık alan açıyı belirleyen modelin çekimini fotoğrafçı Pierre-Ange Carlotti bilgisayar ekranından yaptı. Şüphelerin aksine ortaya oldukça başarılı kareler çıktı.

Bella Hadid hem Jacquemus hem de Vogue dergisinin İtalya edisyonu için evinde poz verdi.



Yalnızca kampanya çekimleri değil, dergilerin kapak çekimleri de FaceTime üzerinden... Vogue Italia yine Bella Hadid’le başarılı bir özel çekime imza atarken birçok derginin Türkiye edisyonu da bu ayki kapaklarında evden çekilmiş karelere yer verdi.

Yeni yöntemler gelişebilir

Elele dergisi Gülse Birsel’in evde kendi telefonundan çektiği fotoğrafları dergiye taşırken ALL dergisi influencer Cansu Akın, Harper’s Bazaar dergisi Portekizli top model Sara Sampaio, Marie Claire dergisiyse Burcu Esmersoy’la evde FaceTime üzerinden çekimler gerçekleştirdi.

Dünyadaki benzerleri gibi Türkiye’deki moda dergileri de ‘ev yapımı’ kapak çekimleriyle çıktı.



Salgın uzadıkça FaceTime üzerinden evde yapılan çekimlerin devam edeceğini hatta yeni yöntemlerle gelişeceğini söylemek mümkün.

Dergi editörleriyle konuştuğumda bu süreçte çıkacak yaratıcı işleri merakla beklediklerini ve alternatif yollar bulma arayışlarının devam edeceğini vurguladılar.



DIOR’LA FEMİNİZM VE SANAT ÜZERİNE

Dünyaca ünlü markalar, salgın sürecini etkileyici içeriklerle beslemeye devam ediyor. Christian Dior da ‘Dior Talks’ podcast serisiyle hem modaseverlere hem de yaratıcı alanlara merak duyan herkese ilham vermeyi amaçlıyor.

Feminist duruşuyla tanınan ve gerek şovlarında gerekse koleksiyonlarında bu duruşunu sergilemekten çekinmeyen kreatif direktör Maria Grazia Chiuri’nin de etkisiyle podcast serisi feminizm perspektifinden ilerliyor. Markaya daha önce bir şekilde dokunmuş tasarımcılar, sanatçılar, küratör ve editörler her bölümde feminizim ve sanatı odak noktalarına yerleştirerek; ilham, hayaller, özgürlük, moda, toplumsal güç gibi konulara değiniyor. Küratör ve sanat tarihçisi Katy Hessel’in ev sahipliğinde ilerleyen Dior Talks her cuma yeni konuklarını ağırlıyor. Seriye herhangi bir podcast platformu üzerinden ulaşabilirsiniz.

MODA SOHBETLERİ BAŞLADI

İlham veren ve moda alanında başarılı isimlerle günümüz ve geleceğin moda dünyasını tartışmak üzere YouTube üzerinden yeni bir seriye başladım. Şimdiye kadar Asena Sarıbatur, Öykü Özgencil, Beril Türkmen gibi her biri kendi alanında başarılı marka sahipleri, editör ve influencer’lar kanalıma konuk oldu. Influencer’lık kavramını, pandemi öncesinde ve sonrasında tüketim alışkanlıklarına dair fikirlerimizi ve süreçten nasıl etkilendiğimizi konuştuk. Sohbetler her hafta devam edecek. Kanalım kendi adımı taşıyor: Neslişah Aygören Şatıroğlu. Asena Sarıbatur

