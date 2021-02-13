Yeni nesil sahne

JoJo, yeni nesil bir kültür-sanat ve eğlence platformu. Bu platform sayesinde internet üzerinden etkinliğin gerçekleştiği mekâna bulunduğunuz yerden canlı olarak bağlanabiliyorsunuz. Görüntü ve ses kalitesi yüksek bir şekilde konser izleyebiliyor, bu sırada yine çevrimiçi sohbet edebiliyorsunuz. Üstelik uygulama sadece konser platformu olarak kalmayacak. Önümüzdeki günlerde stand-up, söyleşi, tiyatro gibi farklı disiplinlerden kültür ve sanat etkinlikleriyle de katılımcıların karşısına çıkmayı planlıyor.

JoJo katılımcılara iki seçenek sunuyor: Tekil izleme ve odalı izleme. Tekil izleme seçeneğini satın alan katılımcı istediği ekrandan etkinliği izleyebiliyor. Odalı izlemedeyse bir kişi beş arkadaşını daha davet edebiliyor. Bir yandan konserin tadını çıkarıyor, bir yandan da görüntülü ve yazılı sohbet edebiliyorlar. Tekil izleme 28, odalı izlemeyse 113 lira.

‘Merhem olmak istedik’

JoJo Genel Müdürü Can Aydoğdu uygulamayı şu sözlerle anlatıyor: “Müzik ve etkinlik sektörünün dertlerine merhem olabilmeye çalıştık. Pandemi bir fırsat oldu ama dijital süreçlerin önümüzdeki günlerde, hatta yıllarda daha da gelişeceğini düşünüyoruz.”

Sıradaki konserler





Bugün Melek Mosso (üstte), yarın Pinhani, 26 Şubat’ta Cihan Mürtezaoğlu, ertesi günse Duman sahne alacak. Konserlerin hepsi saat 22.00’de. Biletler Biletix’te.