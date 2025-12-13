Haberin Devamı

Kadıköy’deki Terminal İstanbul’da geçen hafta tatlı bir telaş vardı. Şehrin en yeni etkinlik mekânı Paribu Art açılış gecesi için konuklarını gösterişli kırmızı perdeler ve binanın dış cephesini kaplayan devasa bir LED ekranla karşıladı. ‘Yeni bir sahne, yeni bir dünya’ diyerek kültür-sanat dünyasına giren mekân etkinliklere ev sahipliği yapabilecek üç farklı alana sahip.

Serdar Biliş’in sanat yönetmenliğindeki açılış şovunda Grammy adayı besteci, piyanist ve çok enstrümanlı sanatçı Mehmet Ali Sanlıkol, çoksesli koro Chromas ve Beyhan Murphy koreografisindeki dans ekibi performanslarını sergiledi. Sonra dış alandaki LED ekranda da dijital bir gösteri yapıldı. Bu LED ekranlar Paribu Art’ın sahnesinin ayrılmaz bir parçası olacak gibi görünüyor.

Kadıköy’e yeni bir ritim getiren mekânın metrobüs durağına yanında olması da ulaşımda büyük kolaylık sağlıyor.

Bu haftanın etkinlikleri

◊ Derya Yıldırım&Grup Şimşek bugün 21.30’da sahnede.

◊ Ahmet Ali Arslan bugün saat 22.00’de konser verecek.

◊ Drawing Basses performansı yarın saat 14.30 ve 17.00’de gerçekleşecek.

◊ ‘Bach İstanbul’da Yeni Yıl Konseri’ yarın saat 19.00’da.

◊ ‘Fora’ adlı tiyatro oyunu 19 Aralık Cuma, 20.30’da.

Etkinlik takvimi art.paribu.com’da; biletler Paribu Pass’in internet sitesiyle Tiyatrolar.com.tr ve Biletix’te.