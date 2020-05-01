Yeni bir dil öğrenmenin tam zamanı

FİLM İZLEMEK VE YAZMAK YABANCI DİLİ PEKİŞTİRİR

Mustafa Erdoğan-Polyglot, Babilanka kurucusu

(İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Portekizce, Arapça, Japonca)

- Dil öğrenmenin altın kurallarından biri düzenli olarak o dile vakit ayırmaktır. Hızlı öğrenmek isteyenler dili her gün çalışmalı. Ben dil öğrenmeyi spor yapmaya benzetiyorum. Tıpkı kaslarımız gibi beynimizin de süre anlamında bir kapasitesi var. Aktif olarak her gün ve günde 1 saat çalışmak ideal. 1-2 saatten sonra öğrenme performansı düşüyor. Aktiften kastım dili teorik olarak öğrenmek yerine dinleme, konuşma, cümle kurma gibi pratik çalışmalar yaparak öğrenmek.

- 15 dil bilen bir profesörden duyduğum şu tavsiyeyle dil maceram başlamıştı: “Başkaları size dil öğretemez. Ancak siz kendiniz öğrenebilirsiniz.” Bir eğitmenden yardım da alsanız işin çok büyük kısmı size düşüyor. Çünkü beyninize yeni bir dil yüklüyorsunuz. Dilinizdeki her bir kelime, her bir yapı sizin olmalı. Çok sayıda dil bilenler tek başlarına öğrenmelerine rağmen hızlı öğrenmiyorlar. Tek başlarına öğrendikleri için hızlı öğreniyorlar.

- Dili unutmamak için hayatınıza entegre etmeli ve düzenli olarak konuşmalısınız. Eğer konuşma pratiği yapma imkânınız yoksa dizi, film izlemek ve yazmak unutmanızı önler. İlgi alanlarınıza dair içerikleri hedef dilde tüketmek de oldukça faydalı. Ben öğrendiğim dilleri bu şekilde koruyorum.





ETKİLEŞİM ÖNEMLİDİR, KONUŞMAKTAN KORKMAYIN

İzzet İnal-Yeditepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. (İngilizce)

- En önemli ilke, konuşurken hata yapmaktan korkmamaktır. Öğrenilenin yeni bir dil olduğu ve bu dilde yetkinliğe giden yolda kendimizi ifade ederken birçok hata yapabileceğimizi kabul etmek gerekir. Önemli olan kendimizi ifade etmeye odaklanmaktır. Cesur olun. Çevrenizde yardım isteyen bir yabancı gördüğünüzde “Aman bana sormasın” diye kaçmak yerine yardım edecek ilk kişi siz olmaya çalışın.



- Okumanın da konuşmayı olumlu etkilediğini dikkate almak gerekir. Ne kadar çok okuma yapılırsa dil kullanımına dair farkındalık gelişir ve bu konuşmaya yansır.

DİLİN MANTIĞINI ÇÖZMEK İLGİYİ BESLER

- Sadece İngilizce değil, herhangi bir yabancı dili öğrenirken dilin sosyal bir olgu olduğunu unutmamak gerek. Bebeklerin anadillerini öğrenirken ebeveynleriyle kurdukları etkileşim nasıl önemliyse, İngilizce öğrenirken de etkileşim kurulacak birinin varlığı ve bir etkileşim amacı olması önemlidir.

- Başlangıçta ‘dil farkındalığı’ oluşturmak, yani öğrenilecek yabancı dilin mantığını, nasıl çalıştığını çözümlemeye çalışmak, dil öğrenmeye yönelik ilgiyi besleyecektir. O yüzden, bu farkındalığı oluşturmak ve geliştirmek üzere bir öğretmenin yönlendirmesine gereksinim vardır.

BAŞLANGIÇ İÇİN GÜNDE İKİ SAAT ÇALIŞMAK GEREK

- Kişinin yabancı dil bilgi düzeyi ne olursa olsun öğrenmeye ara vermemesi, düzenli bir şekilde çalışması gerekir. Bu çalışma süresi düzey ilerledikçe kısalabilir. Örneğin başlangıç düzeyinde günde 2 saat, orta düzeyde 1-1.5 saatken ileri düzeyde iki günde bir, 1 saat yeterli olacaktır. Çalışma yöntemleri değişiklik gösterebilir.

- Orta düzeydeki bir öğrenci dil becerilerini geliştirmenin yanı sıra dilbilgisi ve sözcük öğrenmeye de odaklanırken, ileri düzeydeki bir öğrenci daha çok beceri/strateji geliştirmeye odaklanabilir.





ŞARKI SÖZLERİNİN ÇOK FAYDASINI GÖRDÜM

Sevin Okyay-Çevirmen, yazar (İngilizce)

- Yeni bir dil öğrenirken veya yabancı dilinizi geliştirirken sevdiğiniz şarkılar çok faydalı oluyor. Yeniyetme yaşlarında Yelpaze dergisinin şarkı sözlerinin çok faydasını görmüştüm. Her şeyden önce, kulağa laf kalabalığı gibi gelen şeyin anlamlı kelimeler olduğunu gösteriyor.



- Unutmamak için yapılması gerekenler: Basit bir kitap, sevdiğiniz bir dergi, çocuk kitabı, çift dilli kitap okumak. Alt yazıların çok faydasını görürsünüz.



- Yeni bir dil öğrenmek başka kültürleri anlamayı, kendi diline de daha fazla hâkim olmayı, ilgilenilen konu hakkında internette daha kapsamlı bilgi edinmeyi mümkün kılar. Konuşma cesareti olan biriyseniz her fırsatta konuşun. Dilini öğrendiğiniz ülkeye giderseniz işinize en fazla o yarar.





İNTERNET ÜZERİNDEN DERS ALMAK İÇİN ÇOK FAZLA ULUSLARARASI PLATFORM VAR

Jonathan Ross-Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü, Dr. Öğretim Üyesi (İngilizce, Türkçe, Almanca, Fransızca)

- İngilizce gramer konusunda yazılı kitap olarak Cambridge University Press’in Raymond Murphy’ın hazırladığı ‘English Grammar in Use’ serisi çok başarılı. Açıklamalar çok net ve bol egzersiz var. Online kaynaklara gelince, öğrencinin dil seviyesine göre, öğrenme motivasyona ve geliştirme istediği yeteneğine göre (örneğin yazma, konuşma, vs.) değişiyor.



- İnternet üzerinden özel ders alınabilir. Çok fazla uluslararası platform var. Öğrenci araştırma yaptıktan sonra kendine uygun platformu seçebilir. Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi’nin internet üzerinden online İngilizce platformu var (onlineingilizce.boun.edu.tr/2018/). Çok kaliteli.



- Londralı olarak çevrimiçi bir radyo kanalı da tavsiye etmek istiyorum. www.lbc.co.uk yani London Broadcasting Company. Hem İngiliz kültür ve siyasetine hâkim olmak için hem de güncel İngilizce konuşma dilini pekiştirmek için iyi bir seçenek.