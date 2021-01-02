‘Yeni bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden lazım!’

Depremler, yangınlar, fırtınalar, sokaklara taşan siyasi protestolar... Hepsi zorlayıcıydı ama kuşkusuz 2020’ye damgasını salgın vurdu. Koronavirüs hayatlarımızı altüst etti, önceliklerimizi yeniden değerlendirmemize yol açtı. Bu değerlendirmenin sonucunda kimi şehirden kırsala göçtü, kimi balkonlu bir eve çıktı. Sağlığına dikkat etmeye başlayanlar da oldu, ‘Üç günlük dünya’ deyip ipleri salanlar da... Ama istisnasız hepimiz sevdiklerimize sarılmanın kıymetini daha iyi anladık. Şimdi önümüzde yeni bir yıl var. 100 kişiye sorduk; 2020’de öğrendiklerinizle bu yıl neyi farklı yapacaksınız? Yeni yıl kararlarınız neler? Çoğunluğun yeni yıl kararı; bu yıl karar almamak, hayatı akışına bırakmak...

100 kişiye şu üç soruyu sorduk:

- Yaşadığınız şehirden ve evden memnun musunuz?

- Pandemi bitince sevdiklerinize sarılacak mısınız yoksa sosyal mesafe daha mı iyi?

- Yeni yıl için kararlarınız var mı yoksa hayatı akışına mı bırakacaksınız?

%72: Yaşadığı şehirden uzaklaşmak isteyenlerin oranı

%65: Pandemi bittiğinde sevdiklerine sarılmak isteyenlerin oranı

%70: Hayatı akışına bırakmaya karar verenlerin oranı





PLANSIZ BİR HAYAT NASIL OLUR BİLMİYORUZ AMA BU YIL ONU DENEYECEĞİZ

Cansın Sümer: Her yıl erken rezervasyonlar sayesinde uçak biletleri alır, uygun fiyatlı otellerde yer ayırtırdık. Eşimle sene başından izlemek istediğimiz konserlere bile karar verir, tüm planlar için bütçe ayırırdık. Bazılarını bir sonraki yıla ertelerdik. İki yıl sonra ne yapmak istediğimizi dahi bilirdik. Ancak bu yıl aldığımız biletleri iade etmekle geçti. Plan yapmadığımız bir hayat nasıl olur bilmiyoruz ama bu yıl onu deneyeceğiz. Spontane bir hayatta anın tadını çıkarma fikri kulağa hoş geliyor.

PANDEMİ AKLIMI BAŞIMA GETİRDİ, O MOTOSİKLETİ SONUNDA ALDIK, ONUNLA BOL BOL GEZECEĞİM

G. A.: ‘Anı yaşamak’ kavramını teoriden pratiğe çevirmeye karar verdim. Evet, hep bildiğimiz bir şeydi ama yapmıyordum, yapamıyordum… Kayıplar ve pandemi aklımı başıma getirdi. İlk adım olarak bir motosiklet aldık. Bugüne kadar ‘tehlikeli’ bulup ‘İstanbul’dan taşınınca’ya ertelediğim bir karardı. Yeni yılda bol bol gezeceğiz eşimle. Evde bu kadar kalınca neye elimi atsam ‘fazlası’ olan bir tüketim canavarıymışım, onu keşfettim. Bu nedenle yerine ikame edecek bir şeyim varsa, kıyafet almamaya karar verdim. Bakalım ne kadar uygularım… Bir de işe çevirebileceğim bir-iki hobim var. Yeni yılda hobilerimden para kazanabiliyor muyum, deneyeceğim.

KESİNLİKLE ‘SONRA YAPARIM, HAFTAYA GİDERİM’ DEMEYECEĞİM

Melis Yılmaz: Bildiğimiz hayatın çok dışında bir yıl geçirdik. Hiçbir şeyi ertelememek, her konuda hemen harekete geçmek lazımmış. Şimdi artık ertelediklerimize üzülmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Yeni yılda sevdiklerime daha çok sarılacağım. Kesinlikle hiçbir şey için “Sonra yaparım, haftaya giderim” demeyeceğim. Ertelemeden yaşayacağım.

Zinnure Türe: 2021’de hayatı yavaşlatacağım ve daha çok doğada olacağım.

Dilek Akbulut Şavil: En önemli kararım şükretmek ve küçük anların kıymetini bilmek…

Aslı Emel: Kendime not; huzuru ön planda tutmayı unutma. ‘Hayır’ kelimesini daha sık kullan. Esas değer vermen gerekenleri daha sık hatırla. Ölüm yakın, ona göre yaşa.

Hakan Kısmet: Uzun zamandır mesleğimi bırakıp amatör olarak yaptığım oyunculuğa profesyonel olarak devam etmek istiyordum. Artık ertelemeyeceğim.

Çiçek Ateş: Artık hayatı akışına bırakıyorum. Uğraş, didin her şey yine olacağına varıyor. Yeni yılda hayatı zorlamak yerine hayatın bana verdiklerini kabul edeceğim.

Mehmet Yıldırım: Yeni seneye ait karar almak ve uygulamak gibi bir âdetim yoktur aslında. Ancak bu yıl hayatı çok zorlamadan yaşamaya karar verdim. Daha doğrusu artık böyle yaşamaya çalışacağım. 2020’de anladık ki hayat artık hepimiz için olduğundan çok daha kısa.

Nuri Sönmez: Pandemi biterse eğer hafta sonları mümkün oldukça tüm yemeklerimi deniz kıyısında ya da piknik yaparak yiyeceğim. Bazen bir sofra kuracağım, bazen sadece minik bir sandviç... Yaz-kış fark etmez, yeter ki açık hava olsun!

Uygar Taylan: Yeni yıl için kararlarım; bitki aşılamayı öğrenmek. Bisikletimle daha çok vakit geçirip daha uzun yol yapmak. Konser izlemek için başka bir ülkeye seyahat etmek.

Hande Harmandalı: Plan yapmayı bırakacağım. Ben ne kadar planlasam da sonunda hayatın dediği oluyor.

Birkan Özgür: Kararım bu yıl karar almamak.