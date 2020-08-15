Yeme-içmede ‘trend’ bitmez

HELVANIN EN HAVALISI

Geçen yıllarda trileçeyle başlayan San Sebastian cheesecake’le devam edip içi dolgulu lokmalarla dört yanımızı saran tatlı trendlerine bir yenisi daha eklendi. İrmik helvası artık eskisi gibi servis edilmiyor.

Ülkenin her yerinde

Dondurmalı, çikolatalı ve antepfıstıklı çeşitleriyle hazırlanan helvalar küçük bir kâsenin içinde sıcak sıcak sunuluyor. Antepfıstıklı olan çeşidinin özel bir ismi var: Cennet çamuru.

Bu yeni akımın yayılmasını sağlayan isimlerden biri de Helvacı Ali. Markanın Türkiye’de 77 şubesi var. Seçtiğiniz helvaya uygun dondurma, fındık veya sos seçerek küçük kutularda alabiliyorsunuz helvanızı.

Fiyatlar çeşidine ve malzemeye göre değişiyor; 7 liradan başlıyor, 14 liraya kadar çıkıyor. Dilerseniz kiloyla da satıyorlar. Fiyatlar 35 liradan 110 liraya kadar... Bir diğer adresse Helvacı Yakub Efendi. Bu markanın şimdilik 21 şubesi var.

Yaz aylarında ‘dondurmalı’ çeşitler gözde. Tahin veya yerfıstığı ekletmek de size kalmış...

SERİNLETEN VE EĞLENCELİ İÇECEK

İllerimizdeki kahve bardaklarının yerini son günlerde ‘bubble tea’ bardakları aldı. Gel-al satışı tercih ediliyor. Meyve aromalı ve hafif bir içecek... Tayvan’dan dünyaya yayılan bu baloncuklu çaylar soğuk ve buzlu içiliyor. İçine eklenen baloncuklar tapyokadan elde ediliyor. Tapyoka aslında bir çeşit nişasta. Üstelik glütensiz...

Hürriyet Ekler yazarı, çay sömeliyesi Ebru Erke’ye de sorduk nedir bu ‘bubble tea’ diye… “1980’li yılların başında Tayvan’da ortaya çıkmış ve o günden bugüne dünyaya yayılıp eğlenceli bir içecek olarak popülerlik kazanmış” diyor: “Tapyoka; Güney Amerika menşeli yüksek nişastalı bir kök sebzedir. Kasava diye de adlandırılır. İnciler de bu kök sebzenin işlenmesiyle elde edilir. Tapyoka nişastasından yapılan, yumuşak, yapışkan ve hafif tatlı baloncuklar bardağın dibine çöker ve yalnızca kalın bir pipet yardımıyla yukarı çekilebilir. Yurtdışındaki marketlerde kolaylıkla bulabilirsiniz.”

Baloncuklu çaylarla sayısız lezzet kombinasyonu yaratabilir, bunları meyveli smoothie’lerle sunabilirsiniz. Size ilham verecek birkaç kombinasyon: Hindistancevizi balonlu matcha latte, şeftali balonlu beyaz çay, tarçın balonlu zencefil çayı.

EVDE DE YAPABİLİRSİNİZ…

NE LAZIM?

Hazırlanmış 150 gram tapyoka incisi

Hazırlanmış masala chai

2.5 çay bardağı çikolatalı süt

NASIL YAPARIM?

2 litre suyu kaynatın ve ardından tapyoka incilerini ekleyin. İnciler su yüzeyine çıkana ve yumuşamaya başlayana kadar 1-2 dakika kaynatın. Isıyı düşürün, kapağını kapatın ve 5 dakika daha pişirin.

Delikli bir kaşık yardımıyla tapyoka incilerini tencereden alıp birbirlerine yapışmamaları için buzlu suda birkaç dakika bekletin.

Tapyoka incilerini soğuk çikolatalı sütün içine alıp 15 dakika daha bekleyin.

Soğuttuğunuz masala chai içine tapyoka incilerini ve sütü paylaştırıp kalın bir pipet ile servis edin.

İNCİLERİ NEREDE BULURUM?



meleztea.com’da 3.5 kg inci 300 lira

Bobajoy karışık aromalı inciler trendyol.com’da 80 lira

bubbleteashop.net adresinde pişirilmeye hazır 1 kg tapyoka 130 lira

BU ADRESLERİ DENEYİN



Bubble Pup, Beşiktaş. 16-21 lira arasında.

Dem İstanbul, Moda. 25 lira.

Melez Tea, Reşitpaşa. 20 lira