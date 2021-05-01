Yeldeğirmeni’nde çorbalar askıda sahiplerini bekliyor

Pandemi bazıları için çok daha zor geçiyor. İhtiyaç sahiplerinin yaşadığı bu sorunları birlikte aşmak için ortaya konan dayanışma ruhunun bir örneği Kadıköy’de yaşanıyor. Bu süreçte ‘askıda çorba’ uygulamasını başlatan Kadıköy Yeldeğirmeni Yemek Evi günün her saati çorba servisi yapıyor. Rasimpaşa Mahallesi’ndeki mekânın işletmecisi Sencer Adalı süreci şöyle anlatıyor:

“Çok zor zamanlardan geçtik, hâlâ geçiyoruz. Geçen yıl pandemide işletmemiz kapısına kilit vurduğunda önce elimizdeki ürünleri Yeldeğirmeni halkıyla paylaştık. Dükkânımız açılınca ‘askıda çorba’ uygulamasını başlattık. Yeldeğirmeni halkı da büyük ilgi gösterdi ve destek verdi projemize. Biz paylaştıkça mutlu oluyoruz, bereketimizin arttığına inanıyoruz.”



İşletmede ayrıca cenaze ve düğünler vesilesiyle hayır yapmak isteyenler adına da helva ve çorba dağıtılıyor. Destek vermek isteyen @Yeldegirmenievyemekleri sosyal medya hesabından ya da (0216) 348 34 65 numaralı telefondan işletmeye ulaşabiliyor.

Rasimpaşa Mahallesi Yavuztürk Sok. No: 3-A Kadıköy/İstanbul

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