Yedik, içtik, eğlendik... Ama ya ertesi gün?

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Salı gecesi bu yıla veda edip 2025’i selamlayacağız. Yılbaşı akşamının heyecanıyla bazen yeme-

içme konusunda ipin ucu kaçabiliyor. Bu durum ertesi gün yorgun hissetmemize, sindirim bozukluğu gibi durumlara yol açabiliyor. Uzman diyetisyen Berrin Yiğit daha fazla hareket edip daha az tuz tüketmemiz gerektiğini söylüyor: “Yürüyüş veya hafif bir yoga rutiniyle bedeninizi destekleyin. Tuz tüketiminizi azaltın, şişkinliği önleyin ve gün boyunca en az 2 litre su için.” İç hastalıkları uzmanı Ayça Kaya’ysa ekliyor: “Unutmayın ki bir gecelik kaçamak sağlıklı bir yaşam tarzını bozmaz; önemli olan her zaman geri dönülebilir bir dengeyi benimsemektir.”

‘Sebze ağırlıklı bir beslenme tercih edin’

Ayça Kaya, iç hastalıkları uzmanı

◊ Sabaha mutlaka 1 bardak su içerek başlayın. Mesela normalde 2 litre su içiyorsanız, ertesi gün bunu 2,5 litreye çıkarmaya çalışın. Çünkü vücudunuz bu ekstra sıvıya çok ihtiyaç duyacak. Bol miktarda su içerek vücudunuzdaki sıvı kaybını gidermeye çalışın. Elektrolit dengeniz için maden suyu da tüketebilirsiniz.

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◊ Kahvaltıyı atlamayın. Akşam zaten bolca kaçamak yapıldı... Bu sebeple sabah yulaf ve 1 bardak sütle hazırlayacağınız hafif ve besleyici yiyeceklerle bedeninizi dinlendirin. 2 yemek kaşığı yulafın, 1 dilim ekmeğe eşit olduğunu unutmayın ve kahvaltıda 4 yemek kaşığını geçmemeye özen gösterin.

◊ C vitamini ve antioksidan içeriği yüksek olan mor sebze ve meyveleri tercih edin.

◊ Açık havada yürüyüş yapın. Metabolizmayı hızlandırır, enerji seviyenizi arttırır.

◊ Sindirim sistemini dengelemek için yoğurt, kefir, turşu gibi fermente gıdalar yiyin.

◊ Öğünlerinizi sebze ve yoğurt şeklinde tamamlayın. Kan şekerinizi düzenlemek için az miktarda tam tahıl ekleyin. Tahıl tercihiniziyse her zaman ekmekten yana kullanın. Çünkü ekmek yemek iştah dengenizi kontrol altına alır ve tokluk sağlar. Ayrıca içerisinde eser miktarda yağ olduğundan dolayı vücudunuza ekstra yağ almamış olursunuz.

◊ Daha önce alınan ağır yağların yükünü arttırmamak için kızartma tipi ve işlenmiş yağlardan uzak durun.

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◊ Ara öğününüzde mümkün olduğunca meyve ve süt grubu olsun. Kuruyemişler gibi yağlı grupları minimum seviyede tutun.

◊ Karaciğerinizin detoks kapasitesine yardımcı olmak için sebze ağırlıklı bir beslenme tercih edin. Özellikle brokoli, enginar ve lahana gibi sebzeler karaciğer dostudur. Vücudun toksinlerden arınmasını da destekler.

◊ Eğer alkol tercih ediyorsanız, önceliğiniz kırmızı şarap olsun, yağ içeriği en düşük içeceklerden biridir. Alkolü aç karnına tüketmeyin. Çünkü mideyi tahriş edebilir ve ertesi gün daha kötü bir baş ağrısı ya da mide rahatsızlığına yol açabilir. Alkol içerken meyve veya şeker içeriği yüksek besinler tüketmemeyin. Çünkü şeker, alkolün kana karışma hızını arttıırır. Bir de çiğ, kavrulmamış kuruyemişi tercih edin.

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‘Tatlı krizini doğal bir seçenekle bastırın’

Berrin Yiğit, beslenme ve diyet uzmanı

Yılbaşı ertesi, yorgunluğumuzu ve toksinleri atmak için 4 adımlık bu planı uygulayın.

İlk adım

Hafif bir başlangıç

Güne bedeninizi rahatlatacak, sindirimi destekleyecek ve toksinlerin atılmasına yardımcı olacak bir detoks çayıyla başlayın.

Zencefil-limon-yeşil çaylı detoks çayı

NE LAZIM? (1 kişilik)

◊ 1 dilim taze zencefil

◊ 1 dilim limon

◊ 1 çay kaşığı yeşil çay

◊ 1 çay kaşığı rezene tohumu

◊ 1 çubuk tarçın

◊ 500 ml sıcak su

NASIL YAPARIM?

◊ Tüm malzemeleri 500 ml sıcak suyun içine ekleyin ve 10 dakika demlenmeye bırakın.

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◊ Süzdükten sonra yudum yudum için.

Bu karışım hem metabolizmayı hızlandırır hem de ödem atmaya yardımcı olur.

İkinci adım

Besleyici bir detoks çorbası

Ağır yemeklerin ardından midenizi yormadan doyurucu ve besleyici bir çorba içmek harika bir seçim olur.

Renkli sebzeli detoks çorbası

NE LAZIM? (1 kişilik)

◊ 1 adet kabak

◊ 1 avuç ıspanak

◊ 1 sap pırasa

◊ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

◊ 1 çay kaşığı zerdeçal

◊ 1 diş sarımsak

◊ 1 su bardağı et suyu ◊ Tuz ve karabiber

NASIL YAPARIM?

◊ Kabak, ıspanak ve pırasayı küçük parçalar halinde doğrayın. Zeytinyağını tencereye ekleyin, sarımsağı hafifçe kavurun.

◊ Sebzeleri ekleyerek birkaç dakika soteleyin. Et suyunu ve zerdeçalı ekleyin. Sebzeler yumuşayınca blendırdan geçirin ve sıcak servis edin. Bu çorba hem doyurucudur hem de bedeninizi yeniler.

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Üçüncü adım

Sağlıklı bir çözüm

Yeni yıl tatlılarının ardından, tatlı krizini doğal ve hafif bir seçenekle bastırabilirsiniz.

Tarçınlı chia yoğurdu

NE LAZIM? (1 kişilik)

◊ 1 su bardağı yoğurt

◊ 1 tatlı kaşığı chia tohumu

◊ 1 çay kaşığı tarçın

◊ 2 yemek kaşığı nar tanesi

NASIL YAPARIM?

◊ Tüm malzemeleri karıştırın ve chia tohumlarının şişmesi için 5-10 dakika bekleyin. Hafif ve besleyici bu karışım, hem kan şekerinizi dengeler hem de tatlı ihtiyacınızı karşılar.

Son adım

Ferahlatıcı ve şifa dolu

Gün boyu tüketebileceğiniz bu su, şişkinliği azaltırken metabolizmayı destekler...

Yeşil elmalı detoks suyu

NE LAZIM? (1 kişilik)

◊ 1 litre su

◊ 1/4 yeşil elma (ince dilimlenmiş)

◊ 5 adet karanfil

◊ 3-4 dal taze nane

◊ 1 ince dilim taze zencefil

NASIL YAPARIM?

◊ Tüm malzemeleri bir cam şişe ya da sürahinin içine ekleyin ve en az 1 saat buzdolabında bekletin.

◊ Gün boyu içerek vücudunuzdaki ödemden kurtulabilirsiniz. Yeşil elmanın hafif ekşi tadı, karanfilin aromatik etkisiyle birleşerek eşsiz bir lezzet sunar.