Yazlıkları kaldırmak için biraz daha bekleyebiliriz

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Havaların hâlâ sıcak olduğu şu günlerde yazlık giysilerimizi henüz ortadan kaldırmıyoruz ama onları biraz daha şehirli ve daha yeni sezona uygun kullanmaya başlayabiliriz. Zaten moda dilinde de bu ara döneme ‘transeasonal’ deniyor. Yani mevsim geçişindeyiz ve yılın her dönemi rahatça giyebileceğimiz bazı parçaları elimizin altında tutabiliriz. Peki, eylülde neyi değiştireceğiz? Cevap daha çok bazı stil dokunuşlarında saklı.

◊ İlk farklılık ayakkabılarda:

Eylülde mevsimi ilk değiştirdiğimiz yer bence ayaklarımız. Üstümüzde hâlâ mini etek, şort hatta ince askılı bir elbise olabilir. Fakat parmak arası terliği çıkarıp yerine deri bir loafer ya da babet giydiğimiz anda görünüm başka bir yere gidiyor. Aynı şeyi topuklularla da yapabilirsiniz. Yaz boyunca giydiğimiz parmak arası topukluları biraz dinlendirip mule’lara (kapalı burunlu, topuklu terlik) ya da daha zarif deri modellere geçebilirsiniz. Yazlık mini elbiselerle bot giymek isteyenler için de harika bir zaman.

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◊ Kamuflaj geri döndü: Yeni sezona biraz trend eklemek isteyenler için ilk önerim kamuflaj. Bir dönem dolabın en arka sıralarına gönderdiğimiz kamuflaj desen bu sezon yeniden radarımıza girdi. Özellikle bol kesimli kamuflaj pantolonlar ve bermudalar bana kalırsa eylül için de biçilmiş kaftan. Ama bu kez fazla askeri bir havaya girmiyoruz. Beyaz sade bir tişört ve babetle, uzun kollu bir üst ve loafer’la veya bol kamuflaj pantolonu bedene oturan bir gömlekle ve mule’la düşünebilirsiniz.

◊ Şortlar dursun: Özellikle İstanbul’da şortlara daha uzun süre ihtiyacımız olacak. Sadece onları artık askılı üst ve terlikle değil, uzun kollu tişörtlerle, gömleklerle ve ince ceketlerle giymeye başlayabiliriz. Mini denim şortun üzerine geniş kesim (oversize) bir gömlek, altına loafer veya biraz daha maskülen bir bermudanın üzerine ince, uzun kollu bir tişört ve babet... Kısacası altımız hâlâ yaz, üstümüz hafiften sonbahar olabilir.

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◊ Uzun kollu tişörtler: Bu sezon çok sevdiğim ama temmuz-ağustos sıcağında giymenin pek mümkün olmadığı bir başka parça da uzun kollu tişörtler. Özellikle biraz geniş olanlar, reglan kollular, çizgililer ve hafif kolej havası taşıyan modeller öne çıkıyor. Oversize uzun kollu bir tişörtün altına bermuda, ayağa da loafer tercih edilebilir. Ya da şık bir opsiyon olarak onu kapri pantolon ve mule’la tamamlamak da iyi fikir olabilir. Hatta 2000’lerden tanıdığımız, kısa kollu tişörtün altına uzun kollu başka bir tişört giyme hali de geri dönüyor. Belki herkese göre değil ama Y2K (2000’li yıllar) sevenler deneyebilir. Bir de polo yakalar da yeni sezonda çok güçlü. Eylül sıcağında kalın trikoya geçmeden yeni sezon hissini böyle de yakalayabiliriz.

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◊ Şık etekleri bozuyoruz: Bu sezon sevdiğim fikirlerden biri de biraz gece kıyafeti gibi hissettiren etekleri gündüz parçalarıyla eşleştirmek. Payetli, transparan, dantel detaylı ya da saten midi etekleri sadece ince askılı bluz ve topukluyla düşünmeyin. Bu tarz parti eteklerinin bomber, gömlek ve daha gündelik üstlerle bir araya geldiğini de görüyoruz.

Son olarak renklerle de oynayabiliriz. Sezonun trend renklerinden kahve, hâki, bordo ve patlıcan morunu stilimize ekleyebiliriz.

HER TARZA UYGUN





Düz bir tişört ve babetle tamamlayın. Academia, 4.800 lira





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Parmak arası terliklerin yerini topuklu mule ayakkabılar alsın. Mango, 4.500 lira





Polo yakalı ve uzun kollu tişörtler şortlarla giyilebilir. Pull&Bear, 1.200 lira





Topuklularla tamamlayarak şık, loafer ayakkabılarla daha gündelik bir stil oluşturabilirsiniz. Suud, 3.000 lira

KISA KISA

Kocaman parlak taşlar, kalpler, yıldızlar





Bu ara sosyal medyada her yer sticker kaplı. Bardaklar, telefonlar, tırnaklar, kıyafetler, hatta makyajlar… Rengârenk kalpler, yıldızlar, çiçekler ve kocaman parlak taşlar neredeyse dokunduğumuz her şeyin üzerine yapışmaya başladı. Bu yeni internet takıntısının adı ‘gem-maxxing’.

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Aslında trend biraz 2000’lerden hatırladığımız ‘bedazzling’ akımının daha eğlenceli ve dağınık hali. Farklı renk ve şekillerdeki taş sticker’lar gelişigüzel yan yana geliyor; ne kadar renkli ve abartılıysa o kadar iyi.

Akımın son dönemde iyice yayılmasında Kylie Jenner’ın 29’uncu yaş günü için taşlarla süslediği pasta ve parti detaylarının da büyük payı var. Bence uzun süredir hayatımızı ele geçiren ‘clean girl’ ve minimal estetiğin ardından bu kadar çocuksu ve eğlenceli bir trendi hızlıca sahiplenip sevmemiz de pek şaşırtıcı değil.