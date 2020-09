Yazın kaçırdıklarınızı şimdi okuyun

1) İSTANBUL’UN TARİHİNDE KAYBOLACAKSINIZ

Ayrılık Çeşmesi Sokağı - Selçuk Altun

Yazarın yeni romanı, okuru İstanbul’un göbeğindeki bir sokaktan II. Mahmut dönemine, oradan Avrupa’ya kadar götüren, içinden türlü yaşamların geçtiği bir hikâye. Romanın iki ana karakterini bekleyen büyük sırra doğru yaklaşırken, ustaca aktarılan ilginç yan hikâyelerle pek çok tarihi olaya, kişiye, sanat yapıtına dair bilgiler ediniyorsunuz. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 10 lira.

2) YUSUF’UN ÖFKELİ SEVDASI

Delibo - Murat Uyurkulak

‘Tol’, ‘Har’, ‘Merhume’ gibi romanların yazarı Murat Uyurkulak ‘Delibo’yla İzmir’in sokaklarında dolanıyor. Yazar, akıllı ve duyarlı ama bir o kadar da öfke dolu Yusuf’un kurtulamadığı sevdasını anlatıyor. İhsan Yılmaz’ın önerisi. Can Yayınları, 16 lira.



3) GENÇ OPERACININ AŞKI

Duygusal Adam - Javier Marías

Javier Marías’ın 1986’da yayımladığı ‘Duygusal Adam’, İspanyolcadan Neyyire Gül Işık tarafından çevrildi. Eser, meşhur olmak üzere genç bir opera şarkıcısıyla evli bir kadın arasındaki aşk macerası üzerine kurulu. Doğan Hızlan öneriyor. Yapı Kredi Yayınları, 12 lira.

4) DUYGU VE DÜŞÜNCE KARŞITLIĞI

Karar Anı - Jonah Lehrer

Ferit Burak Aydar’ın çevirmenliğini yaptığı eser “İnsan beyni nasıl karar alır?” ve “Bu kararları nasıl daha iyi hale getirebiliriz?” sorularına yanıt arıyor. Nabi Resuloğlu “Bu kitabın amacı, duygularla düşüncelerin karşıtlığını aşmak” diyor. Ayrıntı Yayınları, 25 lira.



5) OKURKEN KAHKAHA ATACAKSINIZ

Kesekli Tarla - Figen Şakacı

Yazar eserinde günümüzün aidiyetsizliğini, iletişimsizliği, hızlı geçen zamanı, nefreti, aşkı ve kendi köşelerinde bir parça mutluluk arayan insanların öykülerini eğlenceli bir dille okuyucularına anlatıyor. Müge İplikçi öneriyor. İletişim Yayınları, 22 lira.



6) ÜÇ ÖNEMLİ ÖDÜLÜ VAR

Sütçü - Anna Burns

Man Booker ödülü, (Amerikan) Ulusal Kitap Eleştirmenleri ödülü ve Orwell Politik Kurgu ödülü kazanan kitap, romandaki karakterler isimsiz olsa da yazarı Anna Burns’ün adını edebiyat tarihine yazdırdı. Erkan Aktuğ’un önerisi. İthaki Yayınları, 26 lira.



7) AİLE BOYU EĞLENCE

Atlas Etkinlik Kitabı

Aleksandra Mizielinska ve Daniel Mizielinski’nin hazırladığı kitabın çevirisini Saadet Büyük Güler yapmış. Genç kâşifler için eğlenceli, ilham verici ve macera dolu 37 etkinlik ve oyunu içeren kitapla çocuklarınızla beraber eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Özge Altınok Lokmanhekim’in önerisi. Domingo Yayınevi, 30 lira.



8) TANPINAR’IN İÇ DÜNYASINA YOLCULUK

Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun Selim İleri

Yazar, kitabında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayatını, eserlerini bir roman haline getirerek okuyucuya sunmuş. Edebiyatımızın önde gelen isimlerinden Tanpınar’ın iç dünyasına yolculuğa hazır olun. Doğan Hızlan’ın önerisi. Everest Yayınları, 17 lira.



9) İNCE İNCE İŞLENMİŞ SAHNELER

Yakınlık Korkusu -Neslihan Önderoğlu

Yazar diğer kitaplarında olduğu gibi ‘Yakınlık Korkusu’nda da toplumun her kesiminden, her yaştan insanın dünyasına değiniyor. Sadelikten ödün vermeyen üslubuyla, ince ince işlediği sahnelerle akıllardan çıkmayacak sarsıcı öyküler anlatıyor. Can Yayınları, 21 lira.



10) GİZEMLİ BİR HİKÂYE

Dans Dans Dans - Haruki Murakami

Sevilen yazarın en sevilen romanlarından biri olan ‘Dans Dans Dans’ın çevirisini Ali Volkan Erdemir yaptı. Gizemli bir dünyanın kapılarının aralandığı eserde, ortadan kaybolan çekici bir kadının hikâyesi konu alınıyor.

Doğan Kitap, 37 lira.