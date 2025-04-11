Yazın fragmanı Alaçatı’dan

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Bir Çeşme âşığı olarak yılın bu vaktini iple çekiyordum, nihayet 14’üncü Alaçatı Ot Festivali perşembe günü başlayacak. Bu festival yazın fragmanı gibi erkenden gelir, biraz olsun kışın kasvetini unutturur bana. Şubat sonunda Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, İstanbul’a gelip festivalin basın toplantısında etkinlikle ilgili bilgiler vermişti, ben de burada duyurmuştum. Kısa bir hatırlatma geçeyim; etkinlik bu sene ‘Toprak, Zaman ve Tat’ temasıyla gerçekleşecek, yılın ürünüyse ‘kayakoruğu’ olacak. Festivalin asıl amaçlarından biri de Çeşme’nin yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, Ege mutfağının Türkiye gastronomisinde önemli bir yeri olduğunu anlatmak ve yerel üreticileri desteklemek. Michelin Rehberi’nin İzmir’i listesine eklemesiyle gastronomik açıdan Çeşme’nin ön plana çıktığını görüyoruz artık...

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Festival kapsamında bir gelenek haline gelen ‘En Güzel Ot Yemeği’ ve ‘En Çok Ot Çeşidini Toplama’ yarışmaları olacak ve sonuçları duyurulacak. Ayrıca Cumhuriyet Meydanı’nda gösteriler gerçekleşecek, Alaçatı Pazaryeri’ndeki ‘Şefler Meydanı’nda ünlü şefler Yağız İzgül, Burakhan Akçe ve Ayşe Nur Mıhçı, Ege mutfağından yemekler pişirecek, atölyeler düzenleyecek. Festival programında edebiyat buluşmaları, çocuk etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, atölyeler, performans gösterileri ve doğa yürüyüşleri de var. Tüm etkinliklerin saatleri ve detayları Instagram

(@alacatiotfestofficial) üzerinden gün gün duyurulacak.

Bu yıl eğlence de tam gaz olacak... Festivalin ilk günü 17 Nisan 20.30’da Alaçatı Pazaryeri girişine kurulacak konser sahnesinde İskender Paydaş’ın performansı var. İkinci gün 20.30’da Zeynep Bastık, üçüncü günse yine 20.30’da Sertab Erener sahneye çıkacak. Yaz sezonunun popüler mekân-

larından bazıları festival boyunca açık, sokaklar cıvıl cıvıl olacak. Benim de festivale gidecekler için birkaç tavsiyem var, açık olan mekânlardan favorilerimi listenize ekleyebilirsiniz...

◊ Denizin kokusunu içime çekeyim, yazın hayalini şimdiden kurmaya başlayayım diyorsanız Port Alaçatı Balıkçı Limanı’ndaki Fahri’nin Yeri’ne mutlaka uğrayın. Geçen yıl yenilendi Çeşme’nin klasiği. Her gittiğinizde aynı hizmeti alırsınız. Karidesli erişte, elma üstü favayla çıtır soğan ve ızgara kalamarını deneyin.

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◊ Biraz eğlenmek istiyorsanız, Alaçatı’nın en popüler duraklarından olan Boop Alaçatı’ya gidin. Setin başına DJ Berk Sunal geçecek, eğlence ve dans garantili.

◊ Canlı müzik dinlemek istiyorsanız adresiniz Korto Alaçatı olsun. Performanslar 00.00’da başlıyor. Perşembe günü Selen Erkmen, cuma Berkan YeniçeriXTezgah, cumartesi

Melike Erbey, pazar gecesiyse

Arzu Akdaş sahnede olacak.

◊ Alaçatı’daki Ortaya’yı da çok severim. Mezeler çok lezzetli, atmosferi çok hoş. Eğer gidecekseniz şimdiden rezervasyon yapın, yoksa yer bulmakta zorlanabilirsiniz. Lorlu pazı dolması, ızgara yaprak şiş ve közlenmiş patlıcan, karaağaç biberiyle servis edilen atomunu deneyin. Kokteylleri de başarılı.

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◊ Çeşme merkezdeki Yücel Balık yaz-kış açık. Festivale gidecekseniz yolunuzu mutlaka düşürün, güneşi denize karşı batırın, mezelerinin tadına bakın.

◊ Asma Yaprağı bu yıl Michelin Rehberi’nde yeşil yıldızıyla yerini aldı. Mevsime uygun hazırlanan açık büfesinden mezeleri, yemekleri, salataları seçerken gözünüz dönebilir. Atmosferi çok romantik, mezeleri lezzetli. Mutlaka rezervasyon isteyen yerlerden. Aynı zamanda sahibi şef Ayşe Nur Mıhçı, 17 Nisan Perşembe günü saat 13.00’te ‘Şefler Meydanı’nda (Alaçatı Pazaryeri Camisi’nin arkası) yemek pişirecek.

◊ Ovacık’taki Before Sunset’te akşam yemeği planlayabilirsiniz, aynı yerde pazar günleri 10.00-15.00 arasında harika bir brunch var. Alaçatı’yı terk etmeden pazar günü güzel bir kahvaltıyla güne başlayıp deniz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.

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◊ Söğüşçüm, Ilıca’da bir sakatat cenneti. Söğüş dürümü, kuzu ciğeri, yaprak kuzu dili, işkembe çorbası... Ayaküstü bir şeyler atıştıracaksanız mutlaka uğrayın.

◊ No:2 Alaçatı kokteylleriyle ünlü bir bar. Mekânın önünde ateşler yakılıyor, ortam adeta bir sokak partisine dönüşüyor.

◊ Kolburano’s, Çeşme’nin eski köylerinden Reisdere’de. 200 yıllık tarihi bir binada, odun ateşinde pizzalar ve fırın yemekleri pişiyor.

Gezdik, yedik, içtik ve eğlendik... Peki, nerede kalacağız? Eğer festival için gidiyorsanız en mantıklısı Alaçatı’da bir butik otelde konaklamak. Misal çarşının sonundaki KestelINN Alaçatı çok şık bir butik otel, kahvaltısı da çok iyi... Zeyhouse Alaçatı’yı çok seviyorum, sahibi Zeynep (Taşlı) o kadar ilgili ki evinizde gibi hissediyorsunuz; Köyiçi’ne 5 dakika yürüme mesafesinde.

İrem Derici

Ah geceler

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◊ Mahsun Kırmızıgül bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ İrem Derici bu gece 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde.

(0532) 500 28 69

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.00’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Yağmur Hızal bu gece 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

◊ Fettah Can yarın gece 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

◊ Begüm Obiz yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Murat Boz 16 Nisan Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Seda Mete 16 Nisan 00.00’da Lineup Suadiye’de.

(0531) 498 80 93

◊ Kaan Yorulmaz 18 Nisan Cuma 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

17 Nisan Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

7/24 yetmez

◊ Geçen haftalarda Emirgân’daki Upstairs ve Teras Emirgan sezonu DJ Serhat Yılmaz performanslarıyla açtı. Bu yıl her iki mekânda da hem yeme-içme hem de DJ setleri konusunda büyük sürprizler olacakmış.

◊ Komedi Kulüp By Brothers’ın bu ayki programı dolu dolu... Mekânın etkinlikleri yoğun ilgi gördüğünden rezervasyonlar açılır açılmaz kısa sürede doluyor. 18 Nisan Cuma akşamı Özge Özel’in stand-up şovu, 24 Nisan Perşembe Kerem Görsev Trio’nun konseri ve 26 Nisan Cumartesi akşamı Bengi ve Sarp Apak’ın stand-up gösterisi var. (0533) 133 33 92

◊ Kuruçeşme’deki Komşu Meyhane’de çarşamba, cuma ve cumartesi akustik canlı müzik geceleri düzenleniyor.

Jan Özgül Bolat, Pınar Arpınar 21.00’de mikrofonun başına geçip şarkılarını söyleyen isimlerden.