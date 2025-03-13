Yazın ayak sesleri bunlar…

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ÂŞIK JENNIE





K-Pop grubu BLACKPINK’in üyeleri solo çalışmalarıyla müzik dünyasını sallamaya devam ediyor. JENNIE’nin ilk stüdyo albümü ‘Ruby’ de yayımlandı. Albümde yıldızın işbirliği yaptığı isimler arasında Doechii, Childish Gambino ve Dua Lipa da var. Doğum, aşk, inanç gibi temaların işlendiği albümün ilham kaynağıysa Shakespeare’in ‘As You Like It’ adlı oyunuymuş.

‘Ruby’ (Albüm)

JENNIE

Sony Music Türkiye

ANADOLU SES VER





Geleneksel Anadolu müziğini elektronik tınılarla harmanlayan müzik prodüktörü Hey! Douglas bu kez dub ve drum’n bass altyapılı bir şarkı yaptı. ‘Kesik Çayır’da bağlama ve yöresel vokaller öne çıkıyor. Brass bölümleriyse tam bir sürpriz.

‘Kesik Çayır’ (Tekli)

Hey! Douglas

Kamp Records

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GRAMMY GEDİKLİLERİ





14 kez Grammy’ye aday gösterilen David Guetta ve 9 Grammy adaylığı olan Sia güçlerini birleştirdi ve ortaya 2025 yazının marşlarından biri olmaya aday ‘Beautiful People’ çıktı. Bu ikili daha önce de küresel hit ‘Titanium’ için bir araya gelmişti.

‘Beautiful People’ (Tekli)

David Guetta, Sia

Warner Music Türkiye

YOLCULUĞA HAZIR MISINIZ?





Pop müziğin genç isimlerinden Onur Güven yeni şarkısı ‘Aşk Yemini’nde aşkın bir ömür boyu sürecek bir yolculuk olduğunu anlatıyor. Sözü ve müziği Can Tosun imzalı bu duygusal şarkıyı Güven sade ve derinlikli bir tavırla yorumlamış.

‘Aşk Yemini’ (Tekli)

Onur Güven

Songs4You

MESAJ DOLU





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“Çirkin ve cansız modern insanlarız, savaşırız kalpsizce” diyor yeni şarkısında Redd. Doğan Duru’nun sözlerini yazdığı şarkı iki açıdan önemli taşıyor. Birincisi, grubun 20’nci yılına özel çıkardıkları bir parça. İkincisiyse Peyk grubunun geçen yıl yaşamını yitiren solisti İrfan Alış’ın anısına yapılmış olması.

‘Modern İnsanlarız’ (Tekli)

Redd

RDD Music