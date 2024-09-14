Yazdan kalanlarla şık bir sonbahar

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Siz de benim gibi yazla vedalaşırken hüzünleniyor musunuz, yoksa sonbaharın gelişine mutlu mu oluyorsunuz bilmiyorum ama her halükârda yeni bir sezona girmek başlangıçları temsil ettiği için heyecan verici. Ayrıca sonbahar moda tutkunlarının da en sevdiği sezonlardan. Zira ne kışın olduğu gibi palto ve botlara mahkûmuz ne de sıcaklarla boğuşurken elimiz yalnızca şort ve parmak arası terliklerimize gidiyor. Sonbahar farklı stilleri de karıştırmaya izin verdiği için çok seviliyor. Yani yazdan kalma parçaları küçük dokunuşlarla soğuyan mevsime uyarlamak mümkün. Stil sahibi görünmekse birkaç ipucuyla çok kolay.

KIRMIZIYI ATLAMAYIN

Öncelikle işe yazlık elbiselerimizden başlayalım. Sıcaklarda terliklerle tamamlayıp çıktığımız elbiselerimize sonbaharın gelmesiyle denim ceketlerimiz ekleniyor ve bence en havalı birliktelik ortaya çıkıyor. Mini botlar, babetler ya da spor ayakkabılar da terliklerin yerini alıyor. Havalar biraz daha serinledikçe mini elbiseleri çizmeler ve trençkotlarla kullanmak da iyi fikir.

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Şortları ve yazlık etekleri giymek için de hâlâ geç değil. Mini denim şortların en güzel tamamlayıcılarından biri oversize (geniş kesim) sweatshirt’ler. Spor ayakkabı ve beyzbol şapkalarıyla en çabasız ve cool hafta sonu görünümünüz hazır. Yazlık eteklere ince trikolar çok yakışıyor. Özellikle loafer ayakkabılarla tamamlanmış halleri de oldukça şık duruyor. Yazlık şık bluzlarınızı crop ince ceketler, blazer’lar ve geniş paçalı palazzo pantolonlarla birleştirmek için de en güzel dönem sonbahar.

Yazdan sonbahara aktarılan trendler de var. Örneğin leopar deseni... Bu yaz leopar desenli bir parça edindiyseniz mutlaka sonbahar stilinize de uyarlamayı deneyin. Böyle bir bluzu, jean’ler ve deri ceketlerle kullanabilirsiniz mesela. Kırmızı bir parçayı da mutlaka sonbahara aktarın; zira sezonun en gözde renklerinden biri olacak.

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Gelelim aksesuarlara… Yazın oldukça popüler olan eşarp stillerini bu mevsim de kullanmaya devam edebilirsiniz. Saç aksesuarı olarak kullanılan eşarplar denimlerle çok yakışır ya da açık renklerdeki blazer ceketler ve trençkotlarla stil sahibi bir uyum yakalar. Hasır ve sepet gibi yazlık materyale sahip çantaları da bir süre daha kullanmaya devam edebilirsiniz. Fransızların stillerinde çok sevdiği trençkot, babet ve hasır çanta üçlüsünü uygulamak için sonbahar ideal. Bu mevsimde güneş gözlüklerimizi de kullanmaya devam ediyoruz. Açık ya da canlı renkte olanlar yerine, kahve ve siyah tonlu gözlükleri tercih edebilirsiniz. Ayakkabı seçerken hâlâ terlikler ve sandaletleri giymeye devam edebilirsiniz ancak mini botlara, babetlere ve loafer’lara geçmek için de ideal zaman yaklaşıyor.

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HER TARZA UYGUN





Yazlık elbiseleri denim ceketlerle tamamlayın. Mavi, 1.299,99 lira





Koyu renk güneş gözlükleri bu mevsim için ideal. Zara, 1.790 lira





Loafer’ları dolaptan çıkarma zamanı. Derimod, 2.999,99 lira





Yazlık etekleri ince trikolarla tamamlayın. Suud Collection, 1.950 lira





Leopar deseni sonbaharda da moda. Sunday The Label, 600 lira





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Yazlık stillere trençkot dokunuşu yapın. Koton, 2.499,99 lira

KISA KISA





Klasik botlar ‘boyut’ atladı

Kış gelince modaseverlerin ayağında görmeye alıştığımız UGG botlar bu sezon topuklu olarak yeniden tasarlanarak moda dünyasında yeni bir trendin kapısını araladı. Markanın birkaç sene önce çıkan platformlu modelleri çok ses getirmişti. Şimdi aynı botların kalın topuklu olanları aynı etkiyi yaratacak gibi görünüyor. ‘New Heights’ ismiyle tanıtılan topuklu koleksiyonunda beş farklı tasarım var. Yakında ünlü isimlerde de görmeye başlayacağımız bu yeni modeller Türkiye’de satışa sunuldu bile.