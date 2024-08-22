Yaza veda etmek ya da etmemek…

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Akustik hali de güzel

30 yaşında yaşamını yitiren İranlı besteci Morteza Pashaei’nin ‘Jadeye Yektarafe’ şarkısını uzun yıllar severek dinleyen Ayla Çelik, parçaya Türkçe sözler yazarak ‘Sakla Beni’ adıyla yayımladı. Çelik, bestecinin ailesinin izniyle seslendirdiği şarkının akustik versiyonunu da kaydetti. Bu düzenlemede Serkan Ölçer’in imzasını görüyoruz.

‘Sakla Beni’ (Tekli)

Ayla Çelik

Ayla Çelik

Teoman da söyledi

Bu yılın mart ayında yayımlanan ‘Kargo-Yarına Kalan Şarkılar’ albümünde grubun kült şarkısı ‘Şairin Elinde’yi Gece grubu yorumlamıştı. Albümdeki favorilerim arasındaydı. Şimdi de aynı şarkıyı Teoman’dan dinliyoruz. Bu kez düzenlemede imzası olan isimse Vega grubundan Tuğrul Akyüz. Teoman’ın tarzını sevenlere…

‘Şairin Elinde’ (Tekli)

Teoman

Gergedan

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Son yazlıklar…



Fonda deniz, kum ve güneşin olduğu şarkılarda bu sezonluk yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Melek Mosso’nun, videosu Silivri’de çekilen ‘Yeri Var’ı da böyle bir şarkı. Şarkıcı ayrılık sürecinin zorluğunu güçlü vokaliyle anlatıyor. Şarkının beste ve düzenlemesini Aytaç Özgümüş üstlenmiş.

‘Yeri Var’ (Tekli)

Melek Mosso

Piu Sound

Derin ve romantik

Son dönemin sevdiğim erkek vokalleri arasında ilk sıralarda Canozan. Geçen ay yayımlanan, Selin’le yaptığı ‘Seni Gördüğüm An’ çok başarılı bir düetti. Daha önce de yine güçlü bir kadın vokal olan Simge Pınar’la ‘Bi’ Sen Varsın’ı kaydetmişti. Bu şarkının daha derin, daha romantik olan akustik versiyonu da yayımlandı.

‘Bi’ Sen Varsın’ (Akustik)

Simge Pınar, Canozan

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Universal Music Türkiye

Dev buluşma

Biri K-Pop denince ilk akla gelen gruplardan Blackpink’in üyelerinden. Diğeri flamenkoya getirdiği modern yorumla dünya çapında tanındı. Lisa ve Rosalia’dan bahsediyoruz. İki kadın müzisyen Lisa’nın yeni şarkısı için güçlerini birleştirdi ve ortaya ‘New Woman’ çıktı.

‘New Woman’ (Tekli)

Lisa, Rosalia

Sony Music Türkiye