Yaza festivallerle veda

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*KONSER

-İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde gerçekleşen Yaz Kahve Konserleri kapsamında 17 Ağustos Cumartesi 14.00’te ‘Yudum Yudum Troya’ başlığı altında Eduardo Gonzalez Lopez (viyolonsel) ve Hakan Şensoy (keman) izlenebilir. 18 Ağustos Pazar günüyse aynı saatte ‘Tiryaki Apollon’ konseri için Anton Nicolescu (viyolonsel), Cana Gürmen (piyano) sahnede olacak. Konserler MüzeKartlılara ve müze ziyaretçilerine ücretsiz. Arkeoloji Müzesi giriş ücreti 540 lira.

-Selda Bağcan 17 Ağustos 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 630 ila 3.050 (VIP Lounge) lira.

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-No Land 17 Ağustos 21.00’de Burgazada Cennet Bahçesi’nde. Bilet fiyatı 400 lira.

-Melike Şahin 18 Ağustos Pazar 16.00’da Festival Park Yenikapı’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 300 ila 2.300 (sahne önü) lira.

-Lübnanlı keman sanatçısı Andre Soueid 18 Ağustos 22.00’de Full Moon Beats etkinliği kapsamında Swissôtel The Bosphorus’ta konser verecek. Öncesinde Ollie, Pupa, Onur Seçki, Anatolian Sessions sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 425 ve 1.075 lira.

-Hande Yener 20 Ağustos Salı 17.30’da Itza Bodrum’da. Bilet fiyatı 1.500 lira.

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-Büyük Ev Ablukada akustik konseriyle 21 Ağustos Çarşamba Swissôtel The Bosphorus’ta. Bilet fiyatı 808 ve 1.000 lira.

-Kenan Doğulu 23 Ağustos Cuma 21.00’de Ankara CerModern’de sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 600 ila 1.750 (sahne önü) lira.

-Levent Yüksel 23 Ağustos 21.00’de World Akustik konseri için Yapı Kredi Bomontiada avluda olacak. Bilet fiyatı 300 lira.

*FESTİVAL



-Fransız DJ TRYM 17 Ağustos Cumartesi 20.00’de, Norveçli elektronik müzik ikilisi Röyksopp 18 Ağustos Pazar 21.00’de Infinitum Music Festival için Lifepark’ta setin başına geçecek. Bilet fiyatı tek gün 990, kombine sahne arkası 6.000 lira.

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-Çağıl Kaya ve orkestrası 18 Ağustos Pazar 20.30’da 21. Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Cazın Yenilikçi Yüzü başlıklı konser için Gümüşlük Suda’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 448 lira.

-Lara Di Lara 19 Ağustos Pazartesi, Kaan Tangöze 20 Ağustos Salı 21.00’de Şişli Habitat Parkı’nda şarkılarını söyleyecek. 8 Eylül’e kadar sürecek ‘Habitat Live Müzik Festivali’ kapsamındaki konserlerin bilet fiyatları şöyle: Sokak hayvanlarıyla dayanışma paketi 50 lira, yeni doğan bebeklere destek paketi 100 lira ve gıda destek paketi 150 lira.

-Ankara Devlet Opera ve Balesi 21 ve 22 Ağustos saat 21.30’da ‘Zorba’ isimli eseri Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde sahneleyecek. Bilet fiyatı 400 ila 800 lira.

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-Zeytinli Rock Festivali 21-25 Ağustos’ta Ortaca-Sarıgerme Plajı’nda rock müzik sevenleri bir araya getirecek. Saat 16.00’da başlayan konserler gün boyu sahneye çıkan Pentagram’dan Cem Adrian’a onlarca yıldız isimle devam edecek. Bilet fiyatı günlük 220, kombine 550 lira. VIP kombine 2.200 lira.

-Kaş Caz Festivali bu yıl 6’ncı kez 23-25 Ağustos’ta müzikseverlerle buluşuyor. Program her gün 19.30’da DJ Barthez ile başlayacak. Kalben, Birsen Tezer, Fatih Erkoç gibi isimlerin konser vereceği festivalin bilet fiyatı günlük 1.250, kombine 3.200 lira.

*SERGİ



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-İstiklal Caddesi’ndeki Casa Botter, ‘Botter Sergileri’ serisinin ikincisi olan ‘Solo Botter: Nuri İyem’e ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Anadolulu kadın portreleriyle tanınan ve toplumsal gerçekçi akımın önde gelen isimlerinden ressam Nuri İyem’in eserlerinden oluşan sergi 29 Ağustos’a kadar görülebilir.

-YUNT’ta Mike Berg’ün ‘Buraya Nasıl Geldik’ başlıklı sergisi var. Sergide sanatçının sergi için özel ürettiği ‘Piramit7’ isimli heykelinin yanı sıra sanat pratiğinden farklı örnekler var. 25 Ağustos’a kadar Hasanpaşa, Sultanbeyli’deki galeride ziyarete açık.

-Bodrum Sanat Fuarı’nın 2’nci edisyonu 21 Ağustos’ta başlıyor. Anita Galeri de fuara 26 sanatçıyla katılıyor. Bu sanatçılar arasında Mustafa Ayaz, Faruk Cimok, Emine Doğru ve Serap Kökten gibi isimler var. Fuar, Herodot Kültür Merkezi Konacık-Bodrum’da.

*DJ



-Amerikalı DJ ve prodüktör Tita Lau 17 Ağustos Cumartesi 20.30’da Maslak, Klein Phönix’te. Bilet fiyatı 450 ila 3.000 (sahne arkası) lira.

-Berlinli DJ Palms Trax 21 Ağustos Çarşamba 18.00’de The Marmara Taksim’in terasındaki Upperist’te çalacak. Bilet fiyatı 1.000 ve 1.500 (VIP) lira.

*TİYATRO



-Güvenlik görevlisinin müze macerası

Nick Hornby’nin kaleme aldığı, Serkan Salihoğlu’nun yönettiği ‘Bana Kimse Ne Olduğunu Anlatmadı’ Sakıp Sabancı Müzesi’nde izleyiciyle buluşuyor. Tek kişilik tiyatro performansıyla İbrahim Selim 65 dakika süren oyunda müzede çalışan bir güvenlik görevlisinin sanat eserlerini korurken başından geçenleri eğlenceli ve duygusal yönleriyle sahneye taşıyor. 22 Ağustos Perşembe 21.30’da Sakıp Sabancı Müzesi, Müzede Sahne’de. Bilet fiyatı 800 ve 900 lira.

-Raif Efendi imkânsız aşkın peşinde

Sabahattin Ali’nin ünlü eseri ‘Kürk Mantolu Madonna’ Taner Barlas’ın rejisiyle tiyatro sahnesinde. Oyun resim meraklısı Raif Efendi’nin bir sergide Kürk Mantolu Madonna portresiyle karşılaşmasının ardından imkânsız aşkın peşinden koşmasını konu alıyor. Sahneyi Taner Barlas, Şebnem Özinal, Ekin Aksu, Kıvanç Kürkçü, Duygu Dalyanoğlu paylaşıyor. 20 Ağustos Salı 21.00’de Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 660 lira.

-Harpagon’un hırsı

Fransız komedi yazarı Molière tarafından yazılan ‘Cimri’ oyununu tiyatro sahnesinde Tansu Biçer yönetiyor. Oyun, aşırı derecede cimri olan Harpagon’un para hırsı yüzünden ailesini ve çevresini zor duruma düşürmesini konu alıyor. Başrolünde Serkan Keskin’in oynadığı eser , kalabalık oyuncu kadrosuna sahip. 22 Ağustos Perşembe 21.00’de Maximum UNIQ Hall’da… Bilet fiyatı 800 ila 1.300 lira.

*ATÖLYE



-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 21 Ağustos Çarşamba 19.00’da ‘Ev Yapımı Burger’ atölyesi düzenleniyor. Hamburger yapımının püf noktalarının anlatılacağı atölyede et, tavuk burger yapımı, ek malzeme ve eşlikçi soslarının yanı sıra fırında patates hazırlamanın incelikleri anlatılacak. Bilet fiyatı 2.600 lira.

-Kadıköy, Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi 19 Ağustos Pazartesi 12.00’de ‘Genç Şeflere Temel Aşçılık’ atölyesi düzenlenecek. 11-17 yaş gençler için düzenlenecek 5 derslik atölye mutfakta güvenlik ve hijyen eğitiminin yanı sıra makarna yapımı, et pişirme teknikleri, suşi ve pizza yapımı, hamur mayalama ve hamur açmanın püf noktalarına kadar mutfağa dair pek çok konuyu barındıracak. Bilet fiyatı 10.000 lira.