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Yaza erken merhaba

#Yalın#Ceza#Rosalía
Yaza erken merhaba

Yalın’ın duygusal vokali DJ Valeron’un yaratıcılığıyla birleşti. ‘Bu da Geçer mi Sevgilim’in remiksi dans pistlerine yazı erken getirecek gibi görünüyor...

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Yunanistan’ın eğlence adası Mikonos’un popüler DJ’lerinden Valeron, Türkiye’de de çok sevilen bir isim. Hatta bir ayağı burada demek abartılı olmaz. Düzenlemelerinde geleneksel enstrümanları kullanmasıyla tanınan DJ, yakın zamanda Yalın’la güçlü bir işbirliği gerçekleştirdi ve Yalın’ın romantik parçası ‘Bu da Geçer mi Sevgilim’e remiks yaptı. Söz ve müziği Yalın’a ait parçanın düzenlemesi Sabi Saltiel imzalı.

64 satırlık meydan okuma
Rap’in usta ismi Ceza’nın son teklisi ‘BakaBaka’ Red Bull 64 Bars projesi için yaptığı bir parça.

Yaza erken merhaba

Bu projede hip-hop dünyasının yetenekli isimleri stüdyoya girip her biri farklı 64 satırdan oluşan şarkılar yapıyor. Tam anlamıyla bir meydan okuma. ‘BakaBaka’nın prodüktör koltuğundaysa GOKO! oturuyor.

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İki farklı versiyon
Sürprizli bir müzisyen Bengisu. Bu kez pandemide yazdığı ‘Gün Doğsa Yine’nin iki farklı versiyonuyla karşımızda. Şarkının senfonik düzenlemesi Esin Aydıngöz’e, disko düzenlemesiyse Uğurcan Sezen’e ait.

Yaza erken merhaba

Bengisu yaz aylarında da funk ağırlıklı bir albüm çıkarmaya hazırlanıyor.

Güçlü bir ekip hazırlamış
Son dönemin yükselen isimlerinden Selin yeni bir tekli yayımladı: ‘Asi’. Şarkının söz ve müziğinde Selin’in yanı sıra Ozan Bayraşa, Onur Özdemir ve Umur Doma’nın imzası var.

Yaza erken merhaba

Prodüksiyon da Bayraşa’ya emanet edilmiş. Selin işini böyle özenli yapmaya devam ederse önü çok açık...

Partilemek isteyenlere...
Flamenko müziğine getirdiği özgün yorumla dikkat çeken ve kısa sürede ünü dünyaya yayılan Rosalía, 2018 tarihli ‘El Mal Querer’ albümüyle Grammy almıştı.

Yaza erken merhaba


Yakın zamanda yayımlayacağı üçüncü albümü ‘Motomami’ öncesi iki tekli çıkaran İspanyol şarkıcı son olarak ‘Chicken Teriyaki’yi piyasaya sürdü. Tam bir ‘partileme’ şarkısı olan ‘Chicken Teriyaki’ flamenkodan çok reggaeton’a yakın duruyor.

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#Yalın#Ceza#Rosalía

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