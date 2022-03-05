Yaza erken merhaba

Yunanistan’ın eğlence adası Mikonos’un popüler DJ’lerinden Valeron, Türkiye’de de çok sevilen bir isim. Hatta bir ayağı burada demek abartılı olmaz. Düzenlemelerinde geleneksel enstrümanları kullanmasıyla tanınan DJ, yakın zamanda Yalın’la güçlü bir işbirliği gerçekleştirdi ve Yalın’ın romantik parçası ‘Bu da Geçer mi Sevgilim’e remiks yaptı. Söz ve müziği Yalın’a ait parçanın düzenlemesi Sabi Saltiel imzalı.
64 satırlık meydan okuma
Rap’in usta ismi Ceza’nın son teklisi ‘BakaBaka’ Red Bull 64 Bars projesi için yaptığı bir parça.
İki farklı versiyon
Sürprizli bir müzisyen Bengisu. Bu kez pandemide yazdığı ‘Gün Doğsa Yine’nin iki farklı versiyonuyla karşımızda. Şarkının senfonik düzenlemesi Esin Aydıngöz’e, disko düzenlemesiyse Uğurcan Sezen’e ait.
Güçlü bir ekip hazırlamış
Son dönemin yükselen isimlerinden Selin yeni bir tekli yayımladı: ‘Asi’. Şarkının söz ve müziğinde Selin’in yanı sıra Ozan Bayraşa, Onur Özdemir ve Umur Doma’nın imzası var.
Partilemek isteyenlere...
Flamenko müziğine getirdiği özgün yorumla dikkat çeken ve kısa sürede ünü dünyaya yayılan Rosalía, 2018 tarihli ‘El Mal Querer’ albümüyle Grammy almıştı.