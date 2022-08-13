Yaz tüm hızıyla devam ediyor

Haberin Devamı

KONSER

* Dany Brillant, bugün 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda İstanbullularla buluşacak. Bilet fiyatı 150-800 lira.

* Fransız çello sanatçısı Ophélie Gaillard 15 Ağustos Pazartesi günü İzmir Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde piyanist Atakan Sarı ile birlikte konser verecek. Katılım ücretsiz.

* Sefo, 18 Ağustos Perşembe 22.30’da Masquerade İstanbul’da! Bilet, 500 lira.

Haberin Devamı

* Harun Tekin ve Koray Candemir, 19 Ağustos 22.00’de Nada Alaçatı’da, ‘Şakalı Akustik’ adlı gecede birlikte sahneye çıkacak. Giriş ücreti 350 lira.

* Yüzyüzeyken Konuşuruz 19 Ağustos’ta Bodrum Antik Tiyatro’da. 21.15’te başlayacak konserin bilet fiyatı 168-336 lira.

* Tolga Akyıldız’la %100 Açık Sahne, 19 Ağustos Cuma Sedef Sebüktekin ve konuklarını ağırlıyor. 20.00’de Zorlu PSM Vestel Amfi’de gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 88 lira.

ATÖLYE

* AKM Çocuk Sanat Merkezi, bugün saat 13.00’te 5-7 yaş grubu çocuklar için oyuncak yapım atölyesi düzenliyor. Çocuklar doğadan toplanan materyalleri kendi tasarladıkları oyuncaklara dönüştürerek üretmenin mutluluğunu deneyimleyecekler.

Katılım ücreti 75 lira.

FESTİVAL

* Gençliğin yeni rap festivali Drill Down, yarın KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek. 17.00’de başlayacak festivalde Central Cee, IAMDB, Cakal&Reckol ve Lil Zey gibi isimler sahneye çıkacak. Bilet fiyatları 145-290 lira.



* Kalben, Selin Sümbültepe, Melis Güven ve Güneş Özgeç’in aynı sahneyi paylaşacağı Paradiso Fest, Yarın 16.00’da Ahırkapı Giritli Restoran’da gerçekleşecek. Katılım ücreti 350 lira.



* Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri, 28 Ağustos’a kadar devam edecek. Hatay’ın Arsuz ilçesinde, İskender Sayek Kültür ve Sanat Evi’nde organize edilecek konserler, sergiler, söyleşiler, çocuklara yönelik sanat atölyeleri, spor yarışmaları ve sağlık taramalarını kaçırmayın.

SERGİ

Haberin Devamı

* Galeri77, ‘Bloom’ isimli sergisinde; 16 sanatçının ekspresyonizm, sürreel, neo pop-art, deneysel, soyut ve minimalist eserlerinden oluşan geniş bir yelpazedeki çalışmalarını sanatseverlerle buluşturuyor.

Sergi 28 Ağustos tarihine kadar görülebilir.

MÜZİKAL

* İngiliz prensesi Lady Diana’yı konu alan müzikal ‘Queen of the People’s Hearts’, bugün ve yarın Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde izleyiciyle buluşuyor. Bilet fiyatı 250-700 lira.

EĞLENCE

* 5. Red Bull Uçuş Günü yarın saat 11.30’da Caddebostan sahilinde yaratıcı ve cesur uçuş meraklılarının eğlenceli şovlarına sahne olacak. Bu halka açık etkinliği kaçırmayın.