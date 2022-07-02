Yaz şarkıları limonata tadında

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Göksel yeni şarkısı ‘Canım’ı yayımlarken dinleyicilerine şöyle bir mesaj iletti: “Bu şarkı beni 80’lerde limonata içtiğim diskolara götürüyor. Umarım sizde de aynı güzel tadı bırakır. O zaman dans… Hazırsanız hazırım.” Göksel’e her zaman hazırız! ‘Canım’ı dinlediğinizde sadece Göksel’in bahsettiği o güzel tadı almıyorsunuz. 80’lerdeki yaz aşklarının masumiyetini de hatırlıyorsunuz… Sözü Göksel’e ait şarkının düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yapılmış.

‘Canım’ (Tekli)GökselAvrupa Müzik

Bu topraklardan...

Mabel Matiz’in bu toprakların müziğine olan ilgisini bilmeyen kalmadı. Yeni teklisi ‘Karakol’da da klasik Türk müziği enstrümanlarını etkileyici bir şekilde kullanarak yine köklerine selam yollamış başarılı müzisyen. Söz ve müziği kendisine ait şarkının düzenlemesindeyse Özgür Akgün ve Mabel Matiz’in imzası var. Matiz’in bu teklisi hazırlıkları süren yeni albümünde de olacak.

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‘Karakol’ (Tekli)Mabel MatizPose Records

Konumuz aşk

Son dönemin popüler isimlerinden Melek Mosso “Aşk dediğimiz yalandan mı ibaretmiş” diye soruyor yeni şarkısında. Hem hüzünlü hem de hareketli bir pop şarkısı olan ‘Bu İş Bitmiş’in söz ve müziği Melek Mosso’ya ait. Mosso’nun pandemi döneminde yazdığı şarkı Genco Arı’yla kaydedilmiş. Mosso bu şarkıyla sevenlerinin karşısına daha seksi bir şekilde çıkıyor.

‘Bu İş Bitmiş!’ (Tekli)Melek MossoPiu Sound

Partiye davetlisiniz

Bu yaz birçok yerde Afropop ve Afrobeat ritimlere rastlıyoruz. Pop müziğin yeni çağında bu sentezlere alıştık artık. ‘Olmazlara İnat’ ve ‘Rengarenk Acılar’la tanıdığımız Berkay Altunyay da yeni şarkısında bu kıvrak ritimlere yer vermiş. Şarkıcı, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Dilber’de “Her yere yazabilirim adını, sana deliyim” diyor.

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