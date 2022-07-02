Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAMCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYAT
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Yaz şarkıları limonata tadında

#Göksel#Mabel Matiz#Yaz Şarkıları
Yaz şarkıları limonata tadında

Sezon boyunca gündüz kumsalda, akşam günbatımı partilerinde, gece de kulüplerde çalacak şarkılar teker teker piyasaya çıkıyor. Kulaklığımızı takıp, denize karşı Mabel Matiz’in ‘Karakol’unu dinleyip Göksel’in ‘Canım’ıyla dans edeceğiz.

Haberin Devamı

Göksel yeni şarkısı ‘Canım’ı yayımlarken dinleyicilerine şöyle bir mesaj iletti: “Bu şarkı beni 80’lerde limonata içtiğim diskolara götürüyor. Umarım sizde de aynı güzel tadı bırakır. O zaman dans… Hazırsanız hazırım.” Göksel’e her zaman hazırız! ‘Canım’ı dinlediğinizde sadece Göksel’in bahsettiği o güzel tadı almıyorsunuz. 80’lerdeki yaz aşklarının masumiyetini de hatırlıyorsunuz… Sözü Göksel’e ait şarkının düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yapılmış.

Yaz şarkıları limonata tadında

‘Canım’ (Tekli)
Göksel
Avrupa Müzik

Bu topraklardan...

Mabel Matiz’in bu toprakların müziğine olan ilgisini bilmeyen kalmadı. Yeni teklisi ‘Karakol’da da klasik Türk müziği enstrümanlarını etkileyici bir şekilde kullanarak yine köklerine selam yollamış başarılı müzisyen. Söz ve müziği kendisine ait şarkının düzenlemesindeyse Özgür Akgün ve Mabel Matiz’in imzası var. Matiz’in bu teklisi hazırlıkları süren yeni albümünde de olacak.

Haberin Devamı

Yaz şarkıları limonata tadında

‘Karakol’ (Tekli)
Mabel Matiz
Pose Records

Konumuz aşk

Son dönemin popüler isimlerinden Melek Mosso “Aşk dediğimiz yalandan mı ibaretmiş” diye soruyor yeni şarkısında. Hem hüzünlü hem de hareketli bir pop şarkısı olan ‘Bu İş Bitmiş’in söz ve müziği Melek Mosso’ya ait. Mosso’nun pandemi döneminde yazdığı şarkı Genco Arı’yla kaydedilmiş. Mosso bu şarkıyla sevenlerinin karşısına daha seksi bir şekilde çıkıyor.

Yaz şarkıları limonata tadında

‘Bu İş Bitmiş!’ (Tekli)
Melek Mosso
Piu Sound

Partiye davetlisiniz

Bu yaz birçok yerde Afropop ve Afrobeat ritimlere rastlıyoruz. Pop müziğin yeni çağında bu sentezlere alıştık artık. ‘Olmazlara İnat’ ve ‘Rengarenk Acılar’la tanıdığımız Berkay Altunyay da yeni şarkısında bu kıvrak ritimlere yer vermiş. Şarkıcı, söz ve müziği kendisine ait olan ‘Dilber’de “Her yere yazabilirim adını, sana deliyim” diyor.

Haberin Devamı

Yaz şarkıları limonata tadında

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göksel#Mabel Matiz#Yaz Şarkıları

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: NBAde inanılmaz gün Nikola Jokicten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

#Nikola Jokic
Dikkat Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

Dikkat! Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

#Sağlık
Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: NBAde inanılmaz gün Nikola Jokicten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

Son dakika: NBA'de inanılmaz gün! Nikola Jokic'ten tarihe geçen imza, rekor sözleşmeler...

#Nikola Jokic
Dikkat Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

Dikkat! Yaz aylarında sıklığı arttı... Kaş kepeği kaş kaybına bile neden oluyor

#Sağlık
Son dakika Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

Son dakika! Asgari ücrete ara zam düzenlemesi Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün açıklayacak

#Asgari Ücret