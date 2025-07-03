Yaz romantizmi tuvalde

Haberin Devamı

*KONSER

-Funda Arar 5 Temmuz 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 750 ila 4.000 (protokol) lira.

-Berkay 5 Temmuz 21.00’de Jolly Joker Atakent Tema’da. Bilet fiyatı 1.710-25.500 (4 kişilik ikramlı) lira arasında.

-Kobra Murat ‘Roman Gecesi’ için 5 Temmuz 21.00’de Holly Stone Beyoğlu-Fitaş Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 290 ve 490 (avantajlı 2 bilet) lira.

Haberin Devamı

-Amerikalı şarkıcı Jessica Pratt 5 Temmuz 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da konser verecek. Bilet fiyatı 750 lira.

-Büyük Ev Ablukada 5 Temmuz 21.30’da Dorock XL by Holly Stone’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 799 lira.

-Islandman ve Santi&Tuğçe 6 Temmuz Pazar 18.00’de KüçükÇiftlik Bahçe’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 650 ve 750 lira.

-Teoman 6 Temmuz 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 750 ila 5.000 (protokol) lira.

-Kardeş Türküler 7 Temmuz 21.00’de Kadıköy, Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da konser verecek. Bilet fiyatı 1.375 ve 1.650 lira.

-Yunan sanatçı Konstantinos Argiros 9 Temmuz Çarşamba 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. Bilet fiyatı 1.200-17.500 lira arasında.

Haberin Devamı

-İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions 9 Temmuz 21.30’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 700 lira.

-Fatih Erkoç 11 Temmuz Cuma 21.00’de Kadıköy, Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.144 ila 3.147 lira.

-Lvbel C5 11 Temmuz 23.30’da Antalya Aura Club Kemer’de. Bilet fiyatı 1.000 lira.

*GECE

-Gülben Ergen 5 Temmuz 22.30’da Şerefe Alaçatı’da. (0533) 671 45 08

-Bengü Beker 5 Temmuz 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Baran Bayraktar 5 Temmuz 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

Haberin Devamı

-Begüm Obiz 5 Temmuz 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

-Derya Bedavacı 6 Temmuz Pazar 23.00’te Cahide Alaçatı’da. (0232) 729 99 90

-Altay 10 Temmuz Perşembe 22.30’da Two Yalıkavak’ta. (0542) 109 34 11

-Berk Sunal 11 Temmuz Cuma 23.00’te Alaçatı Boop’ta çalacak. Rezervasyon için: @boop_alacati

-Kaan Yorulmaz 11 Temmuz 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

*DJ



-Sedef Adası 5 Temmuz Cumartesi 18.00’de Frankhan İstanbul’da çalacak. Bilet fiyatı 600 ve 1.000 lira.

Haberin Devamı

-Mahmut Orhan 9 Temmuz Çarşamba 21.00’de Galia Bodrum’da. Bilet fiyatı 2.250 ve 7.500 (sahne arkası) lira.

-Avangart Tabldot 11 Temmuz Cuma 18.00’de Ankara, Rabarba’da izlenebilir. Bilet fiyatı 550 ve 750 lira.

*SERGİ



-Beyoğlu’ndaki Meşher’de izleyiciyle buluşan ‘Hikâye İstanbul’da Geçiyor’ sergisi yoğun ilgi üzerine 18 Ocak 2026’ya kadar uzatıldı. Sergi 16’ncı yüzyıldan günümüze farklı dönemlerde ve türlerde üretilmiş eserlerle İstanbul’un Batı edebiyatındaki izlerini takip ediyor. Ömer Koç Koleksiyonu’ndaki nadir kitapları odağına alan sergi, fantastik hikâyelerden grafik romanlara zengin bir seçki sunuyor.

Haberin Devamı

-Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı (EKAV) Ekavart Gallery’de ‘Summer Love VIII’ adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. 13 sanatçı resimden heykele, videodan fotoğrafa uzanan güncel sanat pratikleriyle yaz mevsiminin sıcaklığını ve romantizmini eserlerine yansıtmış. 10 Ağustos’a kadar görülebilir.

-Ayazağa’daki Cendere Sanat Müzesi, 14 sanatçının eserlerinin izleyiciyle buluştuğu ‘Sudan Sebepler’ başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Suya hem bir kaynak hem de bir emanet olarak bakılması gerektiğini vurgulayan sergi, su hakkı ve suyun paylaşımı üzerinden uygarlık hikâyeleri anlatıyor. 15 Ekim’e kadar görülebilir.

*TİYATRO



-Eylül’ün hüzünlü hikâyesi

Uğur Kanbay’ın yazıp yönettiği ‘Eylül’de yine Kanbay tek kişilik etkileyici performansıyla seyircinin karşısına çıkıyor. Oyun 28 yaşındaki trans Eylül’ün bir güldürüp bir ağlatan hikâyesini anlatıyor. 6 Temmuz Pazar 20.30’da DasDas Sahne’de izlenebilir.

-Eleştiri ve kara mizah

Kemal Aydoğan’ın yönettiği ‘Kozmik Korku ya da Brad Pitt’in Paranoyaya Kapıldığı Gün’ oyunu Moda Sahnesi yapımı. Oyun çevresel felaketler karşısında bireysel eylemlerin ve kolektif bilincin etkisini sorgulayan kara mizah dolu bir eleştiriyi sahneye taşıyor. Efsane Odağ, Hakan Can Kargidanoğlu ve Efe Taşdelen’in başrollerini paylaştığı oyun 7, 8 ve 9 Temmuz saat 20.30’da Moda Sahnesi’nde.

-Müzikal komedi

Shakespeare’in ünlü eseri ‘Romeo ve Juliet’ten esinlenen ‘Verona Çıkmazı’ Esra Bağışgil’in yazıp yönettiği bir müzikal komedi. Oyunda Ozan Varol, Esra Bağışgil, Adem Yılmaz, Tuğçe Özlü Şentürk ve Melih Turna’yı izliyoruz. 9 Temmuz Çarşamba 21.00’de Kadıköy, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sahnelenecek. Bilet fiyatı 450 ve 550 lira.

*ATÖLYE



-Beyoğlu’ndaki Highlights in Istanbul Workshops 5 Temmuz Cumartesi 14.00’te ‘Dünya Mutfağı ve Yemek Stilistliği Atölyesi’ düzenleyecek. Atölyeye katılanlar Fransa, Uzakdoğu, Akdeniz ve Latin Amerika gibi farklı kültürlerden gelen yemeklerin yapımını ve kişiye özel menü tasarlamayı öğrenecek. Bilet fiyatı 4.000 lira.

-Zorlu Center’daki Eataly Mutfak Atölyesi 8 Temmuz Salı 19.00’da ‘Ev Yapımı Lazanya Bolonez’ atölyesi düzenliyor. Bilet fiyatı 2.500 lira.