Yaz günleri etkinliklerle başka güzel

KONSER

- Teoman, bugün ve yarın Cemil Topuzlu Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde. 21.00’deki konserin bilet fiyatları 90-350 lira arasında.

- Gülşen, bugün saat 21.00’de Jolly Joker Alaçatı sahnesinde. Bilet fiyatı 169-395 lira. Sahne önü (VIP) iki kişilik biletse 2.700 lira.

- Cemal Can, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’de BLU Bodrum’da. Bilet 222 lira.

- Yıldız Tilbe, Jolly Joker Alaçatı’da! 28 Temmuz Çarşamba saat 21.00’de başlayacak konserin biletleri 226-452 lira arasında.

- Can Kazaz, 30 Temmuz Cuma günü, saat 20.00’de Zorlu PSM Amfi’de. Bilet 88 lira.

- İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve fotoğrafçı Muhsin Akgün, 28 Temmuz Çarşamba saat 20.00’de ‘%100 Music presents Afterwork Party’ ile sizi iş çıkışı eğlenmeye davet ediyor. Etkinlik ücretsiz.

- Göksel Bodrum Antik Tiyatro’da! Ön sanatçı olarak Fikri Karayel’in de sahneye çıkacağı konser 27 Temmuz Salı, saat 20.00’de başlayacak. Bilet fiyatları, 90-220 lira.

- Edis, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de Bursa Kültürpark Açıkhava sahnesinde. Biletleri 190-280 lira.

- Rap müziğin popüler ismi UZİ, 27 Temmuz Salı günü, saat 17.00’de BLU Bodrum’da sahneye çıkıyor. Bilet fiyatı 222 lira.

- Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay, 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında bu akşam Antik Taş Ocağı-Bodrum’da saat 21.00’de sahnede olacak. Bilet fiyatı tam 165, öğrenci 90 lira.

SERGİ

- Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndaki fotoğraf ve yeni medya eserlerinden derlenen ‘Hareket Eden Anılar’ sergisi, teknolojinin değişim yolculuğuna tanıklık ediyor. Sergi 6 Ağustos tarihine kadar Fişekhane’deki Cocoon’da sanatseverlerle buluşacak.

- Dünyadan ve Türkiye’den 13 sanatçının işlerini bir araya getiren ‘Zevk Meselesi’ başlıklı sergi, ‘kitsch’ kavramına dikkat çekiyor. Pera Müzesi’nde 8 Ağustos’a kadar görülebilir. Giriş ücreti tam 25, indirimli 10 lira.

- Sürgüne gitmek zorunda kalıp mülteci kamplarında yaşayan Fransız-Laos asıllı fotoğrafçı Lam Duc Hien’in ‘Anne, Anneler’ isimli sergisi 25 Ağustos’a kadar İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde...

STAND-UP

- Yarattığı tiplemelerle seyircinin beğenisini kazanan Okan Çabalar, 30 Temmuz saat 21.00’de Bodrum mi’TERRACE sahnesinde. Bilet fiyatları 90-105 lira arası değişiyor.

- Oyuncu, yazar Yasemin Sakallıoğlu’nun ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir’ isimli stand-up gösterisi 30 Temmuz Cuma, saat 21.00’de Maximum Uniq Açıkhava’da. Bilet fiyatları 99-183 lira arasında...

ATÖLYE

- Yaz ayları boyunca her çarşamba saat 7.00-8.00 arasında Cihangir Yoga işbirliğiyle Sakıp Sabancı Müzesi’nin bahçesinde ‘Müzede Yoga’ etkinliği var.

- Dönüştürücü doğal nefes koçu Neslihan Yavuzcan, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda ‘Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı’na bekliyor. Her çarşamba saat 11.00’de gerçekleşen nefes atölyesinin katılım ücreti 150 lira.

- Sanatçıların yönlendirmeleri sonunda bir yağlıboya tablo yapabilirsiniz. 31 Temmuz Pazar saat 19.00’da Masterpiece Göztepe’de gerçekleşecek ‘kumsal tabloları’ konseptli resim atölyesinin katılım ücreti 120 lira.

FESTİVAL

- İzmir, Hangout Bahçe’de müziğe ve eğlenceye doyacağınız Garden Brewery Fest yarın saat 17.00’de kapılarını açıyor. Oyunlar, DJ performansları ve sürpriz ödüllerin olacağı festivalin bileti 70 lira.

- Kuşadası Jade Beach Club, Summer Fest’e ev sahipliği yapıyor. 1 Ağustos Pazar 16.00’da başlayacak festivalde Şehinşah, Zen-G ve Patron gibi isimler sahneye çıkacak. Biletler 112 ila 168 lira.

- Bu yıl 10-19 Ağustos’ta düzenlenecek 7. Ayvalık Müzik Festivali’ne katılım ücretsiz. Ancak beldedeki yüksek doluluk oranı nedeniyle yer bulmak için şimdiden plan yapmak gerekiyor.

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