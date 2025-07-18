Yaz güneşiyle dost kalalım

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Yaz mevsiminde daha fazla UV ışınına maruz kalıyoruz. Bu, cilt sağlığını tehdit edebilecek birçok riski beraberinde getiriyor. Güneşe çıkmadan önce uygulanan koruyucu adımlar ve doğru içeriklerle yapılan bakım, sadece yaz aylarında oluşabilecek lekelerin ve tahrişin önüne geçmekle kalmıyor; uzun vadede cilt sağlığını da koruyor. Dermatoloji uzmanları Dr. Sibel Berksoy ve Dr. Sema Karaoğlu farklı cilt tiplerine özel, güneş öncesi ve sonrası bakım önerileriyle, yaz boyunca sağlıklı ve ışıldayan bir cilt için neler yapılması gerektiğini anlattı.

‘PEELİNG YAZIN CİLTTE HASSASİYET YARATIR, BRONZLAŞTIRICI YAĞLARSA TAHRİŞE, LEKEYE NEDEN OLUR ’

Dr. Sibel Berksoy, dermatoloji uzmanı

◊ Cilt güneşe çıkmadan önce mutlaka tahriş edici ürünlerden arındırılmalı. Özellikle peeling, retinoid gibi soyucu içerikler bu dönemde ciltte hassasiyet yaratabileceği için kullanılmamalı. Güneş öncesi bakımda, cilde yeterli nem desteği sağlamak ve bariyeri onarmak önceliklidir.

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◊ Niacinamide, panthenol, seramid, hyaluronik asit ve resveratrol içeren serumlar cildi dış etkenlere karşı güçlendiren, onarıcı ve düzenleyici özellikte içeriklerdir. Bu tür serumlar yaz aylarında sabah rutinine dahil edilebilir.

◊ Hassas cildi olanlar özellikle seramid, panthenol ve enoxolone gibi yatıştırıcı ve bariyer destekleyici içerikler barındıran serumlara yönelmeli. Bu içerikler kızarıklığı ve hassasiyeti yatıştırırken cilt dokusunu destekler.

◊ Güneşe aralıklı ve kısa süreli maruz kalmak, cildin savunma sistemlerinin ani travmadan korunmasını sağlar. Uzun ve direkt güneş teması yerine kademeli alışkanlık kazandırmak leke ve yanık riskini düşürür.

◊ Termal su veya mist (ferahlatıcı sprey) uygulamaları, serinletici etkileri nedeniyle yazın tercih edilse de sürülmüş güneşten koruyucunun formülünü seyreltip etkisini azaltabilir. Bu sebeple mist sonrası güneşten koruyucu yeniden uygulanmalı.

◊ Arbutin, traneksamik asit, C vitamini ve niacinamide gibi aktif maddeler melanin üretimini dengeleyerek leke oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Bu içerikler özellikle yaz aylarında lekeye yatkın ciltler için oldukça faydalıdır.

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◊ Bronzlaştırıcı yağlar, güneşe çıkmadan önce kullanıldığında cilt yüzeyinde ısıyı arttırarak tahrişe, lekeye ve uzun vadede DNA hasarına neden olabilir. Bu ürünlerin kontrollü ve çok dikkatli kullanılması gerekir.

◊ ‘After sun’ (güneşten sonra) ürünlerinde cildi sakinleştiren ve yeniden yapılandıran içerikler

(E vitamini, ceramid, hyaluronik asit, panthenol, aloe vera, resveratrol) tercih edilmeli. Bu ürünler güneş sonrası oluşabilecek kızarıklık, gerginlik ve kuruluğu önler.

‘TEST EDİLMİŞ, CİLT TİPİNE UYGUN, PARFÜM VE ALKOL İÇERMEYEN ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ’

Dr. Sema Karaoğlu, dermatoloji uzmanı

◊ Yaz aylarında, kış döneminde kullanılan ağır, yağ bazlı ürünler gözenek tıkanıklığına yol açabilir. Bu yüzden su bazlı, hafif dokulu nemlendiriciler, alkolsüz tonikler ve ferahlatıcı mistler tercih edilmeli.

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◊ Cilt mikrobiyotasını destekleyen prebiyotik içerikler, cildin bağışıklık sistemini güçlendirir ve güneşten kaynaklanan hasarlara karşı direncini arttırır. Özellikle yaz döneminde çevresel stres faktörleri arttığından

bu destek önemli.

◊ Geniş spektrumlu (UVA, UVB, HEV ışınlarına karşı koruyucu) güneşten koruyucular kullanılmalı. Bilgisayar, telefon, LED ışıklar gibi mavi ışık kaynaklarının cilt üzerindeki yaşlandırıcı ve leke oluşturucu etkileri unutulmamalı.

◊ Göz çevresi, dudak, saç derisi gibi özel bölgeler UV ışınlarına karşı daha hassas olduğu için özel ürünlerle korunmalı. Saçlı derideyse en etkili fiziksel koruma şapka kullanımı olur.

◊ Avobenzone, tinosorb S, mexoryl SX gibi kimyasal filtreler UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlar. Özellikle güneşte uzun süre vakit geçiren kişiler için bu içerikler etkili ve güvenlidir.

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◊ Cilt tipine göre yağlı ciltler için matlaştırıcı su bazlı, kuru ciltler için nemlendirici krem veya yağ bazlı, hassas ciltler içinse mineral filtreli ve bioflavonoid içeren güneşten koruyucular tercih edilmeli.

◊ Güneşe çıkmadan 30 dakika önce SPF 50+ koruyucu sürülmeli, 2-3 saatte bir yenilenmeli. Kimyasal peeling, lazer, retinoidden kaçınılmalı.

◊ Güneşten koruyucu seçiminde dermatolojik olarak test edilmiş, cilt tipine uygun, parfüm ve alkol içermeyen dermokozmetik ürünler tercih edilmeli.

‘YATIŞTIRICI İÇEREN NEMLENDİRİCİLER UYGULANMALI’

◊ Güneş sonrası bakımda ilk adım, soğuk kompresle cildi rahatlatmaktır. Bunu takiben alkolsüz, parfümsüz, yatıştırıcı içerikler (örneğin aloe vera, allantoin, panthenol) içeren nemlendiriciler uygulanmalı.

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◊ Güneşe bağlı oluşan ton farklılıklarını dengelemek ve cildin yenilenmesini desteklemek için cilt yatıştıktan sonra laktik asit içeren hafif peeling ürünleri dikkatlice kullanılabilir.