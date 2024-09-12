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Yaz bitti, gelsin yeni şarkılar…

Güncelleme Tarihi:

#Müzik#Albüm#Tekli
Yaz bitti, gelsin yeni şarkılar…
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 18:21

Konserler ve turnelerle geçen bir yazın ardından müzisyenler tekrar stüdyoya girdi ve yeni şarkıları kaydetmeye başladı. Bu hafta Sefo ‘Kaçak Göçek’le karşımızda. Yurtdışındaki gururumuz Nilüfer Yanya kaderle yüzleşme peşinde…

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SEFO DUYGULANDIRIYOR

Şarkılarıyla hayranlarını eğlendirmeyi iyi bilen Sefo zaman zaman hüzünlendirmeyi de başarıyor. Yazı konser vererek geçiren isim yine duygusal, slow bir şarkıyla karşımızda. ‘Kaçak Göçek’in söz ve müziği Sefo’ya ait. Düzenlemedeyse Aerro imzası var. Şarkının öne çıkan klarnet bölümünü Ergün Şenlendirici çalmış.

Yaz bitti, gelsin yeni şarkılar…

‘Kaçak Göçek’ (Tekli)

Sefo

Sony Music Türkiye 

PUSLU ŞARKI

Nilüfer Yanya yeni albümü ‘My Method Actor’ın son teklisini de yayımladı. ‘Just a Western’ dinlediğinizde ‘puslu bir şarkı’ hissi veriyor. Müzisyen şarkı için “Konsept kaderinizle yüzleşmekle ilgili. Kadere inanıp inanmadığımı bilmiyorum ama şarkıda gerçek olduğunu hissediyorum” diyor.

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Yaz bitti, gelsin yeni şarkılar…

‘Just a Western’ (Tekli)

Nilüfer Yanya

GRGDN Müzik

SEKİZİNCİ KONUK MELEK MOSSO

Sevdiğimiz vokallerin eşsiz sesleri Anıl Şallıel’in klarnetiyle buluşmaya devam ediyor. Bu projenin sekizinci konuğu Melek Mosso oldu ve Şallıel ile ‘Kurşun Adres Sormaz Ki’yi yorumladı. Kenan Doğulu’nun sevilen şarkısının pop caz yorumu dinlendikçe seviliyor.

Yaz bitti, gelsin yeni şarkılar…

‘Kurşun Adres Sormaz Ki’ (Tekli)

Anıl Şallıel, Melek Mosso

Warner Music Türkiye

YAZ AŞKLARINA DAİR...

Nedense bir sonu olduğuna inanılır yaz aşklarının. Deniz Love ve Simge Pınar’ın Türkçe ve İngilizce sözlere sahip son teklisi ‘Could Be Us’ tam da bir yaz ilişkisinin finaline yakışır bir şarkı: “Yıldızlar gözlerinde/Hatırla bakarken gökyüzüne/Verdiğimiz bir söz vardı…”

Yaz bitti, gelsin yeni şarkılar…

‘Could Be Us’

Deniz Love, Simge Pınar

Gülbaba Records

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İPEK’İN RENKLİ DÜNYASI

10 yaşındaki besteci İpek Nisa Göker bizi büyülemeye devam ediyor. ‘Ormanda Yürüyen Kız’ genç sanatçının DJ/prodüktör Mahmut Orhan ve Gökhan Türkmen’in katkılarıyla yayımladığı yeni albümü. Tempolu bir yapıya sahip albümde İpek Nisa Göker, kalbindeki ve zihnindeki tüm renkleri notalara aktarıyor.

Yaz bitti, gelsin yeni şarkılar…

‘Ormanda Yürüyen Kız’ (Albüm)

İpek Nisa Göker

GTR Müzik

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#Müzik#Albüm#Tekli

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