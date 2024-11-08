Yaz bitti, cilt lekeleri kaldı

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Yaz mevsimini geride bırakalı epey oldu. Kimileri sonbaharı güneşten kaynaklanan cilt lekeleriyle karşıladı. Güneşten koruyucu kremler bile bazen cildimizi koruyamıyor, farklı önlemler almak gerekiyor. Yazdan kalan bu lekelerden doğru tedavi ve uygulamalarla kurtulmak mümkün fakat uzmanlar erken tedavinin önemine dikkat çekiyor. Uzman doktorlar bu tür lekelere karşı uygulanan tedavi seçeneklerini anlattı.

‘BESLENMEYE DİKKAT’



Medikal estetik uzmanı Dr. Özge Turan

◊ Antioksidan açısından zengin yiyecekler (C ve E vitamini gibi) tüketmek cilt hücrelerini korur. Omega-3 yağ asitleri de cildin elastikiyetini arttırabilir. Dengeli bir beslenme düzeni, yeterli su tüketimi ve antioksidan açısından zengin gıdalar, örneğin yeşil yapraklı sebzeler, meyveler bu süreçte cildin kendini toparlamasına yardımcı olur. Beslenmenin doğru yönetilmesi, tedavi sonuçlarını iyileştirir ve cilt sağlığını uzun vadede korur.

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‘KİŞİYE ÖZEL YAKLAŞIM ÖNEMLİ’



Dermatolog Dr. Ezgi Özkur

◊ Ultraviyole ışınlarının melanositleri tetikleyerek melanin üretimi artışına neden olur. Cilt tipi bu lekelerin türünü etkiler; buğday ve koyu tenli kişiler melazma (maske şeklinde) için daha yatkındır, açık tenlilerse solar lentigo ve yaşlılık lekelerine (madeni para şeklinde) daha eğilimlidir.

◊ Pirinç suyu, renk açıcı etkisiyle bilinir ancak içerdiği arsenik miktarı tartışmalıdır. Bazı dermokozmetik ürünlerde kullanılmasına rağmen, etkileri kişiden kişiye değişebilir.

◊ Tedavilerde kişiye özel yaklaşım oldukça önemli. Koyu cilt tiplerinde bazı lazer türleri önerilmezken hassas ciltlerde derin peeling’lerden kaçınılmalı. Lekenin türü, cilt tonu ve hassasiyet gibi faktörler dikkate alınarak tedavi planı hazırlanmalı.

◊ Lazer cihazları lekenin derinliği ve cilt tipine göre seçilir. Açık cilt tonları için IPL ve BBL gibi cihazlar, koyu cilt tonları için ise Q-switched lazer veya picolaser uygulanır.

◊ Bariyer kremleri, asit kullanan veya işlem yaptıran kişilerde tedavi sürecini desteklemek için önemlidir. Nemlendiriciler ve cica kremleri önerilir.

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‘YEŞİL ÇAY EKSTRESİ YARDIMCI OLUR’



Dermatolog Dr. Ömür Tekeli

◊ Leke bölgesine, deri altına küçük miktarlarda C vitamini, glutation, transexamic asit, pyrüvic asit gibi antioksidan maddelerin enjekte edilmesi leke rengini açabilir. Klasik bir yol değildir, diğer yöntemlerle birlikte kullanılarak tedavilerin etkinliği arttırılabilir. Niacinamid kombinasyonlarda deri bariyerini onarıcı etkisiyle çok sevdiğimiz bir leke içeriğidir. Lekede retinol tirozinazın baskılanması ve melanin üretiminin azaltılması için çalışabilir, tedavi sürecine kış aylarında eklenebilir.

◊ Yeşil çay ekstresi çok sayıda polifenol içerir; hem ultraviyole hasarını önler hem DNA tamiratına yardım eder hem de antiinflamatuar etkisiyle leke tedavisinde etkili olur. Bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. İçmek de koruma ve onarımı arttırır. Topikal kullanımı yüzde daha avantajlıdır. Bilimsel olarak aloe veranın ise tek başına böyle yeterli bir UV koruyucu etkisi yoktur. Belli tedavilerde bariyeri korumak için yardımcı olur.

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‘CİLT TİPİNE GÖRE UYGUN TEDAVİ SEÇİLMELİ’

Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer

◊ Güneş lekelerinin tedavisinde en etkili yöntemler arasında kimyasal peeling, lazer tedavileri ve profesyonel leke açıcı cilt bakım protokolleri vardır. Bunlar cildin alt katmanlarına ulaşarak pigment üretimini düzenler ve cilt tonunu eşitler. Ancak mevcut lekeler olsa bile, mutlaka güneşten koruyucu kullanılmalı çünkü güneşe maruz kalmak lekelerin artmasına neden olabilir.

◊ Leke tedavisinde lazer ve kimyasal peeling gibi profesyonel tedaviler daha etkili olabilir. Bu işlemler daha hızlı ve kalıcı sonuçlar sağlar. C vitamini serumu, niacinamide, retinol gibi aktif içerikler evde kullanılabilir ama leke tedavisi sürecinde mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı bu içerikler. Lekeyi tedavi etmeye çalışırken bilinçsiz kullanım durumunda lekenin artmasına sebep olabilir.

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◊ Kimyasal peeling ve lazer tedavileri, güneş lekelerinin görünümünü azaltmada oldukça etkilidir. Kimyasal peeling, cildin üst tabakasını soyarak leke pigmentasyonunu azaltır. Lazer tedavileriyse cildin derin katmanlarına kadar ulaşarak pigment hücrelerini hedef alır. Her iki yöntemi de tavsiye ederim, ancak cilt tipi ve lekenin derinliğine göre uygun tedavi seçilmelidir.