Yaz ateşi sahneleri sarıyor

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*KONSER





-Fransız çellist Christian-Pierre La Marca 1 Haziran Cumartesi 20.00’de şef Adam Szmidt yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası’yla CRR Konser Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 49,99 lira.

-Kargo 1 Haziran 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da konser verecek. Bilet fiyatı (iki al, bir öde) 945 ila 2.550 (VIP lounge) lira.

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-İngiliz indie elektronik müzik grubu Kerala Dust 1 Haziran 21.30’da PSM Loves Summer By %100 Müzik konserleri kapsamında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullularla buluşacak. Bilet fiyatı 440 lira.

-Vega 1 Haziran 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Bilet fiyatı 390 lira.

-Amsterdamlı Martijn Verhagen müzik projesi Morpheus’la 1 Haziran 22.00’de Salon İKSV’de olacak. Bilet fiyatı 450 lira.

-Hey! Douglas 1 Haziran 22.00’de Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 380 lira.

-Buray 2 Haziran Pazar 21.15’te Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 741 (protokol) ila 3.990 lira.

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-Yaşar 5 Haziran Çarşamba 21.00’de ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi’de Ankaralı müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 399,50 ve 499 lira.

-BADBADNOTGOOD 5 Haziran 21.30’da Zorlu PSM’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 440 lira.

-Kalben 5 Haziran 22.00’de 6:45 KK Ankara’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 600 lira.

-Jehan Barbur 6 Haziran Perşembe 21.00’de Yapı Kredi bomontiada’da ücretsiz konser verecek. Müzisyen 7 Haziran Cuma 21.30’daysa Kadıköy Sahne’de olacak. Bilet fiyatı 388,50 lira.

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-Piyanist Gülsin Onay 6 Haziran 20.00’de şef István Várdai yönetimindeki Franz Liszt Oda Orkestrası’yla İş Kuleleri Salonu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 600 ila 1.300 lira.

-Nil Karaibrahimgil 7 Haziran Cuma 18.30’da İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli Önü’nde konser verecek. Ücretsiz.

-Deneysel pop müzik grubu gUgUoU 7 Haziran 20.00’de Arter’de müzikseverlerle buluşacak. Bilet fiyatı 225 ve 275 lira.

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-Sakiler 7 Haziran 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 1.140 ila 15.000 (4 kişilik loca) lira.

-KÖFN 7 Haziran 21.00’de BtcTurk Vadi Açıkhava’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 350 ila 1.300 lira.

-Fransız pop-soul şarkıcısı Imany 7 Haziran Cuma 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 995 ila 3.995 (protokol) lira.

-Son Feci Bisiklet 7 Haziran 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Bilet fiyatı 385 lira.

-Birsen Tezer 7 Haziran 22.00’de Dorock XL Venue Taksim’de. Bilet fiyatı 230 lira.

*GECE

-Ebru Gündeş 1 Haziran Cumartesi 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

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-Gülben Ergen 1 Haziran 22.30’da 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88-Mert Demir 1 Haziran 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

-Melsum 2 Haziran Pazar 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. (Rezervasyon için: risenfallsuadiye)

-Özgür Cankardeş 4 Haziran Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

-Mahsun Kırmızıgül 5 Haziran Çarşamba 22.00’de Nossa Costa sahnesinde. (0212) 560 17 17

-Begüm Obiz 6 Haziran Perşembe 00.30’da Korto İstanbul sahnesinde olacak. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)-Alya 6 Haziran Perşembe 23.00’de Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87-Ebru Yaşar 7 Haziran Cuma 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

-Özgün 7 Haziran 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

*SERGİ

-Beyoğlu Sıraselviler’deki Pilot Galeri ‘Beden Fragmanları’ isimli grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi insan bedeni üzerinden toplumsal cinsiyet rolleri, kapitalizm tarafından üretilen ideal bedenler ve ona karşı gelme yöntemleri, toplumsal normlar karşısında bedenin direniş alanına dönüşmesi konularını işliyor. Ateş Alpar, Demet Yoruç, Ece Ağırtmış, Emir Erkaya, Gözde Mimiko Türkkan, Halil Altındere, Hamra Abbas, İrem Tok, Melih Çebi, Murat Şahinler, Serra Tansel, Tufan Baltalar ve Zeren Göktan’ın eserleri görülebilir. Sergi 13 Temmuz’a kadar açık.

-Anna Laudel’de Tuğçe Diri’nin ‘Taşların Ardında: An ve Arşiv’ başlıklı sergisi var. Sergi, tarih boyunca çok kez yıkılıp yeniden inşa edilen, çeşitli amaçlar için kullanılmış mekânların izini sürüyor. 30 Haziran’a kadar Beyoğlu, Kazancı Yokuşu’ndaki galeride.

-Çokyönlü sanatçı David Salle’nin Türkiye’deki ilk solo sergisi ‘Refakatsiz Çocuklar’ Sevil Dolmacı İstanbul’da açıldı. Sergi sanatçının İstanbul için ürettiği 21 resimden oluşuyor. 25 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilir.

*DJ



-DJ ve prodüktör Heidi Lawden 1 Haziran Cumartesi 18.00’de The Marmara Hotel’in terasındaki Upperist sahnesinde olacak. Öncesinde Barış K’nın çalacağı gecenin bilet fiyatı 650 ve 1500 (VIP) lira.

-Ukraynalı DJ Alexander Alar 1 Haziran 21.00’de Kastel’de setin başına geçecek. Bilet fiyatı 340 ve 1.250 lira.

*TİYATRO

-‘Bernarda’ PSM sahnesinde

Federico García Lorca’nın ‘Bernarda Alba’nın Evi’ adlı eserinden Pelin Temur tarafından uyarlanan ‘Bernarda’yı Can Ali Çalışandemir yönetiyor. Otoritenin kadın kimliğine uyguladığı cinsiyetçi baskıyı konu alan eserde beş ayrı kadını canlandıran Özge Arslan çarpıcı performansıyla dikkat çekiyor. ‘Bernarda’ 3 Haziran Pazartesi 20.30’da Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde izleyiciyle buluşuyor. Bilet fiyatı 215 (öğrenci) ve 440 lira.

Günde kaç kelimeyle konuşabileceğiniz bir yasa tarafından sınırlandırılsa nasıl anlaşırdınız? Peki, yasanın çıkmasına beş dakika kala karşınızdakine ne söylerdiniz? Sam Steiner’ın yazıp Zelal Buldan’ın yönettiği ‘Limonlar, Limonlar, Limonlar, Limonlar, Limonlar’ kısıtlı kelimelerle anlaşmak zorunda olan Oliver ve Bernadette çiftinin hikâyesini anlatıyor. Oyunda sahneyi Hazal Selenga Erbayram ve Mesut Çil paylaşıyor. 7 Haziran Cuma 20.30’da Kadıköy Boa Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 300 ve 350 lira.

*ATÖLYE



-Zorlu’daki Eataly Mutfak Atölyesi 2 Haziran Pazar 13.00’te İtalyan kurabiyeleri atölyesi düzenliyor. Atölyeye katılım ücreti 2.300 lira.

-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi’nde 5 Haziran Çarşamba 15.00’te sütlü tatlılar atölyesi var. Atölye kapsamında panna cotta, sütlaç ve supangle yapımı uygulamalı anlatılacak. Bilet fiyatı 1.200 lira.