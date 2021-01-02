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Hürriyet
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Hürriyet Cumartesi
Neslişah Şatıroğlu / nsatiroglu@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yataktaki şıklık...

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Yataktaki şıklık...
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Uyurken önceliğimiz rahatlık ama bu, şıklığımızdan ödün vermemiz gerektiği anlamına gelmiyor! Saten pijamalar, şirin desenli modeller, gecelikler, uyku bantları, sabahlıklar ve daha neler neler...

Bu saten pijama sayesinde, sanal toplantılarda üstünüzü değiştirmeye bile gerek duymayacaksınız. H&M, 179 lira

Yataktaki şıklık...



Tamamen karanlıkta uyumak için uyku bantları kurtarıcı. Bu ipek model, romantik tasarımıyla cezbediyor. House of Silk, 59.90 lira

Yataktaki şıklık...

Hem sevimli hem de çok rahat görünen bu takım, uyurken önceliği konfor olanlar için... Trendyolmilla, 59.90 lira

Yataktaki şıklık...

Kışın polar sabahlıkların verdiği sıcacık hissiyat bir başka oluyor. Soğuk gecelerde uyurken de giyebilirsiniz. Oysho, 179.95 lira

Yataktaki şıklık...

Gömlek-elbise şeklinde tasarlanmış bu gecelik, ekose deseni ve rengiyle sezon trendlerine gönderme yapıyor. Penti, 50.99 lira

Yataktaki şıklık...

Neredeyse elbise olarak tercih edilecek kadar gösterişli siyah saten bir gecelik. Uyurken giyilecek şık parçalardan biri. Marks & Spencer, 199.99 lira

Yataktaki şıklık...

Konforlu pijamalara eşlik edecek bu pofuduk modeli, çorapsız uyuyamayanlar için seçtik. Katia & Bony, 49.90 lira

Yataktaki şıklık...

Organik pamuktan üretilen bu şortlu pijama takımı sade bir şıklık sunuyor. Koton, üst 34.99, alt 34.99 lira

Yataktaki şıklık...

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