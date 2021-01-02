Yataktaki şıklık...
Uyurken önceliğimiz rahatlık ama bu, şıklığımızdan ödün vermemiz gerektiği anlamına gelmiyor! Saten pijamalar, şirin desenli modeller, gecelikler, uyku bantları, sabahlıklar ve daha neler neler...
Bu saten pijama sayesinde, sanal toplantılarda üstünüzü değiştirmeye bile gerek duymayacaksınız. H&M, 179 lira
Tamamen karanlıkta uyumak için uyku bantları kurtarıcı. Bu ipek model, romantik tasarımıyla cezbediyor. House of Silk, 59.90 lira
Hem sevimli hem de çok rahat görünen bu takım, uyurken önceliği konfor olanlar için... Trendyolmilla, 59.90 lira
Kışın polar sabahlıkların verdiği sıcacık hissiyat bir başka oluyor. Soğuk gecelerde uyurken de giyebilirsiniz. Oysho, 179.95 lira
Gömlek-elbise şeklinde tasarlanmış bu gecelik, ekose deseni ve rengiyle sezon trendlerine gönderme yapıyor. Penti, 50.99 lira
Neredeyse elbise olarak tercih edilecek kadar gösterişli siyah saten bir gecelik. Uyurken giyilecek şık parçalardan biri. Marks & Spencer, 199.99 lira
Konforlu pijamalara eşlik edecek bu pofuduk modeli, çorapsız uyuyamayanlar için seçtik. Katia & Bony, 49.90 lira
Organik pamuktan üretilen bu şortlu pijama takımı sade bir şıklık sunuyor. Koton, üst 34.99, alt 34.99 lira
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