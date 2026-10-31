Yaşar Kemal ve doğa; Hrant Dink ve öyküler...

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Doğa-Çevre-Kültürel Ekoloji Bağlamında Bir Dünya Anlatıcısı Yaşar Kemal Editörler: Feridun Andaç Cihan Erdönmez Yem Yayın-Derleme

Edebiyatımızın en büyük isimlerinden Yaşar Kemal’in anlatısındaki doğa temasının izini süren metinlerden oluşan kitap, bu eserle aynı adı taşıyan sempozyumun bir ürünü.

Ne Kaçırdığınızı Bir Görün Dünyayı Sanatçılar Gibi Görebilmenin Otuz Bir Yolu Will Gompertz Çeviren: Süreyyya Evren Yapı Kredi Yayınları-Sanat

Rembrandt’tan Frida Kahlo’ya, David Hockney’den Yayoi Kusama’ya sanatçıların nasıl gördüklerini inceleyen kitap, okura bakış açısını farklılaştırmanın yollarını sunuyor.

Hrant Dink İçin Öyküler Özgürlüğü Kanadında Yayına Hazırlayan: Gaye Boralıoğlu İletişim Yayınları Öykü

Bugün satışa çıkacak kitapta öyküsü olan yazarlar arasında Murathan Mungan, Ayfer Tunç, Melisa Kesmez, Şebnem İşigüzel, Behçet Çelik ve Murat Gülsoy da var.

Haberin Devamı

Kaç Ayardır Benim Burjuvam Reha Tanör İthaki Yayınları Anı

Reha Tanör bu kitapta “Her zengin burjuva mıdır”, “Bizim burjuvamız hangisidir”, “Öncü burjuvalar neler yaptılar, yapay zekâ çağında ne yapacaklar” sorularına yanıt arıyor.

Sineklerin Tiranlığı Elaine Vilar Madruga Çeviren: İrem Genç Tersine Kitap Roman

Latin Amerika edebiyatının yükselenleri arasında gösterilen yazar bir ailenin kılcal damarlarına sızıyor. Diktatörün eski sağ kolu baba, hissiz anne ve ‘tuhaf’ üç kardeş...

Rüyalarda Buluşuruz Tuğba Kocaefe Hep Kitap Roman

Bir düğün günü Şerif Bey unutulan saatin peşine düşer. Yan koltukta kızı Firuze oturuyordur... Türkiye’nin yakın tarihindeki aile içi sessizliklerde gezinen bir roman.