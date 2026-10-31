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Yaşar Kemal ve doğa; Hrant Dink ve öyküler...

Güncelleme Tarihi:

#Kitap#Roman#Hürriyet Cumartesi
Yaşar Kemal ve doğa; Hrant Dink ve öyküler...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2026 07:00

Haftanın seçkisinde büyük yazar Yaşar Kemal’in edebiyatında doğanın izini süren bir eser ve Hrant Dink’e adanmış öykülerden oluşan bir kitap da var.

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Doğa-Çevre-Kültürel Ekoloji  Bağlamında Bir Dünya Anlatıcısı Yaşar Kemal Editörler: Feridun Andaç Cihan Erdönmez Yem Yayın-Derleme

Edebiyatımızın en büyük isimlerinden Yaşar Kemal’in anlatısındaki doğa temasının izini süren metinlerden oluşan kitap, bu eserle aynı adı taşıyan sempozyumun bir ürünü.

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Hrant Dink İçin Öyküler Özgürlüğü Kanadında Yayına Hazırlayan: Gaye Boralıoğlu İletişim Yayınları Öykü

Bugün satışa çıkacak kitapta öyküsü olan yazarlar arasında Murathan Mungan, Ayfer Tunç, Melisa Kesmez, Şebnem İşigüzel, Behçet Çelik ve Murat Gülsoy da var.

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Kaç Ayardır Benim Burjuvam Reha Tanör İthaki Yayınları Anı

Reha Tanör bu kitapta “Her zengin burjuva mıdır”, “Bizim burjuvamız hangisidir”, “Öncü burjuvalar neler yaptılar, yapay zekâ çağında ne yapacaklar” sorularına yanıt arıyor.

Sineklerin Tiranlığı Elaine Vilar Madruga Çeviren: İrem Genç Tersine Kitap Roman

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Rüyalarda Buluşuruz Tuğba Kocaefe Hep Kitap Roman

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#Kitap#Roman#Hürriyet Cumartesi

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