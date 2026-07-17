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Yaşam boyu öğrenmek için

Güncelleme Tarihi:

#Ece Altıkulaç#Wise&Rise Da We The Living#Yazar
Yaşam boyu öğrenmek için
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

Kişisel gelişimden psikolojiye, tarihten gastronomiye kadar pek çok alanda eğitim sunan dijital platformlar dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de giderek daha fazla ilgi görüyor. Dijital eğitim platformu Wise&Rise da We The Living adlı bir başka platformu bünyesine katarak eğitim sayısını 150’nin üzerine çıkardı.

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Zaman ve mekân sınırı olmadan öğrenme imkânı sunan dijital platformlar bilgiye erişimi her zamankinden daha kolay hale getirdi. Bu platformlardan biri de 2024 yılında kurulan Wise&Rise. Tarih, gastronomi, psikoloji ve sanat gibi farklı alanlarda uzman isimlerin hazırladığı eğitimlerle kısa sürede büyüyen platform, şimdi de yaşam, iyi olma hali ve kişisel gelişim odaklı videolu eğitimler yayımlayan dijital içerik platformu We The Living’i bünyesine kattı. Böylece platformdaki eğitim sayısı 150’ye yükseldi. Birleşmeyle birlikte platformun çeşitlenen içerik dağılımı şöyle: Sanat ve genel kültür alanında 26’şar, iş dünyasında 21, sağlıkta 20, ebeveynlikte 15, psikolojide 13, gastronomide 11, yaşam kategorisinde 8, ev ve stil alanında 5’er eğitim.

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Alanında uzman isimler

Abonelik modeliyle hizmet veren platforma internet, iOS, Android ve akıllı televizyon uygulamaları üzerinden erişilebiliyor. Abonelik çeşidine göre yıllık fiyatlar 1.800 lirayla 2.300 lira arasında; aylık ücretlerse 200 lirayla 250 lira arasında değişiyor.

Çevrimdışı izleme, sesli dinleme, dijital not alma ve sertifika gibi özellikler sunan platformun eğitmen kadrosunda öne çıkan isimler ve sistemdeki kayıtlı eğitimleri şöyle:

Yaşam boyu öğrenmek için

◊ İlber Ortaylı: ‘Hayatın İncelikleri’, ‘Hayata Yön Vermek’, ‘Cumhuriyetimiz ve Atatürk

◊ Ercan Kesal: ‘Senaryo ve Hikâye Anlatıcılığı’

◊ Şermin Yaşar: ‘Kelime Hazinesi Geniş Çocuklar Yetiştirmek’

◊ Zülfü Livaneli: ‘Yaratıcı Yazarlık’

Yaşam boyu öğrenmek için

◊ Vedat Milor: ‘Şarap Kültürü’

◊ Özgür Bolat: ‘Ebeveynliğin Yedi Prensibi’

◊ Kemal Sayar: ‘Anlam Arayan İnsan’

◊ Ali Rıza Akın: ‘İkinci Beyin: Bağırsak’

◊ Gülcan Özer: ‘İlişkiler ve İnsan Halleri’

Wise&Rise’ın kurucu ortağı ve CEO’su Onur Beykoz önümüzdeki dönemde de her ay yeni eğitimler yayımlayarak içerik kütüphanesini büyütmeyi sürdüreceklerini belirtiyor. Platformun ana hedefiyse bu yılın sonuna kadar eğitim sayısını 200’e çıkarmak.

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#Ece Altıkulaç#Wise&Rise Da We The Living#Yazar

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