Haberin Devamı

niversitede mühendislik okuyan genç bir adam. Bir yandan da ganyan bayisinde çalışıp harçlığını çıkarıyor. Bir gün canlı yayında duyduğu bir ses hayatının yönünü değiştiriyor.

O ses efsane yarış spikeri Gültekin Alpay’a ait. Yüksel Saymaz’ın o gün hayallerinin peşinden gitmeye karar vermesiyle hipodromlara uzanan yolculuğu adeta azmin, tutkunun ve inancın hikâyesi. 57 yaşındaki Saymaz “Beni bu aşk hayatta tuttu” diyor.

◊ At yarışı spikerliğine nasıl başladınız?

Bir aşkla başladı aslında... O dönemde üniversitede okuyor, futbol oynuyordum. Küçüklükten gelen bir futbol tutkum da var. Ankara’da, mahallede bir ganyan bayisi vardı, arada da orada çalışıyordum. Bir gün Beştepe’deki lokale gidiyoruz kupon tasnifi için, orada canlı yayında bir ses duyuyorum; rahmetli duayenimiz Gültekin Alpay’ın... “Yarış spikerliği nasıl bir şey” diyerek peşinden gidiyorum. O dönem Ankara’da hipodrom yoktu, İstanbul maceram başladı. Git-gel yaparak tutkuyla devam ettim. Bu işi yapmak için çabaladım.

Haberin Devamı

◊ 90’lı yıllardan bahsediyoruz, değil mi?

1996’da ilk yarışımı anlattım. Aslında ziraat mühendisiydim ama mesleğimi yapamamıştım. O dönem tabii, işe girmem gerekiyordu, PTT’de iş buldum. Spikerliğe de orada çalışırken başladım. İkisini bir arada yürüttüm. Önümüzdeki yıl kısmet olursa 30 yıla damga vuracağım. 2010 yılında beni çok üzen beş yıllık bir ayrılık süreci oldu, belgeselde de bu geçiyor. Acıların, hüzünlerin yaşandığı ama umutların bitmediği günlerdi. 2015’te PTT’den emekli olunca spikerliğe geri döndüm.

◊ Hafızanızda yer eden bir yarış var mı?

Çok yarış anlattım ama iz bırakanlardan biri 2009’da Ankara’daki Turbo ve Kafkaslı arasında geçen yarıştı. İkisi de şampiyondu ve o güne kadar geçilmeyen Turbo’yu Kafkaslı geçmişti. O gün ‘Yarış bitmiş, heyecan bitmemiş’ mottosu oluştu bende.

◊ Yarışseverlerden nasıl yorumlar geliyor?

Bana her zaman destek oldular. Ayrılık sürecimde de... “Neden mikrofondan ayrı kaldı” diyenlerin destekleri hep omzumdaydı, her yerde bunu hissettirdiler. Yarış anlatmaya gittiğim her hipodromda inanın karşılıksız sevgiyle karşılaşıyorum. Genç jenerasyon da yetişiyor; bir gün bayrağı devredeceğiz ama onların “Yüksel Abi, bırakma” demesi bile çok mutlu ediyor.

Haberin Devamı

◊ 30 yıl onları anlattınız, atlarla aranızda özel bir bağ oluştu mu?

Her yarış gününde atlarla iç içeyiz. Onlar dörtnala koşarken biz de sesimizle peşlerinden koşuyoruz. Padokta gezerken onları izlemeyi çok seviyorum. Atın olduğu her yerde heyecan duyuyorum; cirit anlatmışlığım bile var.

◊ Bir at sahibi olmak ister misiniz?

Vallahi olmadı bugüne kadar, belki ilerleyen zamanlarda (gülüyor)...

◊ At yarışının günümüzdeki durumunu nasıl özetlersiniz?

Yurtdışından gelen safkanlar ve jokeyler gelişimi hızlandırdı. Sosyal medya sayesinde çok fazla at yarışı sever arkadaş var. Kültürel anlamda da Gazi Koşusu gibi organizasyonlara medyatik isimlerin gelmesiyle genç jenerasyonun ilgisi de artıyor. Hipodromda yemek yiyip at yarışı izleyen gençleri görmek beni mutlu ediyor.

Haberin Devamı

‘Bahiste hayal kırıklıkları da yaşadım’

◊ Ailenizde spora ilgi var mı?

Büyük oğlum spor akademisi mezunu, küçük oğlum spor muhabirliği yapıyor.

◊ Yarış dışında neler yapıyorsunuz?

Yarış dünyası hayatım. Günlük koşuşturmam içinde zinde kalmaya çalışıyorum. Yarış gününden önce jokeylere, atlara bakıyorum. Yarış günü toplantı yapıyoruz atların isimlerinin telaffuzlarıyla ilgili. Padokta atları gözlemliyorum; onları aksesuarlarıyla tanımak, jokeylerin kıyafetlerine bakmak hoşuma gidiyor.

◊ At yarışına bahis oynadığınız oluyor mu?

Zaman zaman oldu (gülüyor). Hayal kırıklıkları da yaşadım. Eskisi gibi değil, şimdi biraz daha profesyonel bakıyorum. Bana tüyo soran arkadaşlar oluyor. Diyorum ki: “Tüyo vereceğim, gel yarışımı seyret.”

Haberin Devamı

◊ Favori hipodromunuz hangisi?

Uzun yıllardır Ankara’dayım ama bir arena olduğundan Veliefendi diyebilirim.